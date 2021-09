La respuesta de Lacalle a Díaz Canel: "En mi país por suerte la oposición puede juntar firmas"

En una cumbre de la CELAC en la que también tuvo un cruce con el venezolano Nicolás Maduro, el presidente Luis Lacalle Pou mantuvo un duro intercambio con el líder del régimen cubano Miguel Díaz Canel.

En su intervención inicial, Lacalle Pou dijo que le genera "preocupación lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”.

"Con el respeto debido, cuando uno ve que en países no hay una democracia plena, no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las propuestas, cuando se encarcela a opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, afirmó el presidente uruguayo.

"Uno de los elementos que impulsa y que es plataforma de la CELAC es la democracia. La democracia es el mejor sistema que tienen los individuos para ser libres. El estado más puro del individuo es la libertad. Por eso participar de este foro no significa ser complaciente", añadió.

Aludido, Díaz Canel dijo que la mención de Lacalle Pou a la situación de Cuba "denota su desconocimiento de la realidad". "El coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante seis décadas ante la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar en nuestro desarrollo y que el presidente Lacalle no mencionó", sostuvo.

Díaz Canel luego trajo a colación las firmas recolectadas contra la Ley de Urgente Consideración (LUC). "Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700 mil firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojos, disminuir el rol de las empresas públicas y modificar el proceso penal; en realidad un paquetazo neoliberal", afirmó.

Lacalle contestó: "El presidente de Cuba utiliza argumentos de mi nación, que no comparto y no son ciertos. Sí hay algo que es cierto: en mi país por suerte la oposición puede juntar firmas y tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano".

Para terminar, citó una estrofa de la canción Patria y vida, de un grupo de raperos cubanos: "que no siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente, ¿quién le dijo que Cuba es de ustedes? Si Cuba es de toda mi gente".

Para retrucar, Díaz Canel dijo que "parece que el presidente Lacalle tiene muy mal gusto musical". "Esa canción es una mentira y una construcción de algunos artistas en contra de la revolución cubana", agregó.

El presidente uruguayo pidió la palabra para contestar la nueva alusión, pero la cumbre siguió su curso.

Junto a Lacalle Pou participaron los mandatarios de Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Paraguay, Perú, Surinam, Venezuela, Bahamas, Belice, Dominica, San Vicente y las Granadinas y El Salvador.

Además disertaron el presidente del Senado de República Dominicana, el ministro de Asuntos Exteriores de Antigua y Barbuda, el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Barbados, el ministro de Relaciones Exteriores de Haití, la ministra de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior de Jamaica, el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, el ministro de Asuntos Exteriores de Santa Lucía, el ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago, la ministra de Transporte de Colombia, el ministro de Agricultura, Tierras y Silvicultura de Granada, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Chile y el representante ante la OEA de San Cristóbal y Nieves