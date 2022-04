La selección no tendrá despedida en el Estadio Centenario previo al Mundial de Catar 2022

Un Mundial de fútbol en noviembre y diciembre (siempre se juega en junio-julio), en medio de la temporada europea (que es la que marca el pulso del fútbol internacional, porque concentra a los mejores futbolistas del planeta) y con los jugadores liberados siete días antes del inicio de Catar 2022, se transformó en un escenario desconocido para las asociaciones, y al mismo tiempo un problema porque lo que solían organizar previo a las partidas de las selecciones a los mundiales, no ocurrirá esta vez.

Por lo pronto, la selección uruguaya no tendrá despedida en el Estadio Centenario previo a su partida al Mundial como ocurrió en los últimos tres, en 2010, 2014 y 2018.

Ese partido que servía para que los futbolistas recibieran el reconocimiento del público y llenaran el alma previo a afrontar la competencia mundialista, y que los habitantes de la tribuna pudieran ver a las figuras celestes en vivo y en directo en el Montevideo no será posible antes de Catar 2022.

Los clubes liberarán a los jugadores una semana antes del Mundial, porque tienen que interrumpir las competencias locales e internacionales de UEFA, y el plan que diseña el cuerpo técnico que encabeza Diego Alonso tiene previsto que los jugadores se concentren cerca del país anfitrión del Mundial para evitar traslados largos y concentrarse en la preparación final.

Analizaron la posibilidad de una despedida en el Centenario, como reconocimiento al público que agotó las entradas en los dos últimos partidos en el Centenario, pero no le dan las fechas. Si eso ocurriera, a una semana del Mundial estarían sumando un viaje de Europa a Uruguay, en la mayoría de los casos de los jugadores, y luego de Montevideo a Doha. Aunque los traslados serán en chárter, como ocurrió para el Mundial de Rusia, son inevitable las distancias y cambios de huso horario.

Por esa razón, la AUF contempla la posibilidad de jugar un partido amistoso en junio, en Montevideo, a modo de despedida adelantada de los celestes.

Este escenario, tampoco es seguro que puedan desarrollarlo debido a que en la fecha FIFA de junio (en la primera quincena de ese mes) la AUF tiene adelantada las gestiones para jugar dos partidos en Estados Unidos, uno ante la selección local y otro frente a México y el tercero sería en Montevideo. Para ello deben sumar un traslado desde Estados Unidos a Uruguay para jugar en el Centenario.

En la hoja de ruta que planea Alonso para la selección, es seguro que jugará dos partidos en junio.

Desde el ejecutivo de la AUF confirmaron que son altas las posibilidades en estos días que jueguen ante Estados Unidos y México.

No pueden confirmarlo, explicaron a Referí, porque la AUF tuvo otros ofrecimientos. En el calendario que trabaja la gerencia deportiva y el cuerpo técnico de Uruguay queda planteada la opción de un tercer encuentro en Montevideo. Para eso buscan rival y la forma de financiar un partido que resulte beneficioso desde el punto de vista deportivo para la selección, en esta etapa de preparación y conocimiento con el nuevo técnico, que genere los recursos económicos para financiarlo y que no solo cumpla el objetivo de partido despedida, porque con tan poco tiempo de trabajo esta selección no tiene margen para esas aspiraciones.

Luego, Uruguay volverá a jugar en setiembre dos partidos en Europa. Los rivales aún no los confirmaron.

Finalmente, se volverán a encontrar una semana antes del Mundial.

Esas, junio (dos semanas), setiembre (una semana) y noviembre (una semana previo al Mundial), son las tres instancias que tendrá Alonso para trabajar con sus jugadores.

El último partido amistoso que jugó la selección uruguaya fue en noviembre de 2019, cuando enfrentó a Argentina en Israel. Desde entonces, en plena pandemia de covid-19, solo jugó partidos oficiales por Eliminatorias o Copa América.

¿Cuál es el valor de la selección?

Previo a la pandemia y con la selección en el top 10 de FIFA, la AUF llegó a cobrar más de US$ 1.000.000 por partido amistoso.

En las dos ediciones que participó en la China Cup recibió un fijo de US$ 2.000.000 por jugar el torneo (dos partidos), más premios por ubicación, lo que aumentó hasta US$ 1.500.000 los ingresos por cada encuentro que jugó en marzo de 2018 y de 2019.

Previo a que llegara Tabárez a la AUF en 2006, a la selección le pagaban US$ 200.000 por partido, cuando concretaba encuentros en las fechas FIFA. Muchas veces no tuvo rivales.

En la actualidad la Asociación no definió el caché que queire para la selección, pero en la balanza pone otros elementos porque con un entrenador recientemente llegado la prioridad pasa por encontrar el rival que Alonso quiere para probar a sus futbolistas.