La semana traducida: entre la misoginia y algunas indefiniciones clave

→ Se fue otra semana de este verano político y, como es lógico, la transición y en especial la forma en que se prepara el gobierno electo sigue como tema central. A veces la ausencia de noticias es más importante que la presencia de ellas. Y a dos semanas de asumir el nuevo Ejecutivo, la falta de definiciones para algunos puestos clave empieza a ser preocupante. Lo más complicado se dará en los entes. Si bien para que asuman las nuevas autoridades se necesita venia del Senado y el nuevo gobierno no podrá enviar las solicitudes hasta tanto no asuma, hay cosas que se pueden ir adelantando. Que los partidos que integran la coalición no tengan definidos los nombres impide que los jerarcas que se van en marzo puedan tener el diálogo necesario con sus sucesores. Algunos en el gobierno creen que la transición allí no es tan importante, pero no es sano para las instituciones que las principales empresas del país cambien de mando sin una coordinación planificada. Cuando el constituyente estableció una transición de al menos tres meses, pensó justamente en eso. Tampoco es serio que los ministros no tengan definidos aún sus equipos de gestión. Algunos de ellos empiezan a impacientarse. Lo único que tranca las definiciones es la falta de acuerdo entre los líderes de los partidos de la oposición. Si uno mira el escritorio del presidente electo, como espiamos esta semana, queda claro que esas definiciones ocupan un lugar central entre sus tareas.