La suba del petróleo achica el margen para mantener el precio de los combustibles

Los Precios de Paridad de Importación (PPI) subieron en enero un 12% en el caso del gasoil, y 5% en naftas, en línea con el fuerte aumento del petróleo registrado en los mercados internacionales desde comienzo de año.

El ministro de Industria, Omar Paganini, dijo este jueves a El Observador que el gobierno “verá si puede mitigar esto” y “cuánto lo puede mitigar”.

“Estamos viendo cuál es el mayor esfuerzo que podemos hacer. Hasta ahora veníamos con las ganancias extraordinarias de Ancap que si se hubiera mantenido el petróleo capaz que podían durar un poco más. Así como está tenemos que revisar bien cuál es el margen que tenemos”, dijo.

"(…) Estamos bien preocupados por el aumento de costos. No solo aumenta el petróleo sino también el costo de los fletes internacionales”, añadió.

A modo de ejemplo indicó que el promedio del petróleo Brent que calculó la Ursea en el último mes da US$ 84,27, cuando en agosto, mes en que se fijó el precio actual estaba en US$ 71. El barril cotiza actualmente en el entorno de US$ 90.

Desde agosto el desfasaje acumulado es de 18,7% para el gasoil, y de 11,5% para naftas. Estos valores corresponden al precio en planta, a los que hay que sumar luego los márgenes de distribución e impuestos.

Una alternativa que se manejará es hacer un ajuste parcial del desfasaje, pero hasta el momento no está definido. El Poder Ejecutivo tomará una decisión entre este viernes y el lunes.

“El impulsor de esto es un aumento muy fuerte del petróleo este último mes, el Brent subió 15% y las perspectivas son de un mercado complicado para el petróleo hacia adelante”, añadió el jerarca.