La trama de la guerra narco en el barrio Peñarol: el triple homicidio, una presunta traición y una venganza

Quien hasta octubre de 2022 era el capo narco del barrio Peñarol, Mauro Segales, es bajo y fornido. Tiene la cabeza rapada y unos ojos rasgados que buscan puntos fijos donde enterrar una mirada vacía. Mientras tanto, con vehemencia, la fiscal adscripta de Homicidios Alana Eccher explica con lujo de detalles qué le hizo Segales a Beba, una mujer que no llegaba a los 30 años a la que mató porque creía que lo había traicionado.

Su mirada perdida no se levantaba casi nunca. Era como si Eccher no estuviera describiendo cómo fue uno de los crímenes más sangrientos de 2022 y como si él no hubiera participado.

Pero cuando contó que fue él quien serruchó en partes el cuerpo muerto de Beba, algo le generó. Los ojos rasgados se fueron levemente hacia abajo cuando frunció el ceño. Y después hacia arriba, cuando levantó las cejas, asombrado de que la fiscal detallara lo que le dijo a la joven mientras la estaba matando.

–¡Sos dura! – fue lo que le dijo Segales mientras la asfixiaba. Como era dura y no se moría, le terminó dando un puntazo con un cuchillo en el cuello de un lado y enterrándole un tramontina del otro lado, dejando solo fuera el mango.

El líder narco está preso desde octubre y cayó por un homicidio que cometió por error. Pero la Fiscalía de Homicidios de 3o Turno, cuya titular es Adriana Edelman que también estuvo presente en audiencia, lo tenía en la mira por varios más. Este miércoles, amplió los cargos en su contra y le sumó el homicidio de Beba. En su crimen hay otra persona condenada por encubrimiento.

Segales y otro integrante de su banda, Ramón "El Keto" Viana están en la mira por una triple ejecución que ocurrió en el barrio el 22 de agosto del año pasado. Dos hombres y una mujer fueron asesinados en un descampado tipo cañaveral que los vecinos llaman "el campo de Polo". Esas tres personas consumían drogas, pero también vendían, para la banda de La Tita, la mujer que ganó la guerra narco en Peñarol.

La evidencia apunta a que El Keto y Segales fueron quienes cometieron ese crimen. La teoría de la fiscal sostiene que Beba vio el crimen y presuntamente le dio información a La Tita de que ellos eran los culpables. A raíz de eso, el grupo de La Tita tomó represalias. Al Keto lo balearon dos veces: el 6 de setiembre y el 10 de octubre.

Luego, Segales y Viana se convencieron de que Beba los traicionó y los delató con la mujer de la banda rival, tras haberla visto en su casa. Tanto es así que al otro día de la triple ejecución, el 23 de agosto, fueron y la agredieron físicamente. La tiraron al piso y la golpearon hasta desmayarla preguntándole "si sabía algo de los tres muertos", dijo Eccher en una audiencia que presenció El Observador.

Beba le contó a su expareja, apodado Brasil, que Mauro y Keto la habían secuestrado, le habían pegado y cuando se despertó estaban los dos apuntándoles con arma de fuego.

–¿La mato ahora o no la mato? –le dijo Keto a Segales.

–Ahora no, dale un par de días a ver qué pasa –le contestó el ahora imputado.

"Ya sabemos lo que pasó días después", advirtió la fiscal. El 24 de octubre, Segales y el Keto le pidieron a la hermana de este último que les abriera un cuarto de la casa que compartían. Cuando llega al lugar, rato después, se encuentra con los hombres amenazando a Beba con un arma.

Segales le repetía que tenía que contarle todo, mientras que Keto le ponía cinta en manos, bocas y pies. La víctima estaba "indefensa, atada y amenazada", recordó Eccher.

Finalmente, el imputado le dijo que le daba 10 minutos para que hablara. Ahí, Beba levantó su mano en señal de que hablaría. Ahí contó una serie de detalles que sabía sobre la triple ejecución. También, que lo que sabía se lo había contado a La Tita.

Eso selló su final. Segales la tomó del cuello con su brazo y la ahorcó lo más fuerte que pudo. Pero Beba todavía vivía y por eso él le dijo que era "dura".

Beba "fue atada, amenazada, casi asfixiada y como aún seguía viva recibió dos puntazos en la zona del cuello. Con tal fuerza y crueldad que uno de los cuchillos se partió y quedó incrustado en su cuerpo.

La hermana del Keto lo vio todo y fue la encargada de descartar el cuerpo. Pero antes, Segales tomó un serrucho y desmembró el cuerpo de la víctima mientras que Keto la acondicionaba en bolsas de nylon. Finalmente fue la mujer la que, en un carrito de supermercado llevó las bolsas y las depositó en varias bocas de tormenta del mismo barrio.

Menos de 15 días después del homicidio de Beba, el 8 de noviembre, su expareja apodado Brasil participó del homicidio del Keto y su hermano. Por este hecho fue condenado el lunes, informó Telemundo. Según el registro de la audiencia al que accedió El Observador, como Segales "había perdido", es decir, había caído preso, Brasil se la juró al Keto.

Por eso, a las 3 de la madrugada de esa noche de noviembre, Brasil y otro hombre apodado El Papo –para quien vendía droga– fueron a venderle chasquis (pequeñas dosis de pastabase) a Keto y su hermano, Marcelo Viana. Pese a que no había sido planeado, Brasil, aprovechándose de que no lo conocían físicamente —y por ende no sabían que era expareja de Beba—, atacó.

Cuando los Viana se dieron vuelta, Brasil le pegó a Keto reiteradas veces con una especie de atizador de estufa, describió el titular de la Fiscalía de Homicidios de 1o Turno, Carlos Negro. Una vez en el piso, le continuó pegando.

Finalmente, El Papo –que aún está prófugo de la Justicia– los remató a tiros. Le exigió a Brasil que descarte los cuerpos, pero él los arrastró un par de metros y, aprovechando la distracción de su jefe, salió corriendo y se fugó a Artigas, donde tiene parientes. Por un altercado con ellos estuvo algunos meses preso en Cerro Carancho (Rivera) y quedó en libertad por ese cargo el sábado, momento en el que fue trasladado a Montevideo.

Fue condenado por la coautoría de homicidio a 5 años y seis meses de prisión a través de un acuerdo abreviado. Cuando le tocó explicarle a la jueza qué era lo que había hecho, Brasil dijo: "Lo golpee reiteradas veces". "¿Y después?", le preguntó la jueza.

A lo que respondió: "Fue El Papo y lo mató (...) Viene El Papo corriendo y le pega un cuetazo al hermano de él y cuando miro para un costado me corre a mí y le pega un cuetazo a él. Después me apunta el fierro en la cabeza y me dice 'tratá de desaparecer los cuerpos que si no te mato a vos'. Ahí es que los arrastré un par de metros y los solté y me fui a la mierda. Me fui".

Segales finalmente quedó imputado por dos delitos de homicidio, uno muy especialmente agravado por la grave sevicia (haber hecho sufrir innecesariamente con el fin de matar). La Fiscalía de Homicidios trabaja para terminar de reunir las pruebas y poder imputarle la triple ejecución de agosto.

Su mirada inexpresiva no sacó el foco de la pared que tenía en frente en ningún momento. Ignoraba todo lo que sucedía a su alrededor. Pero cuando la fiscal Eccher contó que pediría que esté preso al menos 180 días más, el capo narco miró a su izquierda. Quiso ver quién pedía que él estuviera más tiempo tras las rejas.