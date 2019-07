La visión de los consignatarios sobre el resto de 2019

Durante los últimos meses el mercado ganadero estuvo “prendido fuego”, ambientado, entre otras cosas, por una fuerte demanda de la industria ávida por materia prima en pos de cumplir con una mayor exigencia desde los mercados externos. Y, en ese marco, los consignatarios de ganado prevén que el mercado continuará operando durante el segundo semestre con firmeza, en un escenario de valores buenos y estables.

Una de las explicaciones de esto radica en que Uruguay cuenta con un mercado exterior –fundamentalmente movido por China– que no para de demandar carnes. Esto viene de la mano de la gripe porcina africana, que diezmó el rodeo suino chino (se sacrificaron decenas de miles de cabezas) y generó una demanda adicional por proteína sustituta de los cerdos.

Consultados por El Observador, consignatarios ganaderos comentaron qué podrá pasar durante los próximos meses con los negocios ganaderos, tanto del gordo como de la reposición.

Rodrigo Silveira, director de Silveira Negocios Rurales, proyectó que habrá un “buen segundo semestre”, con valores que se van a mantener.

Desde su punto de vista, esa estabilidad está –y seguirá estando– determinada por diversos indicadores. Entre ellos mencionó que la declaración jurada de Dicose de 2018 arrojó que hay una menor cantidad de novillos. Eso, para el rematador, obligó a cambiar la conformación de los negocios y ahora el producto se vende antes: como terneros o novillos cuota.

“Ya no hay tanta oferta de novillos de tres años. Eso hace que los frigoríficos tengan que salir a cerrar negocios, a comprar novillitos para sus encierros o animales en el mercado local”, declaró.

Hizo referencia al trabajo de la exportación en pie, que en 2018 se llevó 400.000 terneros. Frente a esto, señaló que la exportación en pie maneja un valor por el ternero que hoy, circunstancialmente, el mercado interno paga “lo mismo o un poco más”, lo que genera cautela a la hora de cerrar contratos.

“Siguen comprando, siguen haciendo negocios y se siguen llevando terneros. Quizás compren alguna cabeza menos”, precisó.

Aludió también a los valores de la carne en China y a la reducción del área agrícola en el país. Esto, según el operador, genera que hoy se tenga más productores ganaderos, que antes eran agrícolas, y que dejan “buenas rentas” en el sector. “Todo eso hace que el mercado esté demandado y se mantengan los precios”, expresó.

Frente a los valores, Silveira opinó que hoy “no hay demasiado” ganado gordo terminado a campo, por lo que la mayor parte de la oferta proviene de encierres o de campos mejorados.

“Puede ser que baje algo, pero se va a acercar a los US$ 4 por kilo o va a estar de US$ 3,80 a US$ 3,90. No creo que baje más de eso. Hay que recordar que hace poco el novillo estaba a US$ 3,50, entonces manejar US$ 3,80 es muy favorable y muy bueno”, concluyó.

Un mercado estabilizado

Daniel Dutra, director de Escritorio Dutra, comentó que hoy se puede hablar de “un mercado estabilizado” que cuenta con “excelentes valores”, para los novillos, las vaquillonas y las vacas gordas.

Desde su punto de vista, esta tónica se va a mantener dado que la escasez por oferta puede continuar y así los valores seguirán fortalecidos.

“Creo que los precios van a ser muy buenos en el segundo semestre. Todo indica que la materia prima para la industria frigorífica no va a alcanzar”, dijo.

El equilibrio es un factor “sumamente saludable” para el mercado.

Agregó que el invierno recién comenzó y que los verdeos están atrasados, pero para los próximos seis meses “el mercado va a seguir muy firme tanto para las haciendas gordas como para los ganados para el campo”.

A modo de referencia, los novillos gordos de exportación se manejan de US$ 4 a US$ 4,10 el kilo, dijo, en tanto la vaca va de US$ 3,80 a US$ 3,90 de acuerdo a su terminación, sus kilos y si son de verdeo o de campo natural.

Una readecuación saludable

Juan Brea Saravia, director de Juan Brea Saravia Negocios Rurales, indicó que observa a una industria que se está adecuando a la poca oferta que hay y con plantas que están complicadas con los números. Entonces, la poca oferta se distribuye mejor y se está ante un mercado gordo que está “mucho más equilibrado”.

“Lo que pase con el gordo va a depender muchísimo de lo que pase con el clima. Lo mismo para la reposición”, declaró.

En cuanto a la reposición, que venía con ajustes semanales, señaló que con los últimos fríos y con el reacondicionamiento que está teniendo el gordo “también está teniendo una readecuación que es “sumamente saludable” para el mercado”, apuntó.

En ese sentido, afirmó que “ninguna escalera llega al cielo”, por lo que entiende que es “buena cosa” que el mercado empiece a estabilizarse y “si tiene que bajar algún centavo también es buena cosa”.

“Creo que, con los precios que estamos teniendo, 10 centavos más o menos le sirve a todo el mundo y en algún momento tenemos que darle oxígeno a la industria”, agregó.

Desde su punto de vista, la suba “ya paró” y no descarta algún acondicionamiento que estará atado a lo que pase con el frío.

“Las subas que venían de semana a semana ya no están y posiblemente haya un ajuste en las próximas semanas”, señaló.

Por otro lado, mencionó que los campos están con mucho volumen de forraje, como hacía tiempo no se veía.

Sin embargo, comentó que los predios sintieron la ola de frío polar y las heladas y perdieron el verde que tenían. Algo que Brea Saravia califica como “normal”, porque “estamos en pleno mes de julio, en pleno invierno”.

“Los campos están igual que otros años, pero con mucho más volúmen de forraje”, concluyó.

