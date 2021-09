La vuelta de Arata y un meticuloso operativo de viaje en tiempos de covid: Los Teros se van a EEUU a buscar el boleto al Mundial

Con una enorme ilusión, con herramientas para pelear con argumentos, prendiéndole velas a los lesionados y con un gran operativo fuera de la cancha para rendir adentro, Los Teros se van el jueves a Estados Unidos a jugar ante Las Águilas el partido de ida de las eliminatorias al Mundial de Francia 2023, el sábado 2 de octubre a la hora 22 de Uruguay en Glendale (Colorado), una serie que tendrá su partido de vuelta el sábado 9 en el Charrúa a la hora 16.

Es que el operativo de viaje se está trabajando meticulosamente para que sea un argumento más para poder pelear una serie pareja, como muestran los últimos cuatro antecedentes: dos triunfos para cada lado. La delegación viajará este jueves a la hora 11, vía Copa y con escala en Panamá, para llegar a Glendale en las primeras horas del viernes. Será ocho días antes del partido, un tiempo de anticipación poco común para viajes del seleccionado.

La operativa estuvo a cargo mayormente del mánager general Juan Manuel García, pero para destacar la importancia del momento también se sumó el presidente de la URU, Santiago Slinger, que además antes de asumir ese cargo era el manager de Los Teros.

En Glendale se sumarán los jugadores que militan en Europa, que partirán hacia Estados Unidos entre viernes y domingo, sin pasar por Uruguay para evitar el desgaste de un doble viaje. Entre ese grupo de siete jugadores la mayor novedad es el regreso de Santiago Arata, medioscrum de Castres, que no había estado en la primera ronda ante Chile y Brasil pero que ahora se reintegra. Viene de hacer un buen partido la semana pasada en el empate 23-23 ante Bordeaux, en el que entró desde el banco, hizo un try y fue elegido la figura de la cancha.

Felipe Berchesi (Dax) y Mateo Sanguinetti (Massy) tienen fecha libre por lo que serán los primeros en viajar, Manuel Leindekar (Oyonnax) juega como titular el jueves, y ya quedará disponible, mientras que del resto de los repatriados se espera por su evolución física. Germán Kessler (Provence) se recuperó de una lesión de rodilla y fue titular hace dos fechas, aunque en la última no estuvo en el plantel. Este viernes su equipo juega con Rouen, y si no hay contratiempos se integrará luego al equipo.

Los que están un poco más complicados son Agustín Ormaechea (Niza) y Franco Lamanna (Mogliano). Ormaechea sufrió un esguince de codo hace tres semanas y Lamanna está en proceso de recuperación de un desgarro, aunque ambos buscan completar la recuperación por estos días.

Además de ellos, el capitán Andrés Vilaseca (Peñarol) se recupera de una lesión en la mano que lo dejó afuera del amistoso con Argentina XV, aunque se estima que llegará sin problema ante EEUU.

El viaje también tiene una faceta especial en el cuidado sanitario, ya que si bien todos en la delegación están vacunados, un contagio positivo puede generar grandes problemas de aislamiento de contactos e imposibilidad de viajar. Por eso se buscó en los últimos días reducir al máximo los contactos sociales de los integrantes de la delegación, lo que se acompaña de testeos periódicos. La última tanda se hizo el martes, y tuvo 100% de resultados negativos.

Además, los sueldos se han pagado al día (algo difícil en otros momentos de la pandemia), y los entrenamientos, destacan los jugadores, han sido muy duros, buscando emular la preparación que permitió “shockear al mundo” en el Mundial de Japón.

Desde la parte política, Sudamérica Rugby, encabezada por el uruguayo Sebastián Piñeyrúa, logró otro triunfo clave: que tanto Uruguay como Chile (que juega su serie eliminatoria ante Canadá) definan como locales.

La mejor noticia del amistoso del domingo ante Argentina XV fue que no hubo lesiones de entidad. Gastón Mieres salió antes del entretiempo con una molestia muscular, pero fue solo por precaución ya que estaba un poco cargado. Martes y miércoles entrenó sin problemas.

La derrota con Argentina XV

La derrota del domingo ante Argentina XV 28-19 dejó algunas lecturas ambiguas. El resultado era secundario y la prioridad era probar opciones, pero quedó la desazón de no haber podido aprontar con victoria.

El arranque fue bueno, al punto que Uruguay llegó a ir ganando 19-7, con dominio en las formaciones fijas y buen juego ofensivo, aunque sobre el final del primer tiempo el equipo pasó a ser dominado, hasta que Argentina XV (que entre semana había perdido con Chile) lo dio vuelta 28-19.

Adelante falta recambio: el arranque mostró un buen rendimiento del equipo de Meneses, que dominó en el scrum, fue efectivo cuando obtuvo en el line y lanzó desde las formaciones a los tres cuartos, que desnivelaron con pelota en velocidad. Sin embargo, a partir de los movimientos de piezas (los primeros cambios en la primera línea llegaron pasados los 30 minutos) el equipo no repitió y pasó a ser dominado.

Eso también se reflejó en una buena defensa de maul en varios momentos, que generó cuatro pelotas recuperadas, aunque también un try argentino. La defensa del line también exigió al rival y logró recuperar un par de pelotas y ensuciar otras, pero en el line ofensivo también se perdieron algunas pelotas importantes. Nuevamente, el equipo es uno cuando obtiene en las formaciones y otro cuando no lo hace.

Gaspafotos / SLAR

Andrés Vilaseca

Freitas respondió como primer centro. La lesión del capitán Andrés Vilaseca obligó a Nicolás Freitas a moverse como 12, su puesto en juveniles (cuando llegó a ser capitán de Teritos), y lo hizo bien en defensa y en ataque, donde fue protagonista ganando en el contacto, y estableciendo un buen circuito con el 9 Inciarte y el 10 Etcheverry, todos los cuales no son la primera opción en esos puestos. Quizás lo más achacable a Etcheverry fue una jugada en defensa que trajo el segundo try argentino, cuando el rival jugó a la cola del line y una espalda generó un hueco entre el apertura y el tercera línea Dos Santos, que aprovechó el rival para llegar al try.

Ante todo se notó la diferencia de cuando el equipo tiene todo a disposición, que cuando faltan sus mayores figuras. Hace dos meses, al 100%, Los Teros se impusieron 42-26 a un Argentina XV más fuerte que el que vino el domingo al Charrúa. Ahora viajan a Estados Unidos con todo el potencial, por lo que el rendimiento debería subir.

El análisis de Esteban Menesses, DT de Los Teros sobre la derrota con Argentina XV

“El partido fue importante para el momento de la preparación física - técnica, apostando a llegar de la mejor manera al partido con USA. Sirvió para sumar minutos de juego real, de partido. Para dar la oportunidad a jugadores de levantar la mano y seguir agrandando la base”.

AFP

Esteban Menesses

“El problema fue la obtención, empezamos a perder posesión y no pudimos resolverlo. No estoy preocupado, confío en el laburo que se está haciendo, hay que seguir trabajando para poder obtener y jugar a partir de esas pelotas. Scrum y line son plataformas de lanzamientos de juego que nos dan muchas opciones al ataque. El domingo no fue como lo entrenamos, es hora de analizar el por qué sucedió y corregir”.

“El ganar siempre está en este grupo, este equipo es realmente competitivo y siempre sale a ganar y trabaja para eso. El partido del domingo nos da material para seguir trabajando en pos de mejorar en vista de lo que viene”.