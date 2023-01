Lacalle Pou aseguró que le insistirá a Lula en la necesidad de que Uruguay se "abra al mundo"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, visitó este jueves la planta Cementos Artigas en Minas y se refirió a la visita del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, quien llegará a Uruguay el próximo 25 de enero.

"Necesitamos que nos dejen abrirnos al mundo. En pocos días va a venir el presidente de Brasil y vamos a insistir en que Uruguay se tiene que abrir al mundo. Y no es caprichoso, es porque nos tenemos fe", aseguró en el discurso que dio tras visitar la inauguración de la molienda en la planta.

Bernardo Lapasta

Tal como informó este jueves El Observador, sobre la mesa en la reunión que mantendrán en la residencia de Suárez y Reyes también estarán temas vinculados a la seguridad en la frontera, la salida al Atlántico por medio de la laguna Merín y a las exportaciones de energía eléctrica.

Por otra parte, Lacalle Pou se refirió a la situación económica que atraviesa el país. "El mundo en 2022 va a haber crecido 2,5% o 2,7%, en Uruguay será el doble casi", señaló.

"Es porque Uruguay genera estabilidad y políticas a largo plazo", agregó y aclaró que no se debe a este gobierno, sino que es algo que se construye desde hace años.

Bernardo Lapasta

También recordó la intención del gobierno de rebajar el IASS y el IRPF en 2023. "En los próximos meses veremos que no solo vamos a cumplir, sino que capaz podemos sobre cumplir. Y estoy hablando de un alivio tributario porque llegamos al gobierno diciendo que no íbamos a poner más impuestos. Y todos los analistas económicos dijeron que no podíamos hacer lo que pretendíamos en la economía macro si no poníamos impuestos. Y no aumentamos los impuestos", afirmó.