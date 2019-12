Lacalle Pou: "Me encantaría que el FA mejore la ley" de urgente consideración

El presidente electo, Luis Lacalle Pou, tiene previsto dar a conocer el contenido del proyecto de ley de urgente consideración a toda la población una vez que los socios de la coalición lo reciban. “Mi idea es que ese proyecto de ley lo conozca todo el mundo. Va a tener algunos ajustes, después los miembros de la coalición (lo recibirán) y después queremos que se conozca”, dijo entrevistado este miércoles en el programa En La Mira de VTV sobre el documento que se encuentra en una etapa de borrador.

Lacalle Pou dijo que irá con su equipo a una reunión con el PIT-CNT en las próximas semanas, en la que están dispuestos a tomar en cuenta aportes para ese proyecto. Lo mismo en el caso de las cámaras empresariales y el Frente Amplio, agregó. “Me encantaría que el Frente Amplio mejore la ley. Es una ley para el país”, dijo el presidente electo.

En tanto, para el nacionalista en algunos lugares de Uruguay “hay una emergencia educativa” que genera “desigualdad”. En esa línea, reiteró que se darán incentivos para que los mejores docentes trabajen en lugares críticos y que se cambiará la forma en la que se realiza la elección de horas. “Se lo venimos planteando al gobierno hace cuatro años”, dijo.

El documento compromiso por el país firmado por todos los socios de la coalición establece que se fortalecerá “el rol director del Codicen de la ANEP, al que se incorporarán los directores generales de los subsistemas, manteniéndose los consejeros electos por los docentes”.

“El fin último del sistema educativo es un niño o una niña. Si no ponemos foco de que la razón de ser es cultivar al ser humano, el resto es funcional a eso. El sistema educativo es para el educando”, agregó Lacalle en la entrevista en VTV.

Sobre las movilizaciones que puede haber el año que viene, el presidente electo dijo que en las que no sean pacíficas, se va a “aplicar la ley y el uso de la fuerza legítima por parte del Estado”. “Tienen que haber mecanismos. No es tirar querosén”, dijo.

Más temprano, en entrevista en el programa Las cosas en su sitio de radio Sarandí, Lacalle Pou opinó que la calificadora de riesgo Fitch “se metió en un terreno que no le corresponde” al decir que si bien el Partido Nacional ha formado una coalición que le otorgará una mayoría legislativa, “su composición ideológica diversa podría obstaculizar reformas ambiciosas” . “Utiliza elementos de la realidad que no están ni cerca de ser confirmados. Me parece una apreciación ligera. ¿Qué sabe Fitch? Lo que hace es desconfiar. Creo que se mete en un terreno que me tiene sin cuidado si le corresponde. Parte de premisas muy arriesgadas y se supone que una calificadora no tiene que partir de premisas arriesgadas”, sostuvo.