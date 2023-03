Lacalle Pou sobre el mundial 2030: "El bondi no va a pasar 20 veces por acá, es esta vez"

Para el presidente Luis Lacalle Pou, la posibilidad de que el Mundial 2030 se juegue en terreno de la Conmebol y que Uruguay sea una de sus sedes es una oportunidad que solo se puede dar una vez. Así lo manifestó en una entrevista con la edición de marzo de la revista de The British Schools, colegio al que asistió.

"¿Cuál es el único motivo por el cual hoy Uruguay podría ser organizador o coorganizador del Mundial? Porque se cumplen 100 años del primero. No es que el bondi va a pasar 20 veces por acá, el bondi va a pasar esta vez", dijo al ser consultado sobre cómo veía las posibilidades uruguayas de cara a la organización del evento.

"La participación de Uruguay está marcada por dos cosas", siguió. "Primero, porque el escenario más visible o notorio es el Estadio Centenario, por más que otros estadios de la vuelta sean mejores. Es el ícono del mundial 2030. ¿Hasta dónde llegás? Y bueno, hay que ver cuánta plata invertís. Sobran los países que han invertido mucha plata en mundiales o en Olimpíadas y no tienen un retorno, o el retorno es infinitamente menor de la inversión".

"Mi hipótesis de máxima sería (lograr) el partido inicial, una serie y la final. La hipótesis media, combinás inauguración y final o una serie y final, que me parece que dada la infraestructura que tiene Uruguay, desde el punto de vista de lugares de entrenamiento, hoteles y con un Estadio Centenario que ya le hicimos un upgrade para la Copa Libertadores y se le puede hacer un poquito más, suena redondo. Hasta ahí me animo a decir que es un sueño posible. El presidente de la Conmebol está totalmente jugado. Hay buena vinculación con la UEFA", expresó el presidente uruguayo.

Para Lacalle, una de las claves estaría en la negociación con España y Portugal, otra de las sedes "combinadas" que pujan por quedarse con esa edición. Según el mandatario, la carga simbólica de ese mundial para ellos es mucho menor que la se puede tener en Uruguay, por lo que "sería lo mismo" para ellos optar por organizar el mundial siguiente, el de 2034.

"Me parece una oportunidad divina, sería un sueño", aseguró.

Choque en el estadio

El estadio Centenario también estuvo mencionado en otra oportunidad durante la entrevista, pero por otros asuntos. Mientras evoca algunas anécdotas relacionadas a su simpatía por Nacional y las idas a la cancha en su adolescencia y juventud, relató como, en el mítico partido clásico de 1992 en el que los tricolores se consagran campeones ante Peñarol con gol de Julio César Dely Valdéz, tuvo un encontronazo con un grupo de coraceros.

"Teníamos entrada al palco pero nos fuimos a la América. Arriba nuestro había cuatro coraceros. Quedamos del lado de Peñarol, pero varios eran manyas. Un loco se quería pelear, pero era bizco, entonces miraba y no nos dábamos cuenta si era para nosotros. Entonces uno de los nuestros se para y el loco levantó la mirada y medio que se quiso venir a pelear, pero separaron. Cuando hace el gol Nacional, un amigo le da un beso a la camiseta y ahí el loco no se la bancó y se nos vino encima. Ahí los coraceros agarran a dos o tres de los míos, me agarran a mí de atrás, me iban pegando despacito y conduciendo hacia afuera. Recuerdo escuchar a dos que le gritaron: '60.000 personas en el estadio y te llevás al hijo del Presidente'. Cuando llego a la escalera, me pega un palazo en las costillas, me tira para abajo de la escalera, ruedo ocho escalones y pego de cabeza contra el piso. Cuando me voy a parar me bajaron de dos palazos en la boca que me arrancaron dos dientes. Yo tenía una remera blanca, bañada en sangre. Aparte al otro día tenía un examen de literatura en el colegio. Cuando llegamos a la seccional, meten a todos adentro del calabozo y me preguntan el nombre, yo le digo mi nombre al policía. Salió corriendo, se armó un escándalo impresionante."