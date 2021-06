Lacalle Pou respaldó a Cardoso y advirtió a los ministros: "Si uno llama para esconder una prueba, no trabaja más"

Con siete palabras, acompañadas de una escena aún nocturna, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recordó esta mañana el natalicio de José Gervasio Artigas. "Va alumbrando con su voz la oscuridad…", escribió en su cuenta de Twitter, citando la canción A Don José, de Los Olimareños, y agregó al texto una imagen iluminada del monumento al prócer sobre la plaza Independencia.

“…va alumbrando con su voz la oscuridad…” pic.twitter.com/S3fzqCV7bX — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) June 19, 2021

La ciudad de Sauce, en el departamento de Canelones, lo recibió horas más tarde donde conmemoró el 257° aniversario del natalicio junto a otras autoridades nacionales, como la vicepresidenta Beatriz Argimón y el intendente canario, Yamandú Orsi.

Este sábado, Lacalle Pou colocó una ofrenda floral frente al solar del general y luego habló en rueda de prensa refiriéndose a las llamadas entre el ministro de Turismo, Germán Cardoso, y el coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, Fernando Pereira, que finalmente fue imputado.

“Con la información que tengo, que es la que ustedes brindaron, la información de la Justicia y la información que me dio el ministro vía telefónica, no tengo objeciones”, contestó al ser consultado por un eventual cese del ministro.

El mandatario, que repitió su ritual en el mausoleo, aseguró que, si bien no es "juez ético de nadie", salvo de sí mismo, cuando descubra que un ministro llamó a alguien para "esconder una prueba", al día siguiente lo desvinculará de su cargo. Sin embargo, entiende que eso no fue lo que ocurrió con Cardoso.

"Si un ministro llama para esconder una prueba, al otro día no trabaja más en el Consejo de Ministros. Pero si es para averiguar, no sé. Cada uno está en su derecho" respondió ante la consulta de los periodistas sobre la llamada del ministro al coordinador, en la que Cardoso consultaba, entre otras cosas, si le habían hecho la espirometría a una conocida de su pareja que tuvo un accidente, constató el fiscal Jorge Vaz.

“El otro día un señor de un kiosquito me dijo que le habían sacado la pensión, yo llamé al BPS (Banco de Previsión Social) a uno de los directores para que me averigüe por qué le habían sacado la pensión a esa persona. Eso que hice, como estas cartas que me llevo, son pedidos, que los voy a tramitar en los distintos organismos", agregó Lacalle durante su recorrida.

En el lugar de origen de Artigas, mientras transcurría el homenaje al prócer, el presidente permaneció por casi dos horas. Luego, se dirigió a plaza Independencia, donde, junto a su gabinete, recordó entre aplausos el nuevo aniversario del natalicio.