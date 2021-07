Larriera entre el buen planteo, los malos cambios y una reunión del consejo

La derrota clásica en el Gran Parque Central de Peñarol contra Nacional por la novena fecha del Torneo Apertura pegó fuerte en el ánimo de los aurinegros. Sin embargo, no hay tiempo para lamentos. El domingo, a la hora 20:30, el aurinegro recibirá a Cerrito en el Campeón del Siglo y necesita sí o de un triunfo para mantenerse lo más cerca posible de los líderes Nacional y Plaza Colonia que se le escaparon a seis puntos.

Además, el equipo tiene ante sí una gran revancha de igual o mayor jerarquía a la vuelta de la esquina.

El jueves de la semana próxima, sí, en apenas 10 días, Peñarol comenzará a disputar la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana contra Nacional. Ese día, a la hora 21:30 será el partido de ida. La revancha se disputará siete días después en el Campeón del Siglo.

Pero la derrota reavivó viejos fantasmas y nuevamente surgieron cuestionamientos para la conducción de Mauricio Larriera.

Este martes, en sesión de consejo directivo, la directiva analizará la continuidad del entrenador.

Sin embargo, según se informó a Referí desde la interna del club esa posibilidad no es probable a estas alturas.

Pero así como Larriera se jugó el pellejo en la primera ronda de la Copa Sudamericana contra Cerro Largo, también será clave el resultado de la serie clásica copera para tener futuro en Peñarol.

"Si tenés un técnico es para dejarlo trabajar, vos tenés que hacer todo para que él esté bien, Larriera duerme en Los Aromos y no solo para mirar videos, sabe lo que trabaja, confío en su trabajo y mientras sea el técnico no me voy a meter en su trabajo", dijo el presidente Ignacio Ruglio el domingo en el Gran Parque Central, antes del clásico.

También en Peñarol hay conciencia de que toda la situación que se dio con el retorno de los jugadores de la selección tras la eliminación en la Copa América, hizo que Larriera encarara el clásico en desventaja respecto de su par tricolor, Alejandro Cappuccio.

Diego Battiste

Mauricio Larriera

Sergio Rochet, Camilo Cándido y Brian Ocampo fueron titulares. El golero fue clave con dos atajadas notables. Cándido marcó el segundo gol. Y Ocampo rompió la igualdad y el partido con una acción individual magistral.

En Peñarol, los jugadores llegaron tres horas antes del partido. Facundo Torres entró a los 45' y Giovanni González a los 60'. Torres venía de jugar el sábado 22 minutos por la Copa América contra Colombia.

"Le trajimos a los jugadores porque necesitaba contar con ellos, ahora que los tiene él decidirá qué hacer con ellos", dijo también Ruglio antes del partido.

A su favor, Larriera también tiene el hecho de que planteó bien el clásico. Logró minimizar la incidencia de Gabriel Neves en el juego y Cappuccio lo tuvo que sacar a los 20' cuando el volante tricolor ya tenía amarilla y había cometido una falta adicional al borde del área. A Ocampo lo tuvo bajo control en el primer tiempo.

Ahora, lo que en este momento comienza a jugarle en contra a Larriera fue cómo administró los cambios.

El ingreso de Torres para el segundo tiempo era cantado porque el equipo no tenía chispa en ataque. Y el Cuervo se la dio con varias acciones de calidad por la banda izquierda.

Diego Battiste

Facundo Torres entró a gran nivel

Después, el DT le erró. Puso a Giovanni González bastante tarde y sacó a Pablo Ceppelini, quien fue el mejor del equipo en el primer tiempo. Y el ingreso de Juan Acosta por Maximiliano Pereira fue determinante en el resultado del partido.

En una acción individual y aislada, cuando Peñarol jugaba mejor y frecuentaba más el área rival con el liderazgo futbolístico de Walter Gargano en el medio y el talento de Torres en el ataque, Ocampo anotó el 1 a 0 con un rompimiento donde se escapó con gran facilidad de Acosta.

Diego Battiste

Juan Acosta no pudo con Brian Ocampo

La forma en que Larriera manejó los cambios generó bastante disconformidad en la interna de Peñarol.

¿Formiliano o Rodríguez?

Larriera se la jugó un par de fechas antes del clásico por poner en la zaga a Carlos Rodríguez en lugar de Fabricio Formiliano quien arrastró desde el arranque de la Sudamericana una serie de molestias físicas que le hicieron bajar su rendimiento.

Ante Deportivo Maldonado y Villa Española, Formiliano no pudo estar convocado tras haber tenido un contacto directo con un positivo de covid-19.

En el clásico el titular fue Rodríguez quien fue uno de los puntos más bajos del equipo.

Diego Battiste

Carlos Rodríguez y su error de cálculo en la jugada del segundo gol

Formiliano, un jugador de clásicos y verdugo de Nacional, se quedó en el banco. Seguramente es algo que Larriera deberá rever en los próximos nueve días y donde el rubro físico también tendrá mucho que ver.

Ruglio charlará con Larriera y los referentes del plantel en las próximas horas. Pero siempre se apoyará en el director deportivo Pablo Bengoechea para tomar decisiones.

Y el clásico del domingo no se desprende del contexto de Peñarol que sufre aún -y seguirá sufriendo hasta que termine el Apertura- la partida de David Terans, que quedó corto en opciones de ataque con la lesión de Nicolás Schiappacasse y que recién ahora volver a disponer a pleno de Torres y González.

Por eso, la serie clásica por la Sudamericana recobra gran importancia.

Además, el equipo no puede descansarse en el plano local. Después de Cerrito, entre ambos clásicos, se vendrá Liverpool en Belvedere, luego River Plate en el Campeón del Siglo (dos de los que tiene arriba en la tabla), Cerro Largo en el siempre complicado Ubilla, Progreso de local y Sud América en Jardines. Si los Nacional y Plaza Colonia no dejan puntos, el aurinegro tiene que mantenerse lo más cerca posible pensando en la Tabla Anual.