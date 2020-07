Las cosas en su sitio, un líder en audiencia que perdió a su conductor

"El lunes nos volvemos a encontrar a las nueve de la mañana para volver a poner las cosas en su sitio". Así se despidió el viernes el periodista Ignacio Álvarez, sobre las doce del mediodía, de su programa diario en Radio Sarandí. Nadie imaginó que este lunes en la mañana todo cambiaría radicalmente.

Diferencias económicas con la dirección de la radio hicieron que el conductor tomara la decisión de alejarse después de dos décadas de conducir uno de los programas periodísticos más escuchados, y así dar un fuerte sacudón en el medio.

La sorpresa de la ida de Álvarez fue tal que muchos dudaron si sería cierta cuando empezó a circular la noticia. Pero la confirmación final la dieron Jaime Clara -encargado de realizar las suplencias de Álvarez- y el co-conductor del ciclo, Martín Fablet, quienes antes de despedirse de la emisión de este lunes dijeron que sí, que era cierto, que Ignacio Álvarez no estará más al frente de Las cosas en su sitio.

Según supo El Observador, durante los próximos días Clara y Fablet serán los encargados de conducir el programa mientras se evalúan nombres para ocupar el lugar del líder del programa. En principio, Fablet continuará en el ciclo. El impacto de la decisión del periodista fue tal que en la radio, hasta el cierre de esta edición, no había un camino firme a seguir.

La salida de Álvarez significa, además, un punto de inflexión en el recorrido de veinte años de uno de los periodísticos con mayor audiencia de la radio uruguaya, como revelan las cifras de audiencia que desde 2004 publica el Buró de radios.

Según esos datos, el programa se ha ubicado siempre en el podio de los periodísticos radiales, con un largo dominio entre las AM, aunque no siempre estuvo a la cabeza. En las tres mediciones del año 2004, Las cosas en su sitio lideró en la primera, publicada en marzo de ese año. En la segunda fue superado por En Perspectiva, por ese entonces emitido por El Espectador, mientras que en la medición de noviembre alternó en el primer lugar con la programación de AM Libre.

Tanto en 2005 como en 2006 empezó el año superado por En perspectiva, pero luego retomó la primera posición en cuanto a periodísticos en AM y también si se tiene en cuenta la medición de FM. Cabe aclarar que aunque es el programa periodístico más escuchado, en AM siempre fue superado en rating por Montecarlo, que gracias a los clásicos Informativo Montecarlo y Aquí está su disco, ha liderado en audiencia con distancia desde entonces, y que en esta comparación solo se toman en cuenta los programas periodísticos, no las emisoras musicales que pueden haber tenido ratings superiores.

A partir de 2007 se consolidó un nuevo jugador en la escena: No toquen nada en Océano FM. Si se comparan directamente sus mediciones, el programa que por entonces emitía Océano FM superó al programa de Álvarez en todas las oportunidades salvo en las primeras mediciones de 2008, 2012 y 2013. De todas maneras, Las cosas en su sitio lideró cómodamente en AM, superando con amplitud a sus competidores, y con un despegue en su promedio de audiencia a partir de 2009, que ya para 2012 era una diferencia inalcanzable, con la mencionada excepción de Montecarlo.

Mientras que en 2016 no hubo mediciones, las cifras de 2017 y 2018 marcan que solo estuvo por detrás de Del Sol FM, aunque siguió en cabeza en AM. En 2019, incluso, fue el programa periodístico más escuchado de todas las radios en su segmento horario.

Pioneros en humor

Además de abordar la agenda diaria del país, Las cosas en su sitio apeló al humor desde el inicio. De esta manera, varios humoristas desplegaron una gama importante de personajes que funcionaron como válvula de escape para los temas más serios y terminaron por darle una identidad propia al programa. A continuación, un repaso por algunos de los más destacados de los últimos años.

Carlos Tanco

El nacimiento de Darwin Desbocatti, personaje que hoy integra y es parte del núcleo fundamental de No Toquen Nada en Del Sol FM, está ligado a Las cosas en su sitio. Fue el primer programa en el que el personaje creado por Carlos Tanco empezó a analizar la realidad política uruguaya con su inconfundible toque, y durante sus primeros dos años, en ese programa, mantuvo su identidad en secreto, hasta que en 2003 Álvarez reveló al aire que la persona detrás del personaje era Tanco.

Marcel Keoroglián

El humorista y carnavalero Marcel Keoroglián es hoy uno de los principales animadores del programa de Sarandí. Con su personaje Carlos Saltombide Durán se ganó un lugar entre los oyentes de Las cosas en su sitio, a donde llegó hace más de diez años.

Gustaf

De 2005 a 2016, El gran Gustaf se encargó de desplegar más de veinte personajes diferentes en el programa de Radio Sarandí, entre ellos Bombillita y Juan Pordoquier. En su despedida, hace cuatro años, se encargó de repasar los mejores momentos de cada uno de ellos.

Martín Fablet

El co-conductor Martín Fablet es el dueño de dos de los personajes más recordados del ciclo: Irma y Gregorio, dos militantes situados en los vértices de la ideología política con los que el comunicador ha jugado a lo largo de su carrera.

Luciana Acuña

La actriz y humorista Luciana Acuña también ha cosechado varios personajes célebres en su paso por Las cosas en su sitio, ciclo al que llegó sin experiencia previa en un programa radio y al que le agregó una cuota de humor femenino que hacía falta. Entre sus creaciones más destacados están Pelusa, la uniceja –que luego tuvo un unipersonal–, Mariana, la diva cibernética y Mabel.

Rusito González

El humorista -conocido masivamente por su imitación del presidente Luis Lacalle Pou en carnaval- es una de las últimas anexiones al ciclo. Obdulio Morán, su personaje, se encarga de la columna humorística de los martes.

Álvarez - Lacalle: una de las notas más recordadas

El expresidente Luis Lacalle Herrera era uno de los candidatos para la interna nacionalista en las elecciones nacionales de 2009 y en la mañana del 16 de junio dialogó con el programa periodístico conducido por Álvarez. Durante la entrevista, el periodista habló de la venta del Banco Pan de Azúcar y las declaraciones del exministro de Economía, Danilo Astori, quien había señalado que había sido vendido a "una banda de delincuentes", lo que Lacalle rechazó.

El nacionalista dijo que moriría "siendo fiel" a sus amigos y a lo que piensa que es verdad, y que los bancos estuvieron bien vendidos. Pero Álvarez leyó el fallo judicial que indicaba que "hubo delito en el proceso de la venta".

Diego Battiste

"No, (Daniel) Cambón también fue procesado por el caso del Banco Pan de Azúcar, junto a Enrique Braga. Braga fue condenado por el delito de abuso de funciones al inducir a vender las acciones del banco a un grupo de bancos italianos que, según la Justicia, no eran los verdaderos compradores”, retrucó Álvarez después de que Lacalle le dijera que su asesor no fue procesado por ese tema.

Además, el comunicador señaló que Cambón "fue procesado y condenado por un delito de conjunción del interés público y privado, entre otras cosas, por recibir una comisión del 6,66% de la venta del Banco Pan de Azúcar”. Y agregó: “Otro documento establecía que otro 3,33% de la venta del BPA le correspondía a su esposa, Julia Pou”. Allí Lacalle le pidió "separar los tantos" porque estaba "ingresando en un tema muy difícil" para él, y le advirtió que la Justicia no condenó a su pareja.

“¿Quiere que le diga lo que me dijo el juez (José) Balcaldi? En ese momento no existía la ley anticorrupción que tipifica el delito de tráfico de influencias. Julia Pou no era funcionaria pública y hoy no hay que ser funcionario público para ser procesado por ese delito”, le dijo Álvarez.

"Eso no es cierto, es una calumnia", respondió Lacalle. "Es una calumnia que hizo una revistita, que se llamaba revista Tres", agregó. "¿Dónde está ese 3,33%? Yo nunca lo vi ni lo vio mi mujer", dijo, e insistió con el concepto de "calumnia" cuando Álvarez le aclaró que se trataba de un fallo judicial.