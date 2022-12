Las críticas de Alejandro Fantino por la eliminación de la selección uruguaya del Mundial Qatar 2022

Alejandro Fantino, reconocido periodista argentino quien trabaja en Animales Sueltos de América TV de Buenos Aires, en radio y también escribió columnas últimamente en El Observador, dio su opinión acerca de la eliminación de la selección uruguaya del Mundial Qatar 2022.

Fantino sostuvo que dicha eliminación lo dejó “en shock, lo sacaron del Mundial” y que esto confirma su teoría de que el VAR es un arma para el “sicariato deportivo”.

En su programa Multiverso Fantino que emite Radio Neura de la vecina orilla, el periodista habló durante un rato de los celestes y su pronto adiós de la Copa del Mundo.

“Me quedé helado con lo que le pasó a Uruguay -en el partido ante Ghana-. Le cobraron un penal que no fue (el de Sergio Rochet sobre Kuddus) y eso que lo revisaron tres y cuatro veces. Además, no le pitaron otro a favor. Definitivamente lo sacaron del Mundial”, sostuvo.

También habló sobre el posible penal no cobrado sobre Edinson Cavani en la hora del patido: “La última jugada de Edinson Cavani cuando menos, la tenés que revisar. Es una locura no revisarla por el árbitro”.

Fantino agregó que “el VAR es una moneda al aire permanente. A mí me asusta, te puede sacar en cualquier instante o momento, ya no depende de vos, te arman una causa y te sacan”.

Y volvió a cargar contra el VAR: “Llegó como un arma, un instrumento de sicariato. La FIFA lo utiliza de forma abierta, no depende de que hagas un gol, o que no lo hagas. Definitivamente lo que le pasó a Uruguay es una muestra. Ya no depende de un jugador”.

Y terminó finalmente con una frase fuerte: “La FIFA actuaría como una mafia real, es un grupo mafioso organizado. A nosotros (Argentina) nos defiende el traste Messi, porque es la referencia y la tranquilidad de saber que es un tipo que les vende, les sirve que esté en una hipotética final. No me gustaría que me ayuden con el VAR, pero que tampoco me perjudiquen, quiero que sean justos”.