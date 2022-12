Las dos mujeres que lideran gremios de abogados y escribanos y buscan potenciarse

Jenifer Alfaro y María Laura Capalbo comparten muchas cosas. No solo profesión –ambas son abogadas y escribanas–, si no también área de especialización –derecho comercial y arbitraje– y vocación gremial. Las dos llegaron al cargo más alto que existe en sus gremios. Alfaro es presidenta de la Asociación de Escribanos y Capalbo ocupa el mismo cargo en el Colegio de Abogados en Uruguay.

Si bien Uruguay es pionero en ese sentido, dado que los dos gremios ya otras mujeres habían ejercido la presidencia, en este caso se suma la simultaneidad y las ganas de que los grupos que lideran coordinen más y mejor. No conciben sus profesiones la una sin la otra y esperan extender ese valor a sus gremios.

A continuación, un resumen de la entrevista que mantuvieron con El Observador.

¿Qué cosas las motivaron a ingresar a la actividad gremial?

Alfaro: La Asociación de Escribanos es un referente por los grandes servicios que presta. Entonces siempre tuve las ganas de reforzar la defensa gremial, lo que es muy importante. Tenemos un número muy importante de jubilados en la que está muy arraigado esto, pero no así en las generaciones medias y jóvenes en la se da una mezcla. Para guiar escríbanos más jóvenes se hace no solo la mentoría individual, sino que mentorías grupales marca personal lo que es el branding, el cálculo de honorarios y el cómo tratar al cliente, cómo tratar a los otros colegas. Eso hay que reforzarlo los valores éticos hacia la sociedad, pero también en lo grupal del gremio. La Asociación de Escribanos tiene el deber de hacer notar la tarea silenciosa que a veces no valoramos. Los pares van diciendo 'acá podés dar algo'. Esto es un equipo de nueve directivos y para que funcione bien la directiva tiene que trabajar en armonía, en toda la asociaciones escribanos es un gran equipo, hay mucho trabajo voluntario, muchos escribanos que trabajan en comisiones técnicas de trabajo, en órganos, tenemos un tribunal de ética muy fuerte, comisiones que hacen que la Asociación trabaje día a día.

Capalbo: Hay que destacar que en el Colegio de Abogados el directorio está integrado por 11 miembros y a mí me toca, circunstancialmente, estar al frente de ese equipo, pero en realidad es el equipo el que el que toma las decisiones. Uno en realidad incursiona en una fantasía de tratar de llegar al ciudadano común y a mostrar cuál es el verdadero perfil del abogado. Porque la ciudadanía tiene que saber cuál es la labor del abogado y el abogada, de los juristas en general, porque en la medida de que esa labor sea respetada, se respetan derechos. Otro elemento es que los abogados tendemos a trabajar más en la soledad, en el caso de los escribanos, cuando salen a la vida profesional, la asociación lo ampara. Hay una colaboración mayor. Eso entre abogados no se da tanto porque es más individualista. Me parece que que se transmite al colectivo la posibilidad de que haya una institución en la cual se puede intercambiar sobre aspectos este jurídicos donde se pueden formar desde el punto de vista de la práctica de la profesión me parece que es insoslayable.

¿Cómo transitan el hecho de ser mujer al frente de las organizaciones?

C: Yo siempre me me traté de demostrar a mí misma de que se puede. De que con ganas y obviamente con mucha organización una mujer puede sentarse a las mesas que ella quiera sentarse. La mujer elige dónde quiere estar. Eso también fue parte de este desafío. Yo estoy en pleno ejercicio de mi profesión, con hijas adolescentes, pero tomando ese desafío.

A: Hace poquito estuve en la Unión Internacional de Notariado que tuvo una sesión y muchos están batallando porque la primera mujer llega a la presidencia del liderazgo de la organización. En eso somos líderes en el mundo. Sin duda el empoderamiento femenino tiene que siempre reafirmarse. En el gremio notarial un gran porcentaje ya está asumido por escribanas mujeres, pero sin duda no es un tema de cantidad sino de que en los puestos (más importantes) también sea reconocido. Eso es una tendencia, vemos en la Facultad de Derecho mayoría de mujeres, pero luego en los puestos clave vemos a hombres. Además, tengo en particular dos hijas, que son partícipes en las decisiones que tomo a futuro y que creen firmemente que podemos ser esas mujeres orquestas y disfrutando de todo. Porque eso es importante, que no sea un sacrificio el asumir estos cargos.

¿Tienen objetivos conjuntos?

A: Estamos intentando las dos una cercanía mayor. Una visión en la cual no sean profesiones enfrentadas. No solamente por nuestra doble calidad porque son muy complementarias y a veces se ven como rivales. Somos juristas, uno volcado más a la defensa o lo litigioso, otro va más a lo preventivo a las escrituras, a la fe pública, pero en el medio lo que es el asesoramiento, la prevención, es de todos.

C: Lo importante es que desde el punto de vista institucional nosotros tenemos diálogo. Obviamente habrá momentos en los cuales cada uno tiene que obviamente defender su gremio, pero en términos generales tenemos visiones que son comunes.

¿Qué preocupación o qué objetivo común tienen esta nueva coordinación?

A: Creo que el fortalecimiento de las instituciones. En nuestro caso trabajamos mucho por los Registros Públicos que tengan los funcionarios en el número y en la formación. Existe una tendencia generalizada manejarse con formularios, con checklist y y derivarlo a funcionarios sin capacitación, cuando en realidad deben haber escribanos al frente del cotejo de los documentos notariales en las oficinas públicas y privadas. Más allá de que de repente el colegio abogados con más énfasis en lo judicial, pero también los registros es parte.

¿Cómo cierran este año su relacionamiento con la Suprema Corte de Justicia? El 2021, con la presidencia de Tabaré Sosa, había sido especialmente duro para el Colegio de Abogados.

C: En realidad uno lo podría titular como el relacionamiento con el Poder Judicial en sí. Todos saben que con la anterior presidencia de Diego Pescadere el relacionamiento con la Corte fue muy tenso, incluso se lo determinó persona no grata para el presidente de la Corte, Tabaré Sosa. Pero esa situación con John Pérez como presidente se revirtió. Nobleza obliga a decir que cada vez que tenemos un inconveniente desde el gremio la Corte responde a nuestros pedidos. Esto no quita a que el Colegio no está ausente al problema que existe dentro del Poder Judicial entre la Corte y la Asociación de Magistrados. Para nosotros no debería existir, porque el Poder Judicial en sí es uno solo y todos deberían estar protegidos bajo ese poder. Los enfrentamientos que últimamente se vislumbraron es algo que vemos con preocupación. En realidad nos gustaría hacer partícipes de solucionar estos temas.

¿Se refiere puntualmente al tema de la carrera judicial, al cambio en la circular que los obliga a firmar todos los decretos, o a otra cosa?

C: Hubo dos hechos que fueron los que de alguna manera generaron este enfrentamiento. Uno es la carrera judicial y otro fue la circular 106 del 2022 que en realidad ordena los jueces el decretar todos los decretos judiciales. Antes los decretos de mero trámite los hacían los actuarios que tienen condición de escribanos, pero también de abogados. AMU, con sus razones, implementa las medidas gremiales que nosotros como gremio no las podíamos aceptar porque afecta el funcionamiento. Eso no quiere decir que nos inclinemos a favor de nadie, pero sí importa de que estas diferencias se vuelvan cada vez más chicas por el bien de este poder del Estado. Nos ofrecemos hacer mediadores en este conflicto este y aportar lo más de sí, pero siempre obviamente manteniendo lo que es el servicio de justicia funcional funcionando.

¿Qué objetivos concretos tiene cada uno de sus gremios para 2023?

A: Sin duda está que las oficinas públicas trabajen con otros ritmos de agilidad. Particularmente los Registros Públicos. Se está volviendo un obstáculo en el ejercicio profesional y es muy difícil para el escribano, que es el que da la cara frente al cliente, dar respuesta sobre la demora de los trámites. Otro es defender la caja notarial. Su autonomía, la administración de sus fondos, la posibilidad de querer afuera del régimen mixto que cambia completamente las reglas de seguridad social de los escribanos. Cuando tenemos una Caja con una trayectoria de más de 80 años de ser autónoma y bien administrada. Se hicieron las reformas necesarias.

¿Qué receptividad han tenido de los legisladores para ser excluidos?

A: Estuvimos en comisiones parlamentarias, con cada uno de los parlamentarios, con el ministro de Trabajo, con la vicepresidenta de la República y con todo el actor político que nos recibió. Todos entienden que la Caja Notarial merece un tratamiento diferencial porque es la que tiene viabilidad, la que es un ejemplo. Pero solo en las letras concretas de la ley vamos a ver hasta que punto lo entienden. Reconocen esa autonomía y la respetan, porque las palabras son de apoyo, de consideración, de entendimiento.

¿Y el Colegio de Abogados?

C: Nosotros lo que queremos es que el Poder Judicial funcione bien, es decir, mostrar un Colegio de Abogados exigente en el funcionamiento del Poder Judicial. Las burocracias pueden ir en contra de ningún derecho de los justiciables. Vamos a tener un Colegio que denuncie, no sin perjuicio de que siempre lo que se trata es de solucionar los temas, pero de exigencia. Por otra parte, nosotros también tenemos en marcha lo que es la reforma del Código General del Proceso para que los expedientes puedan ser digitales. Esa es una labor también que tenemos para el año 2023, esto también es un tema muy importante para los demás departamentos. Los tribunales de apelaciones están en Montevideo, hay un centralismo de la Justicia que también es importante que deje de existir como tal. Queremos la tecnología puesta al servicio del abogado en el ejercicio de su función. También, sin lugar a duda, seguir formando a nuestros socios.

¿Cuál es su posición respecto de la reforma de Seguridad Social?

C: Estamos abocados a un tema muy importante para nosotros que es el tema de la Caja de Profesionales, que no es un tema menor. Nosotros no tenemos la la virtud que tienen los escribanos de tener una caja para los escribanos, con lo cual obviamente que determinados consensos siempre se hacen más difíciles. Lo que sí hace el Colegio de Abogados es marcar. Nosotros tenemos, o pretendemos tener, constante diálogo para saber los avances que se van realizando. También hemos mantenido reuniones con el Poder Ejecutivo manifestándole nuestra preocupación, porque la Caja de Profesionales tiene un tema que es prioritario, que es la posibilidad de lograr su sostenibilidad en el tiempo. La Caja se está abocando a lo que se le llama una ley exprés de vendría a ser de garantizar la sostenibilidad para luego pensar en una reforma de fondo. Después veremos quiénes son los responsables, por qué llegamos a esta situación o lo que fuere, pero nosotros tenemos pasivos que viven de estos aportes y muchos profesionales que con mucho sacrificio han aportado y todo eso hay que salvarlo de alguna manera, para luego sí, hablar de la reforma.