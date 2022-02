Las dudas de Repetto y la lesión de Ocampo: "No me arrepiento de haberlo puesto"

El técnico de Nacional, Pablo Repetto, admitió este viernes que tiene dudas para formar el equipo que jugará el clásico el próximo domingo y que las va a definir el último día.

No quiso profundizar sobre el estado físico de Brian Ocampo ni de Matías Zunino, que son los jugadores que sufren molestias musculares.

Sobre la lesión de Ocampo, una distensión en el posterior de su pierna derecha, Repetto expresó que no se arrepiente de haberlo utilizado en el equipo el fin de semana pasado ante Liverpool, pese a que había entrenado diferenciado por una molestia.

"No me arrepiento, ni yo ni el jugador ni el cuerpo médico, porque él hizo 20 minutos de fútbol el jueves, antes hizo un trabajo exigente y el sábado participó de todo el trabajo. No poner a un jugador que está sano hubiera sido innecesario y hay cosas que ustedes -los periodistas- no lo saben", indicó.

Brian Ocampo

Señaló, además, que la distensión que sufre ahora el jugador fue "en un sector diferente al que estaba y estamos con ese tema que no era el pensado. Los riesgos no eran grandes, influyó el campo de juego que no era normal", agregó el DT.

En cambio, el técnico dijo que Camilo Cándido estará a la orden el domingo: "Está mejor su familia y él también. Entrenó bien esta semana y va a estar dentro de las opciones para el equipo".

Sobre el rendimiento del equipo en las primeras tres fechas del Apertura, Repetto manifestó: "Sabemos que tenemos margen de crecimiento a partir de jugadores que no tenemos, como Alex Castro que va a estar para el próximo partido, y otros por lesiones. Veo cosas buenas del equipo y tenemos margen para mejorar".

Con respecto a Peñarol, no quiso ahondar: "No voy a hablar del rival, lo hablo con los jugadores, no quiero entrar en detalles de cosas que veo que son muy buenas y otras debilidades, como tenemos todos".

Nacional visita a Peñarol el domingo a la hora 17 en el Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Apertura, partido para el que aún quedan entradas a la venta.