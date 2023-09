Las razones por las que Marcelo Bielsa no convoca a Luis Suárez para la selección 

Luis Suárez, de 36 años, es una de las grandes ausencias (por no decir la más importante) en las últimas convocatorias de Marcelo Bielsa para la selección uruguaya. También falta Edinson Cavani, pero estuvo un tiempo sin jugar y recién ahora está sumando partidos en Boca Juniors.

Suárez actúa con regularidad desde principio de año y además es el goleador (19) y el mejor asistidor que tiene Gremio de Porto Alegre, ubicado cuarto en el exigente Campeonato Brasileño.

Debutó en la selección mayor el 7 de febrero de 2007 en un amistoso contra Colombia que se jugó en Cúcuta y fue después de la Copa América de ese año, en la que no participó, que comenzó a jugar con asiduidad hasta convertirse en el goleador histórico de la celeste con 68 goles.

AFP

Suárez en Gremio

Nunca se cuestionó su presencia en el equipo y es más, sí se debatió la decisión del técnico Diego Alonso de sacarlo a los 66 minutos del partido contra Ghana en el Mundial de Qatar cuando Uruguay ganaba 2-0 y necesitaba un gol más para clasificar a octavos de final.

Como era lógico, en la primera conferencia de prensa que brindó Marcelo Bielsa como nuevo entrenador de la selección, el 17 de mayo pasado, se le consultó por Suárez, por Cavani (en ese momento sin jugar en el Valencia) y por el arquero Fernando Muslera.

“No tengo una posición previa establecida y en el caso de los jugadores claramente identificados por su edad, hablar sin haber hablado con ellos no sería prudente”, dijo con respecto a los tres jugadores que están en los últimos años de su carrera y su posibilidad de que vuelvan a estar en el combinado bajo su conducción.

Aún no había hablado con ellos, pero dijo que lo haría: "Corresponde hablar, escuchar, ser escuchado y luego la inevitable tarea de decidir si es que es necesario hacerlo”.

Rodrigo Buendia / AFP Marcelo Bielsa

No fueron convocados para los primeros dos amistosos de su ciclo, frente a Nicaragua y Cuba porque su idea era observar jugadores que no estaban tanto en su radar. Una decisión lógica.

Pero luego, tampoco estuvieron en la lista de reservados para los primeros dos partidos de Eliminatorias (Muslera tenía que cumplir una sanción de 4 partidos y Cavani de uno) frente a Chile y Ecuador.

Bielsa explicó que no había hablado con ellos y que para no convocarlos se basó en las declaraciones públicas que habían realizado los jugadores.

"Tengo mucha consideración por los jugadores que adquieren la condición de ídolos. Si usted lastima a un ídolo, también lastima a la gente que quiere a un ídolo. Cuando hablé en la primera ocasión dije lo siguiente: voy a hablar con ellos, voy a escucharlos y en función de lo que escuché de ellos, también le pediré que escuchen mi opinión. Yo no sabía qué posición me iban a poder transmitir en una charla que quería tener con ellos. A partir de que comencé a trabajar, Cavani expresó públicamente que su tiempo en la selección no había terminado, lo expresó públicamente, y Luis Suárez expresó públicamente que su tiempo en la selección no había acabado. Con esas dos informaciones ya no necesité hablarlas con ellos, porque las leí y las escuché, volvieron, desde mi punto de vista, innecesaria cualquier conversación porque se convirtieron en jugadores convocables. A partir de que son jugadores convocables, mi obligación es elegirlos, o no, cada vez que se produce una convocatoria. Entonces, no fue necesaria la conversación. Ellos informaron que su ciclo en la selección no había terminado, yo recibí esa información, y por tanto se convierten en jugadores seleccionables, por antecedentes, por actualidad, y porque quieren seguir jugando, y a partir de ahí yo tengo que decidir cuándo los convoco y cuando no los convoco", aclaró el entrenador.

Luego se vio en la cancha cuáles fueron los elegidos y su idea de equipo. Contra Chile jugaron Darwin Núñez como 9, con Facundo Pellistri y Maximiliano Araujo por los costados.

Foto: Leonardo Carreño. Darwin Núñez con la 9

Futbolistas veloces, que rompen líneas en el uno contra uno, con un gran despliegue físico para ir y venir. Uruguay fue un equipo dinámico en ataque, que cambió en los minutos finales cuando entró Maxi Gómez.

Contra Ecuador jugó igual, aunque en vez de Pellistri entró Agustín Canobbio, de similares características. La sorpresa fue cuando Bielsa resolvió la entrada de Cristian Olivera para jugar en lugar de Núñez, como centrodelantero.

Un cambio que no tuvo un desenlace feliz en ese partido, sin embargo mostró cuál es el pensamiento de entrenador: jugadores en su plenitud física, jóvenes, con velocidad.

En esa escenografía Suárez no entra. Ya no tiene la salud física como para aguantar 70 minutos a un gran ritmo. Le cuesta el uno por uno y se ve en cada partido de Gremio.

Lo que tiene el Pistolero, además de su historia única en la selección, de su resiliencia y amor por la camiseta que nunca estuvo en duda, es la presencia en el campo de juego, el respeto que genera en rivales y compañeros (especialmente en los más jóvenes, que lo tienen como ídolo), esas ganas de ganar que caracterizaron su carrera desde que debutó en Primera división.

Y como dijo Fabián Estoyanoff: "Luis está a un nivel que tranquilamente puede estar en la selección. Miro todos sus partidos y siempre saca algo".

José Jácome / EFE

Cristian Olivera entró por Darwin contra Ecuador

Tal vez, lo que faltó a la selección en Quito para reclamar la última jugada hasta que el árbitro fuera a ver el VAR si había sido penal o no del golero contra Facundo Torres, como lo dijo Mario Risso en un posteo en redes sociales.

Una cuestión que por ahora no es importante para Bielsa, porque Suárez tampoco fue reservado para enfrentar a Colombia y Brasil. El técnico está tratando de armar un equipo que represente en la cancha su forma de sentir el fútbol como lo hizo durante la mayor parte de su carrera, con jugadores jóvenes, picantes, que revolucionen.

Así lo dejó entrever Bielsa en su presentación: "Una de las cosas que yo consideré mucho (antes de decirle que si a la AUF) es que no iba a tener en ningún otro club de los que a mi pueden ofrecerme, un grupo de jugadores como los que Uruguay tiene en este momento".

El camino recién empieza y tras los primeros dos partidos de Eliminatorias, se dio la lógica histórica: Uruguay le ganó a Chile en casa y perdió con Ecuador de visita.