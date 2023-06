Las vidas paralelas de Josema Giménez y Alan Matturro: a los dos los echaron de Peñarol, y llegaron a Europa con 18 años

José María Giménez (28 años) y Alan Matturro (18 años) comparten más que el color celeste de la selección de Uruguay. Ambos dieron sus primeros pasos en el fútbol en Peñarol, y los dos fueron descartados por los aurinegros. Después, cada uno hizo su camino: Josema en Danubio y Matturro en Defensor Sporting.

Giménez debutó en la Primera división de Danubio en 2012, dirigido por Juan Ramón Carrasco. En 2013 transferido al Atlético Madrid y el 10 de setiembre de ese año debutó en la selección mayor, en un partido contra Colombia por las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014.

Presentación de Giménez en el Atlético

Era un partido clave, en el que los titulares Diego Godín y Diego Lugano estaban suspendidos, por lo que la pareja de zagueros que puso Óscar Tabárez se formó con Andrés Scotti y Josema.

Cumplió una formidable actuación y por tanto integró el plantel del Mundial de Brasil, donde fue titular contra Inglaterra, Italia y Colombia.

Después de uno de esos partidos Giménez fue entrevistado por Referí y contó sobre su pasado aurinegro sin éxito.

“De Peñarol me echaron como un perro y me fui llorando. Víctor Púa (coordinador de juveniles) me dijo que no tenía condiciones, que me dedicara a otra cosa. Fui con Franco Milano, un amigo del baby fútbol. Él quedó y a mí me borraron. Desde ese día me juré llegar a Primera y hacerlo de la mejor forma posible”, contó el número 2 de la celeste.

Debut de Giménez en la selección mayor

Giménez nació en Toledo y jugó en Toledo Junior, hasta que llegó a Danubio luego de no tener chance en Peñarol. "En su momento me dolió mucho, pero a partir de ahí me puse como meta que podía llegar, no sé si pensaba en ser un gran jugador, pero que iba a llegar, estaba convencido. Hoy Peñarol para mí es un equipo grande como Nacional. No guardo ningún rencor", contó Josema.

Matturro también empezó en Peñarol

Una situación similar le pasó a Matturro, campeón del Mundo Sub 20 y galardonado con el Balón de Plata en el Mundial de FIFA Argentina 2023.

El defensor debutó en Primera división en Defensor Sporting en el año 2021, unos meses después del fallecimiento de su mamá a causa del covid-19.

Antes, tuvo dos pasajes por el baby fútbol de Peñarol, además de jugar en Rocha y Potencia.

Matturro en Peñarol

Su padre Víctor contó este martes en Las Voces del Fútbol que su hijo se fue de los aurinegros “por unas palabritas que hubo ahí... Y uno no habla, ¿viste? Yo conozco a toda la gente... Hubo unas pavaditas, viste cómo es, y son cosas que pasan en la vida”, dijo al explicar qué pasó.

“Él en Peñarol metía tres o cuatro goles en cada práctica y no lo valoraban”, agregó Matturro padre.

“Y agarró y se fue. Y le dije: ‘Vos andá a jugar a donde vos querés’. Le gustó Defensor. Y ahí lo tienen, amigo…”, contó.

A fines de 2022 Matturro fue transferido al Genoa.

Antes fue invitado para entrenar en la selección mayor que dirigía Diego Alonso y también tomó parte del viaje a Estados Unidos con el grupo que jugó allí por la fecha FIFA de junio de hace un año.

En la primera lista de Marcelo Bielsa para la fecha FIFA de este mes, Matturro no fue convocado.