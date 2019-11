Lasarte cuenta sus días contra Peñarol y dice que ve un empate cantado

Los clásicos son partidos que marcan a fuego. Para bien o para mal. Por eso Martín Lasarte, quien dirigió a Nacional en 11 encuentros contra Peñarol en sus dos ciclos como técnico tricolor (2005-2006 y 2016-2017) recuerda el “clásico de la garrafa” como uno de los momentos más tristes de su carrera, pese a que Nacional ganó 3-0 y luego se coronó campeón del Uruguayo Especial 2016. “Esa fue increíble. Ahora me río, pero ese día me acuerdo de hablar con Martín Ligüera y quedarnos con la sensación de que el fútbol se acababa. Me acuerdo perfectamente, nos quedamos hablando con Martín y decíamos vamos a dedicarnos a otra cosa, esto no da para más. Como símbolo negativo no hay dos palabras”. Aquel partido se suspendió por disturbios en la tribuna de Peñarol y luego la AUF dio ganador a Nacional.

Ahora, disfrutando el espectáculo de este domingo desde afuera, el entrenador contó a Referí cómo se viven estos partidos desde adentro, cómo se planifican, por qué hay jugadores especiales para este tipo de juegos. “La adrenalina que se genera está buena, es una semana diferente”, dijo Lasarte que en 2005 le tocó ganar el único clásico del fútbol uruguayo que se disputó en España.

Todo es diferente en los días previos: “La gente en la calle, los jugadores que dudan en competir para no lastimarse por las dudas. Hay un montón de detalles en los que vos te das cuenta que todo eso te deposita en el clásico del fin de semana. Vas a comprar un refresco y el almacenero, la chica del kiosquito, el vecino de enfrente, los compañeros del colegio de tus hijos, todo el mundo te dice algo: una broma, un apoyo, un gritito con maldad o un ‘vamo arriba’. Entonces al final es difícil abstraerse. Mucha gente dice que es preferible quedarte en tu casa toda la semana, yo creo que está bueno vivirlo también”.

Aunque todos los clásicos son importantes, cuando está en juego el futuro del campeonato como en el caso actual, el clima es diferente. “El clásico de verano increíblemente tiene un punto de expectativa, de nervios, pero cuando hay una situación por ejemplo como la de este fin de semana, el efecto aumenta porque no solamente está en juego el partido, ese mini campeonato que es un clásico, sino que define cosas. En el caso de Nacional casi seguro, pero a cualquiera de los dos los pone en carrera para ganar el Campeonato Clausura y el Uruguayo”.

También es cierto el axioma futbolero, de que hay jugadores especiales para este tipo de partidos y Lasarte dirigió a varios de ellos. “Hay jugadores que tienen una cualidad, hay jugadores clásicos, como hay jugadores para partidos decisivos, como hay jugadores para jugar en selección y otros no. El jugador no es absolutamente al 100% adaptable a todo y en el caso este hay jugadores que tienen esa marca”.

Marco Vanzini era uno de ellos: “El caso de Vanzini era muy llamativo, podía venir más o menos, incluso con alguna lesión o lo que fuera, pero llegaba el clásico y siempre era determinante. Se notaba su presencia. Él dominaba mentalmente el juego, hacía calentar al del frente, pero también apoyaba al propio, dándole un consejo a un jugador más joven, indicándole que debería hacer. Era una especie de prolongación del entrenador en el campo”.

Pero también Óscar Morales tenía lo suyo: “El caso de Ojota, que quizá hablaba menos pero se notaba mucho, un jugador que corría muy bien la cancha, siempre era una rueda de auxilio, tenía esas cualidades”.

Esto viene a cuento con las dudas que se plantean para el partido de este domingo en los dos equipos: “Mucha gente en la calle hoy te pregunta, ¿quién debería jugar, Pellistri o Estoyanoff? Qué sé yo, es un tema, porque Estoyanoff es jugador de clásicos, habitualmente lo ha sido. Viene de una prolongada lesión, el otro día entró bien los minutos que entró y el otro chico venía jugando muy bien, capaz que el último partido fue el más flojito. Pero bueno, es una interrogante, cómo resolverla no lo sé. Cada entrenador tiene su punto de vista”.

“También es una cuestión de equilibrio. Algunos jugadores jóvenes pueden jugar si están apoyados por otros con mayor recorrido, con mayor experiencia”, añadió Lasarte.

En Nacional pasa algo similar en el lateral izquierdo: “Como Viña no va a jugar, ¿a quién ponés? A un jugador joven (Armando Méndez), físicamente un portento, pero que hay que adaptarlo a jugar en la izquierda por más que haya jugado pero es derecho, o la experiencia y el recorrido de Álvaro Pereira. Es difícil”.

A veces la resolución final también tiene que ver con lo que hace el adversario: “Sobre esas decisiones puede también cambiar el rival, de repente juega Méndez y entonces el entrenador rival dice ‘vamos a ponerle un extremo que desborde por fuera porque no tiene pierna por ese lado’ o al contrario, si juega Palito ‘vamos a poner uno que le recorte para adentro o uno muy veloz pensando que hace tiempo que Álvaro no juega’. Esas cosas lógicamente hay que tomarlas en cuenta”.

En ocasiones, es una incógnita que se devela minutos antes del encuentro: “Yo no me acuerdo, capaz que también lo hice, pero ha pasado incluso de tener la duda hasta un ratito antes o salir de Los Céspedes con una duda tuya o alguna duda del rival. Eso pasa y la decisión final puede tomarse en cuenta en función de eso”.

Diego Battiste

La gran figura del clásico anterior fue Gonzalo Castro, autor de dos goles. Un futbolista al que Lasarte dirigió en su primera etapa en Nacional, hace 14 años: “Lo marca su carrera, cuando un jugador juega en Europa una cantidad de años y en el nivel que lo hizo, marca que estábamos en presencia de un jugador bárbaro. Después es como todo, podés tener uno o dos partidos malos, pero todos conocemos la pegada, la forma que tiene de centrar, nunca se esconde. Aún hoy todavía me sorprende porque para determinado momento él guarda una quinta velocidad que se hace difícil; no es el relámpago aquel que era 10 años atrás, pero es capaz de hacer un amague, acelerar e irse, puede ser un jugador determinante”.

En lo previo este clásico es parejo como pocos para Lasarte: “Estaba tratando de recordar y me cuesta encontrar una situación de tanta paridad como esta vez. Quizá si hubiera sido hace un mes atrás, hubiera dicho Nacional llega mejor. Me parece que hoy llegan bastante parecidos, el otro día ganaron los dos 1-0, con justicia sí pero los dos la pasaron mal sobre el final. Me parece que algunos jugadores de Peñarol que estaban un poquito lejos han mejorado, el otro día el Cebolla jugó muy bien y dio la sensación de estar físicamente mejor Peñarol”.

Luego vendrán las consecuencias: “Una semana de alegría, fantástica, o una semana de tristeza, donde te da cosa ver a la gente. Siempre digo lo mismo, uno como parte de un grupo de trabajo del fútbol y en este país más, es conductor de alegrías y tristezas. Cuando no le podés dar esa alegría a la gente te frustrás”.

LAS FRASES

"El otro día me lo encontré en una charla en el curso de entrenadores a Martín García y me acuerdo aquel día que pasamos a ganar un clásico (Uruguayo Especial 2005) y frente a un festejo de Sebastián Viera, Martín que era suplente de Peñarol entró a la cancha, se peleó con Sebastián y los echaron a los dos; nosotros nos quedamos con 10 y ellos con 11. Fue una cosa increíble”

"No soy burrero, pero dicen que caballo que alcanza no pierde carrera y Peñarol viene remando de atrás, como estuvo Nacional en un momento. Y esa fuerza a veces es complicada frenarla. A mi me resulta muy interesante ver que puede ocurrir en este caso con Peñarol y cómo asume este nuevo partido”