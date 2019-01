Leandro Barcia fue presentado en Goiás

Leandro Barcia fue presentado como nuevo jugador de Goiás de Brasil. Luego de que su nombre rondara por la mesa de directiva de varios equipos, entre ellos Danubio y antes por Defensor Sporting, el delantero se fue a la liga brasileña.

En su presentación Barcia expresó: “Llegué en 2011 a Nacional. Jugué con (Gerardo) Pelusso, estaba en la tercera en la división, me subió. Después vino (Álvaro) Gutiérrez, me dio confianza, me colocó como titular. Hice goles. Sobre el físico, estoy bien, pero, obviamente, tengo que adaptarme al clima. Pero estoy muy bien”.

Atacante uruguaio Leandro Barcia foi oficialmente apresentado nesta tarde. Saiba mais 👉🏻 https://t.co/4nhrBxggZc pic.twitter.com/triBXgQ40W — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) January 16, 2019

El exdelantero de Nacional agregó: “Juego por la extrema derecha, pero en el último año he jugado por el centro y la izquierda. Como jugador, siempre quiero jugar. Pero tiene que ver con el entrenador cuál es la posición en que me quiere ver", agregó.

El jugador ya empezó a entrenar bajo la conducción del técnico Maurício Barbieri.