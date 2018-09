Lego anunció que sus bloques dejarán de ser de plástico

La fabricante de juguetes Lego anunció que para 2030 dejará de usar plástico en sus juguetes. La compañía danesa busca eliminar su dependencia de los derivados del petróleo para la producción y reemplazarlos por materiales reciclados o derivados de vegetales.

Con este objetivo, la firma, con sede en Billund, Dinamarca, invirtió 1000 millones de coronas (unos US$ 165 millones) en la investigación de cerca de 200 materiales alternativos, en su mayoría, de origen vegetal. "El desafío es lograr un material resistente, que se pueda encastrar y que tenga el mismo colorido y brillo que los bloquecitos convencionales", informaron de la empresa a The New York Times.

Por lo pronto, Lego eliminará las bolsas de plástico de sus empaques para 2025. Estas acciones tienen que ver con el compromiso de reducir sus emisiones de carbono, que alcanzó 1 millón de toneladas al año, provenientes en un 75 % de las materias primas que llegan a sus plantas en Dinamarca, Hungría, México y China.

Como tercer mayor fabricante de juguetes a nivel mundial, el año pasado, generó ventas por 7800 millones de Coronas (US$ 1200 millones), superando a sus rivales Mattel y Hasbro. Pero, hoy, Lego no sólo compite con fabricantes de juguetes, sino con compañías tecnológicas, fabricantes de celulares y videojuegos.

"Estamos en un contexto difícil y los consumidores se fijan cada vez más en el impacto ambiental de las compañías", comentó el vicepresidente de Sustentabilidad de Lego, Tim Brooks.

"Encontrar un sustituto del plástico convencional puede llevarnos años, pero nuestra misión hoy es crear un juguete que no ponga en peligro el futuro de los niños".

