Lemoine tras el debut de Chile en el Mundial de Rugby: “En algún momento los países Tier 1 se darán cuenta que tienen que buscar nuevos mercados”

Pablo Lemoine habló el domingo por la noche en el Spaces de El Observador en el Mundial de Rugby, presentado por Blue Cross & Blue Shield Uruguay. Al final de un día muy agitado, sobre las 11 de la noche, el uruguayo, entrenador de Los Cóndores, fue muy franco sobre sensaciones del partido, pero también sobre el estado del rugby internacional actual.

“Fue un día complejo pero también de mucho disfrute, cerrar la primera etapa en este camino que planteamos con Chile rugby hace cuatro años, con estos chicos que son los protagonistas. Estoy contento, completo en algunas partes pero los que conocen saben que no me conformo con la derrota y que me cuesta ver el lado positivo a la derrota”, arrancó el expilar de Montevideo Cricket, Bristol y Stade Francais.

“Fue un día intenso, con todo lo que lleva un día de partido, de debut, controlando las ansiedades y los nervios de los chicos, y del staff también, porque había muchos inexperientes en estas instancias. Es un día de mucho desgaste, el debut, la parte emocional”, dijo Lemoine.

“Pero sí veo cosas positivas, quizás la madurez me ayude a ver más las cosas positivas. Para ser un rival como Japón, un equipo tan rápido, físico, hubo muchas cosas que intentamos hacer y las hicimos. Pero estamos hablando de un rival difícil, que tiene aspiraciones muy grandes en el rugby mundial, debe ser uno de los programas más caros de todos los países. Para ser un primer partido nos encontramos con algo complicado”, se sinceró.

Una de las mayores dudas en la previa era cómo iba a responder Chile ante el desafío físico de enfrentar a un rival que orilla el top 10. Sobre todo, sin casi tener experiencia jugando a este nivel. Lemoine me había dicho que se tenía fe en ese aspecto, y la realidad terminó dándole la razón. “Una cosa que hicimos en Chile fue invertir la ecuación del tiempo al que se trabajan las cosas en el alto rendimiento, para dedicarle mucho a la parte física, porque sabíamos que en alguna parte de este camino nos íbamos a encontrar con los volúmenes que nos encontramos: Canadá, Estados Unidos.. Seguimos en la misma línea porque al mundial venimos a buscar eso, el roce lo encontramos y es muy determinante”, agregó.

Sin embargo, más allá de lo físico, también analizó puntos concretos del juego en los que se notó la falta de experiencia “Hay muchos factores determinantes. Nos fortalecimos en el scrum y la defensa de maul. Pero hoy nosotros jugamos de una fase y pensamos que el rival se va a quedar ahí. Y la realidad es que aprovechan todo, como las pelotas muertas. Nos pasó que pateamos al touch, ellos juegan rápido, prueban un 50-22 y nos arrinconan. El fullback nuestro hizo todo bien, pero había una fase más que no vio, y se produjo porque ellos supieron leer ese espacio que dejamos. En lo físico nos sentimos bien, nos quedamos sin patas, bajamos mucho en intensidad de carreras en los últimos minutos, y lo que sí nos faltó fue tener la capacidad de leer el movimiento extra del otro, pero esa es ni más ni menos que experiencia internacional, acumulación de partidos de ese tipo. Solo tuvimos partidos con Escocia y Leinster el año pasado. Pero de todos modos estamos contentos con lo que pudimos plasmar”.

Más conceptos de Lemoine:

Las amarillas nos costaron piernas. Teníamos calculado que los cambios nos dieran movilidad, pero los que quedaron, que en la planificación estaban para aguantar 80 minutos, estaban extenuados.

La polémica por las amarillas en los choques de cabeza

Es algo que el rugby tendrá que rever, incluso ya para la segunda fase. Una opción es que no se perrmita la disputa aérea. ¿Que puede hacer Sigren para evitar la colisión? ¿Ir agachado contra un tipo que viene en el aire? Lo mismo le pasó a Curry en Inglaterra contra Argentina. El que invade el espacio en este caso es el japonés, Sigren lo está esperando. Es hasta peligroso. Esto va a generar que los que vienen en el aire ataquen el espacio.

La de Dittus es un error no forzado, sí, pero cuando tenés jugadores que dan tanto desde lo anímico, que se potencian desde ahí, que a veces es inevitable que jueguen al limite.

En los últimos 15 minutos, con el cansancio, cometimos todos esos errores que en las revisiones World Rugby nos marca, que son típicos de país Tier 2, o Tier 3. Dejamos de ocupar espacios, no tomamos buenas decisiones, perdimos el line.

El partido con Samoa

Con Samoa tenemos que apostar un juego más elusivo, de no ir tanto al choque cn los backs, quizás usar más el pie a sus espaldas. Seguro no el pie para que tomen la pelota adelante porque son muy rápidos y potentes.

Quizás apostemos a un pack un poco más pesado. Ante Japón priorizamos la movilidad.

Sobre la cantidad de equipos que juegan con jugadores no nacidos en sus países

Nosotros tenemos hijos de chilenos en Australia o Nueva Zelanda, pero la verdad no nos motiva ir a buscarlos, porque sería romper el pacto de confianza con los jugadores, que les prometemos que si se esfuerzan van a llegar. A mi quizás me seria mas barato traer jugadores de Fiji o Tonga, ponerlos a jugar el torneo argentino o la Slar, hasta que tengan la nacionalidad. Es muy caro nuestro sistema de formación.

Coincido de que no todo es lo mismo, que no está bueno lo que hace Namibia de ir a buscar jugadores que no formó para sumarlos para el mundial.

En algún momento los países Tier 1 se tendrán que dar cuenta que tienen que ir a buscar nuevos mercados. Los tres países de más población del último Mundial hoy no están: Rusia, Canadá, Estados Unidos. Los galeses, ingleses o irlandeses van a ser siempre los mismos. Chile hoy tenía 15 mil personas en la cancha, son nuevas audiencias para el rugby.

Con los isleños va a pasar que van a empezar no ya a los All Blacks que pasaron su pico, si no a todos los jóvenes que no llegan a ser All Blacks. El camino ya no va a ser aspirar a ser un All Blacks Maories si no llegar a Samoa o Tonga. ¿Cómo seguís avanzando si tenés que competir contra eso?

Te doy vuelta la pregunta: ponele que se hace un Mundial de 12 o 10 equipos: ¿Hace cuánto que Italia no le gana a los grandes? No es un Mundial de 12, es un mundial de 8. ¿De verdad quieren un mundial así? Hasta que las potencias no se den cuenta que la forma de crecer es darle competencia los países tier 2 no vamos a ir a ningún lado.

Sobre las enseñanzas para la región

Creo que en Sudamérica podemos sacar conclusiones para mejorar nuestro juego. Por ejemplo: acá nadie se agarra después del pitazo del referee, no hay provocaciones. Todos están para jugar. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Nos cobran un penal de scrum de offside porque el ala se desprende. Y está perfecto, porque la pelota no había salido. No hay prepush. Tenemos que jugar más.