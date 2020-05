Liverpool, el nuevo rico que con el modelo Palma abandonó la pobreza en el fútbol uruguayo

Las cuentas de Liverpool dicen que en los últimos seis meses (incluidos los dos de la pandemia de coronavirus) ingresó a sus cuentas US$ 8.000.000 por concepto de ventas y préstamo de sus futbolistas. Por Sebastián Cáceres, que fue transferido a América, Nicolás Acevedo, que pasó a New York City, y por Federico Martínez que fue a préstamo a Rosario Central de Argentina.

De Liverpool de Uruguay salieron al exterior tres jugadores que dejaron ingresos que le permiten al club sostenerse durante tres temporadas. Su presupuesto es de US$ 200.000 mensuales (US$ 2.400.000 al año).

Leonardo Carreño

Nicolás Acevedo y Román Cuello

En todos los casos de las ventas de futbolistas, el club se quedó con un porcentaje de una futura venta. En el caso de Cáceres 25% y en el de Acevedo 10%.

Esta forma de negociar que estableció José Luis Palma, que cotiza sus productos, defiende su precio y se queda con un procentaje a futuro, no es nueva para Liverpool.

En el anecdotario reciente del club recuerdan un episodio de agosto 2017, cuando Palma y el delegado del club y abogado Adrián Leiza viajaron a Buenos Aires a negociar a Nicolás De la Cruz a River Plate. En la mesa estaban Palma, Leiza, el presidente de River Rodolfo D'Onofrio, y Palma no cedía a firmar el pase cuando en la mesa había una oferta que hubiera tentado a cualquier otro dirigente del fútbol uruguayo. Leiza lo miró sorprendido. El presidente de Liverpool no se apartó de su aspiración que le pagaron US$ 4.000.000 por el 30% y se quedó con el 70% de la ficha. Así De la Cruz terminó en los millonarios, y Leiza reafirmó el concepto de gran negociador de su presidente.

Además de aquella anécdota, en cualquier otra circunstancia, la negociación por De la Cruz la hubiera llevado adelante un empresario, en general lo hace quien representa al futbolista, el acuerdo nunca hubiera sido de club a club y en el mejor de los casos, Liverpool se hubiera quedado con un porcentaje menor de la transferencia. Era una gimnasia común en Uruguay, que empezó a cambiar paulatinamente en Liverpool cuando en enero de 2001 Palma impulso en el club de Belvedere un nuevo modelo.

¿Qué hizo Palma en Liverpool? Hizo del club una empresa. Una empresa de la que era hincha, le generaba sentimientos y pasión que no suelen volcarse en otros emprendimientos. Estudió el negocio y diseñó la forma de hacerlo rentable. Aunque no tenía experiencias en la dirigencia, porque nunca había participado en ningún cargo en el club, conocía las fortalezas del fútbol uruguayo y confirmó que es un semillero muy codiciado en el mundo, por el que pagan fortunas.

Desde el lugar de presidente, cuidando la economía del club, estudió los problemas que limitaban el crecimiento de Liverpool. Descubrió que los pocos jugadores que llegaban los negociaban mal por la necesidad de hacer caja, para cubrir cuentas y pagar futuros planteles de Primera División, y se encontró con que los buenos valores de formativas emigraban a otras instituciones porque su institución no invertía en la cantera de la forma que debía hacerlo con tecnología y entorno para formarlos.

Inés Guimaraens

Casi dos décadas después de aquella primera vez que fue elegido presidente y luego que su bienvenida fue aportar US$ 500.000 para pagar las deudas que había heredado de la directiva para competir en el torneo de Segunda División, sino Liverpool no jugaría en la temporada 2001, observa el futuro desde un lugar diferente.

Camilo dos Santos

En los últimos seis meses ingresó US$ 8.000.000. El año pasado inauguró La República, el complejo deportivo de 16 hectáreas y 10 canchas ubicado en la ruta 1 a 15 minutos de Belvedere, en el que invirtió US$ 350.000 para comprar las tierras y cuando lo termine habrá invertido US$ 5.000.000. Que tiene forma de Academia Deportiva como la que promueven los grandes grupos empresariales extranjeros, como el caso de City Torque ahora con Grupo City invirtiendo en Uruguay. Fue campeón del Intermedio en 2019 y de la Supercopa en 2020. Le paga el 100% de los salarios a los jugadores y entrenadores en tiempos en que el fútbol está suspendido y en el que cinco clubes de Primera que no pueden compensar a sus funcionarios ni con el piso del sueldo mínimo de los futbolistas. En la semana del 16 de marzo, en la que los uruguayos se encerraron en casa por la pandemia, cada uno de los jugadores del plantel principal recibió una bicicleta fija y un kit de entrenamiento para que pudiera trabajar y no perdieran forma con el objetivo que cuando regresan a la actividad puedan tener ventaja con el resto de los planteles que no recibieron los mismos privilegios. El único club que procedió igual fue City Torque.

Además, tiene tres jugadores de 17 a 19 años que se transformaron en sus próximos productos de exportación: los volantes Fabricio Díaz (17), Alex Vázquez (18) y Martín Fernández (19).

El entrenador Román Cuello explicó a Referí que la cantera de Liverpool tiene valor agregado por la forma en que preparan a los jugadores.

Leonardo Carreño

Román Cuello, entrenador de Liverpool

“Liverpool se transformó en una escuela de futbolistas. Con la llegada de Pezzolano cambió el estilo y Ferrín le aportó toda la organización, conocimiento y metodología para seguir consolidando el crecimiento de los jugadores. Es una escuela que tiene claro a dónde y cómo llegar. ¿Cuál es ese lugar? Formar jugadores de nivel internacional con el estilo de juego que requiere ese nivel de actividad”, lo resumió.

Consultado el entrenador por los nuevos valores que formó la cantera negriazul, así los definió.

Inés Guimaraens

Fabricio Díaz

"Díaz es un volante interior, derecho, de 17 años, que puede jugar como volante central o volante exterior por el recorrido que tiene. Recomendando por Ferrín, llegó este año al plantel principal. Le anotó un gol a Nacional en la Supercopa. Se anticipó a la maduración, porque pese a su juventud parece que está pronto. Tiene una capacidad de aprendizaje que lo hace diferente. Cualquier detalle lo corrige rápidamente en cualquier aspecto, en lo futbolístico, en aspectos técnicos y en los emocionales. No es un jugador que rompe los ojos por algo en particular, en su conjunto como futbolista hace la diferencia”.

"Fernández es un volante central, derecho, de 19 años. Puede jugar como interior. Es un futbolista con buena técnica, igual que Fabricio y Alex, se destaca por la madurez para la edad y la capacidad de liderazgo muy interesante para su edad".

"Vázquez es un volante creativo, zurdo, de 18 años. Es más ofensivo y talentoso".

Leonardo Carreño

Federico Pereira

El entrenador se anima a agregar a un cuarto futbolista con proyección internacional, Federico Pereira. “Es defensa central, pero juega de lateral derecho. Es rápido, muy rápido marcando. Tiene buena técnica. Tiene cosas de Martín Cáceres”.

Cuando en enero de 2001 Palma, con su particular estilo de conducción llegó a Liverpool, el club tenía una historia centenaria, algunos recuerdos de campañas destacadas en la década de 1970, y un torneo relámpago de 1968. En casi 20 años, el presidente acumuló decena de luchas en la AUF, hasta que en 2018 se atrincheró en su club y desde allí defiende un modelo que en el próximo período de pases le puede permitir recaudar la venta récord de un jugador uruguayo si se concreta la transferencia de De La Cruz a Europa, del que aún tiene 70% y cuya piso de transferencia es US$ 24.000.000 y al club le quedarían US$ 15.000.000.