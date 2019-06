La prensa argentina mete a su selección en una hoguera

La prensa argentina volvió a meter a su selección en una hoguera tras el empate 1-1 del miércoles ante Paraguay, que pone en duda la clasificación del equipo a la próxima ronda. Hablan de “zafarranchos”, “arrogancia”, “que no hay plan” y dudan de la clasificación a Catar 2022.

Exigieron la salida del técnico y que asuma Marcelo Gallardo la conducción del equipo.

“¡Ay, Selección!

Martín Eula escribió en el diario Olé: “No hay un plan, no emerge una idea, no aparece un equipo, no se explican algunos cambios... Hay apuestas que duran un suspiro, hay cierta rebeldía cuando el agua llega a la pera, hay fallas conceptuales difíciles de explicar en el fútbol profesional, hay una sensación de que se camina por una cornisa, en patas y con esas patas enjabonadas... No se puede jugar tan a casi nada... Hay una consecuencia en la cancha de tantos zafarranchos en todo sentido... No emergen individualidades de la nueva camada que levanten alguna bandera... Hay un Messi que pasa del estatismo a ser Messi y volver al estatismo y regresar a ser Messi... ¡Ay, Selección! Un punto sobre seis posibles y Qatar en el horizonte, como si emergiera un arma de quíntuple filo”.

"Es un despelote"

Oscar Ruggeri, excampeón del mundo con Argentina y comentarista en Fox expresó: "Es difícil entrar en esta situación en medio de un despelote que hay. Los del banco están diciendo que no me mire a mi. En medio de este despelote los del banco se dan vuelta a mirar para otro lado".

Messi se arrastra

Adrián Eliceche en La Nación comentó: “El tiempo adelanta. Los que miran el futuro aseguran que a la Argentina no le resultará fácil clasificarse al próximo Mundial, por la calidad a la baja de la generación que viene a reemplazar a la anterior. Pero no hay que esperar a marzo del año que viene, cuando empiece la carrera de las eliminatorias para Qatar 2022, para ponerle un sello a esa advertencia. La presunción se convirtió en certeza a poco de andar esta Copa América por la que la selección de Messi -y Messi- se arrastra”.

Se acabó la grandeza

El diario Crónica comentó: “Durante muchos años, a la hora de justificar los fracasos deportivos, se mencionó "la arrogancia de los argentinos". En las grandes competencias la Selección argentina siempre llegó con el cartel de candidato, mote que en las últimas décadas no pudo sostener dentro del campo de juego. La tendencia fue mutando y, en la actualidad, se acabaron los aires de grandeza. El propio Lionel Messi, antes de iniciar la Copa América, emitió una declaración políticamente incorrecta al asegurar que el combinado nacional no era favorito”.

El club de amigos

El famoso tema del “club de los amigos” de Messi volvió a estar en el tapete con el festejo de gol del 10.

Jorge Mario Trasmonte escribió en Olé: “Se ha dicho que es una falta de respeto a la Generación Plateada hablar del “club de amigos”. Ahí, los incondicionales se agarran de cualquier cosa que justifique su postura de que no hay tal club, y los empecinados apelan al menor detalle que abone a la teoría de la “mesa chica”.

Muchachos, ¡ustedes ayúdennos un poco a no pensar mal! Resulta que el entrenador hace una charla antes del partido donde planea sacar a Di María y Agüero y se encuentra con una rebelión en la granja, voces ofuscadas que le hacen saber que les cayó muy mal enterarse por la prensa y no por el DT que no iban a jugar. ¿Podemos creer eso? Que se trató de una legítima incomodidad por haber dejado trascender a los medios algo que se sienten con derecho de conocer ellos mismos antes? ¿Es un ataque de ética profesional y códigos futboleros, protagonizado por algunos de cuyo “entorno” se enteraba directamente el periodismo de qué cosas estaban pasando puertas adentro en el Mundial de Rusia? ¿El enojo, la intención de marcar la cancha y tirar la chapa, no es por otra cosa? ¿No es porque salieron del equipo dos de los últimos sobrevivientes del grupo que no se podía tocar?”.

El Popular fue por la misma línea diciendo “Un guiño para el club de amigos: Messi le dedicó el gol a Di María”.

Y agregó: “El VAR le dio la oportunidad y el crack no la desperdició. Lionel Messi convirtió desde los doce pasos y la Selección Argentina empezó a respirar ante Paraguay. Para celebrarlo, después de gritarlo con todo, el rosarino hizo un corazón con sus manos como una clara referencia a Ángel Di María. Evidentemente, al Fideo no le sentó bien la suplencia y su amigo no dudó en apoyarlo en este momento”.