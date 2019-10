Los argumentos del fiscal y la defensa de Manini Ríos en la audiencia de este viernes

El fiscal Rodrigo Morosoli pedirá este viernes ante la jueza Marcela Vargas que el excomandante del Ejército y senador electo, Guido Manini Ríos, sea imputado por no haber denunciado a la Justicia la confesión realizada por José Nino Gavazzo en abril de 2018, sobre que había arrojado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro. La defensa del senador electo, por su parte, intentará rebatir esa versión, y además planteará a la magistrada que su cliente no puede ser imputado, sin que el Parlamento intervenga, porque al haber sido electo legislador este domingo goza de fueros parlamentarios.

Pese a que Manini Ríos ha dicho varias veces que no pretende ampararse en ese beneficio, el abogado Eduardo Lust –integrante de su defensa y también diputado electo por Cabildo Abierto– dijo a El Observador que eso "es algo que no depende de Manini", y que si la jueza no lo menciona en la audiencia, lo harán ellos. Y si Vargas accede, será la Cámara de Senadores que sesionará por primera vez el 15 de febrero la que deberá votar por dos tercios si aprueban o no que se le inicie un proceso penal contra el militar retirado.

De todos modos, las partes intentarán convencer a la jueza sobre la existencia o no del delito definido en el artículo 177 del Código Penal que tiene un castigo de tres a 18 meses de prisión para el funcionario público que omita denunciar delitos de los que tuvieran conocimiento por razón de sus funciones, y que se hayan configurado en su repartición.

Manini Ríos adelantó que le pedirá a Morosoli que demuestre con "objetividad" y pruebe que él cometió ese ilícito, según declaró este martes en entrevista con el programa En Perspectiva.

"Yo quiero que aparezca la prueba de lo que él está diciendo y espero que me dé la oportunidad de defenderme accediendo a ese diligenciamiento", afirmó.

Durante la audiencia, Morosoli relatará a la jueza que el entonces comandante en jefe del Ejército, al tomar conocimiento de las declaraciones de Gavazzo ante el Tribunal de Honor no notificó a sus superiores, y que tuvo la intención de evitar que se hiciera la denuncia. Este punto es fundamental porque, como principio general del derecho penal, para que un delito sea cometido tiene que demostrarse la intención del imputado en llevarlo a cabo.

En una entrevista con Búsqueda el 4 de abril, por ejemplo, Manini Ríos sostuvo que ordenó a los militares que juzgaban al represor que prosiguieran con las actuaciones a pesar de la confesión, porque de otro modo todavía estarían "esperando la resolución de la Justicia"; y en otra entrevista con el programa radial Fuentes Confiables, sostuvo que su percepción era que lo que había hecho Gavazzo había sido "una chicana".

El senador electo, por su parte, se defenderá diciendo que nunca tuvo intención de encubrir al torturador, y que informó "hasta la última letra" sobre el tema, ya que elevó las actas del tribunal el 14 de febrero, cuando entregó la documentación al Ministerio de Defensa.

Sin embargo, Morosoli no considera que eso sea informar, porque "informar es detallar" al superior el mensaje a transmitir, y no hacerlo no es no prevenirlo "de la importancia o urgencia del asunto", según dijeron a El Observador fuentes de la investigación. De hecho, según el dictamen del fiscal, el entonces ministro de Defensa, Jorge Menéndez, se enteró del tema el 15 de febrero, cuando recibió un correo electrónico de uno de sus asesores –Alfredo Maeso, que había leído el expediente– en el que le informaba sobre la admisión del torturador.

Morosoli dirá además que tiene varios testimonios de personas cercanas al ministro –como el del exsubsecretario de Defensa, Daniel Montiel– que indican que el ministro nunca aseguró que Manini Ríos le hubiera contado alguna vez sobre lo de Gavazzo.

El militar retirado, no obstante, afirmó en más de una oportunidad que avisó a Menéndez en cuanto el Tribunal de Honor detuvo las actuaciones, y que el exjerarca –fallecido en abril– no tuvo reparos en que no se diera paso a la Justicia en aquel momento.

"Yo no le voy a decir que el ministro me dijo explícitamente: 'Sí, estoy de acuerdo', pero tampoco yo le solicité órdenes (de) si sigo o no sigo", contó Manini Ríos en una entrevista con Fuentes Confiables realizada a mediados de setiembre.

Pero los abogados del militar retirado –Lust, Juan Carlos Fernández Lecchini y Marcos Pacheco– no cuentan con pruebas de que esa reunión haya existido. "El trato era mano a mano", reconoció Pacheco a El Observador semanas atrás. No obstante, Manini se remitió este martes a la escueta carta de renuncia de Menéndez, en la que no lo responsabilizó a él. "Lo podía haber dicho en su descargo y no lo dijo", sostuvo Manini Ríos este martes.

Pero Morosoli entiende que la declaración de los tres generales que juzgaron a Gavazzo contradice la versión del exjefe castrense.

Manini Ríos declaró que el supuesto diálogo con Menéndez fue al día siguiente de la confesión de Gavazzo –cuando los militares cumplieron con el reglamento que rige el ámbito del Tribunal de Honor y suspendieron las actuaciones para anunciar al comandante lo que había ocurrido–.

En diálogo con Así Nos Va de Radio Carve el 4 de octubre, Morosoli reveló que los generales del tribunal declararon que Manini Ríos les ordenó que continuaran con las actuaciones cerca de 20 días después del supuesto encuentro con Menéndez.

"El (ex) comandante en jefe dice que al día siguiente en un acto informó al ministro (...) en un acto público con mucha gente pero que nadie escuchó, y los generales dicen que pasaron varios días hasta la llamada telefónica en la que se les ordenó que siguieran", dijo el fiscal, y concluyó: "Pasaron varios días, no fue al siguiente de ese acto. Fue a fines de abril".

Con todos estos elementos la jueza Vargas tendrá la última palabra para juzgar a Manini Rios.