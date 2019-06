Moro y los hijos de Bolsonaro reaccionan ante audios que comprometen al exjuez por encarcelamiento de Lula

La Operación Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil y que destapó un gigantesco escándalo de desvíos en la estatal Petrobras, salió a la luz pública en marzo de 2014 y lleva 155 personas condenadas, entre altos funcionarios de la petrolera, políticos y ejecutivos.

Lo que comenzó como una investigación por irregularidades en casas de cambios terminó por destapar una red que salpicó a exministros, diputados, exgobernadores y exmandatarios, entre ellos Michel Temer, Dilma Rousseff y Lula da Silva.

Las investigaciones comenzaron en julio de 2013 cuando la policía de la ciudad de Curitiba, en el sur del Brasil, descubrió una red de lavado de dinero que funcionaba desde puestos de lavado automático de autos.

Pero la causa puede tener un nuevo giro desde esta semana. Una investigación periodística hecha por The Intercept, en la que se muestran conversaciones privadas entre el juez instructor de la causa Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol durante la investigación que llevó a Lula a prisión, expone mensajes de octubre de 2018.

Las conversaciones traslucen que los fiscales actuaron para impedir que Lula, quien estaba encarcelado desde abril de ese año, diera una entrevista por temor a que beneficie a Fernando Haddad en las elecciones presidenciales que ganó Jair Bolsonaro. Lula, aunque ya estaba entre rejas, era el favorito en los sondeos hasta que su candidatura fue invalidada en setiembre por la justicia electoral.

En las conversaciones filtradas, el ex juez Sérgio Moro y ahora ministro de Justicia de Bolsonaro recomendó al fiscal Deltan Dallagnol que cambiara el orden de las etapas de la investigación, brindó consejos estratégicos y pistas, pidió que se agilicen las operaciones y anticipó decisiones, además de criticar y sugerir recursos al Ministerio Público.

The Intercept explicó que en Brasil la Constitución estableció el sistema acusatorio, en el que las figuras del acusador y del juzgador no pueden mezclarse ni intercambiar información. El juez debe analizar de forma imparcial los argumentos de acusación y defensa. Pero en las conversaciones entre las partes se muestra que el actual ministro de Justicia y Seguridad Pública tuvo influencia en el trabajo de ese organismo.

Otras conversaciones muestran como Dallagnol estaba preocupado por la solidez de las acusaciones presentadas contra Lula para condenarlo como beneficiario de un apartamento en el litoral paulista entregado por una constructora a cambio de contratos con la estatal Petrobras.

Lula, que tiene una condena por ese caso de 8 años y 10 meses, siempre se declaró inocente y denunció una "persecución judicial" para impedir que su fuerza política, el Partido de los Trabajadores (PT), vuelva al poder.

The Intercept aseguró además que los mensajes publicados el domingo son "apenas el inicio" de una larga serie.

Repercusiones

El asunto generó reacciones políticas inmediatas y además incendió las redes sociales, con dos etiquetas: "#EuApoioLavaJato" y "#EuApoioTheInterceptBR" ("YoApoyoLavaJato" y "YoApoyoTheInterceptBR").

Eduardo y Carlos Bolsonaro, dos de los hijos del presidente de Brasil, se pronunciaron a través de sus redes sociales sobre la investigación hecha por el periodista estadounidense Gleen Greenwald. Los hermanos se encargaron de atacar al ganador del Premio Pullitzer y acusarlo de ir en contra de la operación Lava Jato por estar casado con el periodista y diputado federal brasileño David Miranda, que representa al estado de Río de Janeiro y es afiliado al Partido Socialismo y Libertad, quien ingresó en lugar del diputado Jean Wyllys.

El concejal Carlos Bolsonaro tuiteó: "¿Será una impresión mía, o solamente en Brasil cierta prensa usa una invasión ilegal de algo privado, ignorando la invalidación judicial y la ilegalidad, sin que le importe divulgar con el único fin de quemar al gobierno de Bolsonaro y de defender al sistema? ¡Creo que ya vi esto antes!".

É impressão minha, ou só no Brasil, uma imprensa utiliza uma invasão ilegal de algo privado, ignorando a invalidade judicial e ilegalidade, mas não se importa em divulgar, com o único intuito de queimar o governo Bolsonaro e favorecer o sistema? Acho que já vi isso antes! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) 10 de junio de 2019

"Gleen Greenwald, ex CNN, fue porta voz de Snowden para sacar todo lo que él sabía sobre datos confidenciales de Estados Unidos en el caso conocido como Wiki Leaks. Además de eso, Gleen vendió al exterior la tesis de que la acusación de Dilma fue golpe", tuiteó Eduardo Bolsonaro.

Glenn Greenwald, ex-CNN, foi o porta voz do Snowden para vazar tudo que ele sabia sobre dados confidenciais dos EUA no caso conhecido como Wiki Leaks. Além disso, Glenn vendeu no exterior a tese que o impeachment da Dilma foi golpe. — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) 10 de junio de 2019

Además, Eduardo Bolsonaro tuiteó una captura de pantalla del Instagram de Bernardo Küster, un periodista brasileño que subió una foto de Lula con Glenn Greenwald.

"El diputado David Miranda, que sustituyó a Jean Wyllys y que está 'casado' con Glenn Greenwald, del portal The Intercept, que filtró las conversaciones hackeadas de miembros de Lava Jato, ya fue acusado de amenazar la seguridad del gobierno británico con documentos del caso Snowden. ¿Coincidencia? Creo que no. En la foto, Glenn Greenwald y Lula. Tu eres el pequeño #SomosTodosLavaJato‬", escribió Küster en el pie de la imagen.

El Ministerio Público Federal (MPF) reconoció que "el objetivo original del hacker era atacar la operación Lava Jato", y que fue "tendencioso el contenido divulgado por el hecho de que las noticias estén siendo divulgadas por sitio con nítida orientación ideológica".

Moro envió, por medio de su asesor de prensa una nota en la que criticó la publicación de The Intercept.

“Sobre los supuestos mensajes que me involucraron publicados en el sitio de The Intercept este domingo 9 de junio, lamento la falta de indicación de la fuente de la persona responsable de la invasión criminal de celulares de fiscales. Así como la postura del sitio, que no entró en contacto conmigo antes de la publicación, en contra de la regla básica del periodismo", sostuvo.

"En relación al contenido de los mensajes que me citan, no se vislumbra ninguna anormalidad o direccionamiento de la actuación como magistrado, a pesar de haber sido retiradas de contexto y de sensacionalismo de las materias, que ignoran el gigantesco esquema de corrupción revelado por la operación Lava Jato”, agregó.

Glenn GreenWald, el hombre que sacó a la luz las conversaciones también tomó lugar en las redes sociales donde subió dos capturas de pantalla de un tuit de Eduardo Bolsonaro y otro de Paulo Coelho, y escribió: "¿Cuál es una fuente más confiable? Elección muy difícil".

En la primera captura se lee: "@CaioCoppolla lo advirtió hace cuatro meses. Hoy un hacker "cualquiera" invadió "sin pretensiones" el celular de Moro y ahora filtra todo en The Intercept, que es el medio de Glenn Greenwald. ¿Sabés quien es Glenn? Él es el compañero del diputado David Miranda (PSOL-RJ) que entró en la vacante dejada por Jean Wyllys".

"Vale recordar que @Ggreenwald es uno de los más serios y respetados periodistas del mundo, responsable por divulgar al mundo las arbitrariedades de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) sacadas a la luz por @Snowden", escribió Coelho por su parte.

Quem é uma fonte mais confiável? Escolha muito difícil. 🤔 pic.twitter.com/XyyRrNA941 — Glenn Greenwald (@ggreenwald) 10 de junio de 2019

Greenwald además agregó un video en el que Moro explica que él no tiene ningún tipo de estrategia de investigación y que quien toma las decisiones e investiga son el Ministerio Público y la policía.

Bolsonaro no se pronunció

Según informó Folha de San Pablo, en una reunión que se dio en la mañana de este lunes, los presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia y David Alcolumbre, y del Tribunal Supremo Dias Toffoli, discutieron los detalles del caso que puedan derivar en distintas conclusiones en los próximos días.

Si bien el mandatario dejó a su hijo Eduardo a cargo de hacer una defensa de la operación Lava Jato, se espera que el mandatario hable ante los medios sobre el tema. De acuerdo a lo que informó Folha, Bolsonaro intentará alejarse lo más que pueda del caso para mantener su imagen.

La cúpula del Congreso Nacional ya ve la posibilidad de crear una Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el caso de las filtraciones.