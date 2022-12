Los chats de Astesiano con el subdirector de Policía que renunció

El subdirector de Policía Héctor Ferreira presentó su renuncia al cargo este martes en el medio de la investigación de la fiscal Gabriela Fossati por el excustodio presidencial Alejandro Astesiano.

Ferreira es uno de los jerarcas policiales indagados en la investigación por presunto tráfico de influencias. En varios de los chats del celular de Astesiano intercambian mensajes y el excustodio le pide favores.

Violencia doméstica

En uno de los chats el exjefe de la custodia presidencial le pidió ayuda porque su hija sufría violencia doméstica, a lo que Ferreira le respondió que le pasara el número de teléfono del hombre "para que Inteligencia le viche todo. Redes todo".

"El novio me la está enloqueciendo […] anda armado, va salir requerido. La está hostigando", afirmó el excustodio en un chat del 1º de junio. En esa línea, le consultó a Ferreira por "la posibilidad de conseguir a alguien" que pase frente a su casa; "solo si se puede. Si lo agarro yo lo mato a este hdp. Hoy andaba amenazando", continuó Astesiano.

"¿Que hacés, hermano? Sí, tranqui... Pásame la dirección", le respondió el exjerarca policial.

Astesiano le envió la dirección. “Yo me encargo”, dijo Ferreira. El excustodio le envió una foto. "¿Son postas esas nenas?", preguntó el entonces subjefe sobre lo que parecen ser armas. "Se lo paso a Inteligencia que se lo coman en dos panes", aseguró.

Ferreira le había dicho a Astesiano que Mario D'Elía, director de la Jefatura de Policía de Montevideo, llamaría a su hija para coordinar acciones. "De verdad sos un grande me has dado terribles manos", le contestó Astesiano. A lo que Ferreira respondió: "Tranqui... Siempre he sido así, hermano".

Insultos

En otra conversación, Ferreira habló con Astesiano de una persona de apellido Sánchez como un “sorete”, “sucio de mierda”, una “lacra” y un “reverendo HDP”. En el Frente Amplio se interpretó como que se hablaba del senador Alejandro Sánchez.

Según los chats filtrados de la carpeta fiscal, el ahora exfuncionario le escribió el 24 de marzo a Astesiano: "Mientras respiren no van a cambiar".

Sobre esa mención, Sánchez repitió que "en un gobierno serio no debería durar más de 30 segundos en el cargo".

"Es lamentable que el número dos de la Policía se refiera así a la oposición política", dijo el legislador en rueda de prensa.

Favores

Por otra parte, la fiscal Fossati leyó en una audiencia judicial de hace unas semanas algunas de las conversaciones entre Astesiano y Ferreira.

En una instancia el excustodio le pedía que le enviara móviles policiales a un evento privado que había organizado. En otra, le solicitaba que le "aguantara" un cargo en la Escuela Policial a la hija de un compañero de Presidencia, a la que todavía le faltaba rendir un examen para ingresar.

Sobre estos aspectos, Fossati pidió información al Ministerio del Interior y la cartera le informó que no hubo conductas irregulares por parte de Ferreira.