Los "comisarios del barrio": mataron a tres delincuentes y dividen aguas en Peñarol

Levantó levemente la cabeza, miró de reojo y esbozó una media sonrisa. "Ese sí que no sabía dónde se metía, claramente no era de acá. Ellos mismos contaban que quien venía acá por lana salía esquilado", contó uno de los vecinos. Un matrimonio, dueño de un kiosco en Peñarol, mató a un delincuente en el mediodía de este jueves. Los dos, expolicías, ya habían hecho lo mismo en 2010, 2012 y 2018 (esta última vez el delincuente no murió). Sus vecinos se dividen entre quienes afirman que hubieran hecho lo mismo y los que condenan "su crueldad" al truncar la vida de un "gurí que no tuvo oportunidades".

El hombre, que no tenía antecedentes penales, entró al comercio amenazando a los presentes con un arma. Eso le valió que la mujer le disparara. Caminó herido unos pocos metros, cayó y murió. La policía le tomó declaración y el fiscal de Homicidios Carlos Negro también lo hizo, aunque también citará a la mujer en la Fiscalía.

En 2010, 2012 y 2018 tuvo episodios similares, que encuadraron en el artículo de legítima defensa. Eso hizo que los delincuentes de la zona no volvieran. Ellos también se vanagloriaban de ello, coinciden los vecinos.

Si bien afirman que hace un año y medio la situación viene menguando, todos los vecinos consultados han sufrido de un modo u otro la inseguridad. Se trata de una calle transitada, que tiene una parada de ómnibus en las que algunos pasajeros han sido víctimas.

"Tienen suerte que me robaron el rifle, porque hubiera hecho lo mismo. En ese minuto, entre tu vida y la suya, lo bajas de un tiro. Acá entran a la propiedad de uno a robar lo que uno construyó como panchos por su casa", manifestó un guardia de seguridad que, en diálogo con El Observador, prefirió no ser identificado. Un sereno que trabaja en una propiedad aledaña dijo lo contrario: "Es sabido que al que se pasa de la raya lo agarran a los tiros. Espero no me toque nunca, pero si un día me toca –y te lo digo mirándote a los ojos– voy a cargar con el peso de que maté a alguien toda la vida. A ellos no les importa matar a un gurí que no tuvo oportunidades, seguramente. Cuando hoy pasé por la puerta, dije 'otro más'. Se creen los comisarios del barrio".

Las posiciones de los vecinos están amplificadas en los debates parlamentarios, en los que los legisladores volvieron a discutir hace relativamente poco los límites de la legítima defensa.

El debate político sobre la legítima defensa

"Seguramente este caso encuadrará en la legítima defensa", dijo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, respecto del caso que investiga el fiscal Negro. Más allá de que este nuevo episodio los encuentra con un cambio de legislación, los tres casos precedentes habían encuadrado en la misma figura.

El primer artículo de la LUC introduce tres cambios en materia de legítima defensa. El primero describe que son dependencias de la casa los jardines, barbacoas, patios, balcones, terrazas, azoteas, parrilleros, garajes y cocheras. Además, se consideran dependencias de la casa en zonas suburbanas o rurales los galpones, instalaciones o similares que formen parte del establecimiento, siempre que tengan una razonable proximidad con la vivienda.

Otro cambio que introdujo la LUC fue aclarar que el medio usado para defenderse se considerará racional cuando resulte ser una respuesta suficiente y adecuada a fin de conjurar el peligro derivado de la agresión sufrida.

Y que “cuando la defensa deba ser ejercida respecto de cualquier derecho de contenido patrimonial, la racionalidad deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende”.

A tres semanas del referéndum, este artículo de la ley se coló en todos los debates. El último caso fue en el debate entre los senadores Gustavo Penadés (Partido Nacional) y Mario Bergara (Frente Amplio). "La LUC hace casi dos años que está vigente, ninguno de los temas que relata el senador Bergara sucedieron. No se andan a los balazos por los barrios, no se ha matado a nadie en la presunta legítima defensa en forma desproporcionada, ni mucho menos. Hablar de que estamos tirando campanas al vuelo con relación al éxito del combate al delito no es así, pero estamos mucho mejor", alegó entonces Penadés.

Pero sobre ese argumento, el legislador frenteamplista respondió: "Hay que informarse más, claro que ha habido gente muerta en circunstancias de legítima defensa muy cuestionables (...), una persona anduvo a los balazos con peones que estaban por fumigar un predio".