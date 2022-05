Los detalles de la denuncia que derivó con Gerardo Núñez en el Tribunal de Conducta Política del FA

La causa por violencia de género a raíz de la cual el diputado comunista Gerardo Núñez fue intimado por la Justicia de Familia a inscribirse en un programa para hombres que ejercen violencia derivó en que el legislador se someterá al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio.

La denuncia, que tuvo estas consecuencias y que harán que el legislador no ocupe su banca mientras sea investigado por su partido, fue realizada por una mujer con quien Núñez mantuvo un vínculo durante varios meses.

La denunciante describió ante la Justicia que se enteró de la denuncia anónima de abuso en contra de Núñez y luego el legislador fue a su casa "de forma intempestiva". Allí –siempre según el relato de la denunciante– le dijo que si no se retiraba iba a llamar a la policía. "Él me pide por favor que no hable, que además la chica de la placa 'no va a hablar'", manifestó refiriéndose a la publicación anónima en Instagram sobre la que no hay denuncia en la Justicia.

El tema salió a la luz cuando el Partido Comunista emitió un comunicado en el que hizo referencia a una denuncia anónima en Instagram que hacía referencia a una situación de abuso que involucraba a Núñez. En ese momento, el PCU se puso a disposición de quienes quieran denunciar alguna situación en particular ante ellos. Sin embargo, ante la Justicia, la denunciante dijo que, al enterarse de lo que había sido publicado por otra persona en Instagram, fue al Partido Comunista a pedir ayuda y que le fue negada.

"Con todo lo sucedido por la denuncia en redes al Sr. Núñez se hace público un comunicado del partido político que integra, por lo que ante el mismo, decido acercarme a los mencionados en búsqueda de ayuda, comunicándome con una integrante, a la cual prefiero no mencionar, pero telefónicamente me manifiesta que denunciarlo no tendrá consecuencia alguna, que me sirve quedarme callada", continuó.

Consultada por El Observador, la diputada comunista Micaela Melgar respondió: “El expediente está reservado a solicitud de ella, que se puede hacer porque es parte del protocolo de atención a las víctimas. Lo que puedo decir es que hicimos el comunicado pertinente, no nos llegó una denuncia por las vías del Partido –que son muchas– y que hoy el tema lo está tratando el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio”.

Ante reiteradas repreguntas respecto a sus dichos el 19 de abril –cuando afirmó a El Observador que no había llegado ninguna denuncia a los ámbitos partidarios, contrario a lo explicitado por la víctima en el juzgado–, la diputada zanjó: “Yo sostengo lo que planteé todas las veces, el tema se está tratando en el TCP del FA luego de tomar conocimiento de una resolución judicial”.

Núñez, que es licenciado en Psicología por la Universidad de la República con una tesis presentada en 2015 bajo el título "Intervenciones de la Psicología Comunitaria en Violencia Doméstica desde una perspectiva de Género", se reunió en la tarde de este lunes con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y convinieron que dejara su banca en Cámara de Diputados mientras el Tribunal de Conducta Política analiza el caso.

El trasfondo judicial

"Surge evidenciada una relación entre la denunciante y Núñez, signada por hechos que llevaron a la afectación de la denunciante, la cual debe ser atendida, disponiendo lo necesario para su protección", laudó la jueza de Familia Especializada Karen Cuadrado, quien, basándose en normas nacionales e internacionales, dispuso que Núñez deba "concurrir al programa de la Intendencia de Montevideo, 'Hombres que deciden dejar de ejercer violencia'", al Proyecto Dominó, iniciativa de una ONG enfocada en los hombres que ejercen violencia de género, o a su "servicio de atención médica". También se le prohibió acercarse a menos de 500 metros de la denunciante, informó La Diaria y confirmó El Observador.

En su resolución la jueza Cuadrado no hace referencia a si los hechos que denuncia la joven en un texto de 20 páginas ocurrieron de la forma en que lo describió, pero un informe del equipo técnico de apoyo a la Justicia, firmado por la licenciada en Trabajo Social Karina Rodríguez y el psicólogo Gastón Trucelli, se expone que Núñez advirtió que hubo momentos "en los que no supo manejar adecuadamente la situación".

En esta instancia del proceso los jueces de familia especializados que reciben denuncias de violencia de género toman las medidas cautelares y de atención a las víctimas iniciales, y luego sigue el proceso. Pasadas unas semanas deben volver a citar a las partes y verificar que se hayan cumplido las medidas que se fijan por determinado plazo.

La defensa de Núñez señaló que "no son ciertos parte de los hechos denunciados" y en audiencia el diputado negó que haya habido situaciones de violencia y dijo que ella tenía "muchos celos". Argumentó que se sentía en una situación difícil por la fragilidad emocional de la joven. “Yo creo que era de otro plano la situación, de yo sentirme envuelto en un escenario de manipulación. No sentí que yo influyera en ella", expuso.

En su relato, la denunciante afirma que comenzaron una relación a mediados de 2020, pero fue un año después cuando comenzó el maltrato psicológico, que la hizo "sentir deprimida", razón por la que solicitó asistencia psicológica. Luego de eso, se comenzó a sentir "cada vez más sometida a los manejos" de Núñez.

Manifestó que cada vez que se sentía vulnerable por algún altercado con él, tomaba "de manera aleatoria" los ansiolíticos que le habían prescripto. Cuidaba que él no se enterara para "no desatar su ira". Eso ocurría –según denunció– en medio de críticas y reclamos por cómo ella era o cómo actuaba.

En otro pasaje, describe que, fruto de los medicamentos que consumía "muchas veces" se encontraba "inconsciente" no teniendo recuerdo de "algunas instancias" en las que tuvieron relaciones sexuales y que se enteraba de lo sucedido "cuando despertaba", expresó y aseguró que no quiere presentar una denuncia penal por esos cargos. Núñez lo negó "en todos sus términos".

También se describen (una en primera persona en su denuncia y otra la expone su psicólogo) dos situaciones en las que podría haber fallecido –una por suicidio y otra por accidente– y, estando Núñez presente, no pretendió evitar la situación.

En una oportunidad, la denunciante se contactó con él para que se encontraran cerca de la costa del Río de la Plata. Ella “confusa y mareada” por la cantidad de ansiolíticos que había consumido, lo que podría haber provocado que sufriera un traspié y se ahogara. En ese caso, según ella le dijo a su psicólogo, el diputado se retiró. Él dijo que la vio de lejos, sentada, pensó que “estaba bien” y por eso se fue.

La otra situación descripta refiere a que Núñez, consciente de los problemas que la denunciante tenía, facilitaba el acceso a un arma. Le dijo dónde estaba, la dejaba a la vista y en algún caso le mencionó que si quería la agarrara. El legislador negó que esto haya ocurrido.

La denunciante había narrado varios de esos hechos en su cuenta de Twitter el 15 de marzo.

Además, pasado el tiempo, comenzó a consumir una cantidad excesiva de ansiolíticos frente a él, quien, según la denunciante, manifestaba no importarle la situación. En la denuncia, su abogada patrocinante cita un pasaje de una sentencia del Tribunal de Apelaciones que afirma: "Se define la violencia psicológica o emocional a toda acción, omisión, patrón de conducta que esté dirigida a perturbar, degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una mujer, mediante humillación, intimidación, aislamiento o cualquier otro medio que afecte su estabilidad emocional o psicológica".

Los cursos que puede elegir Núñez tras la intimación judicial