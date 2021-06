Los entretelones de la salida de Suárez ante Paraguay y la encrucijada en la que quedó Tabárez

La salida de Luis Suárez de la alineación de Uruguay que comenzó jugando contra Paraguay estaba dentro de la planificación deportiva, explicaron desde la delegación celeste a Referí. Con la selección clasificada a cuartos de final, era un buen momento para que el delantero le diera un respiro a su físico y principalmente a las rodillas, que han sido el talón de Aquiles durante su carrera.

“La decisión fue conversada entre Luis y el cuerpo técnico” señaló un dirigente que se encuentra con la delegación en Brasil, recalcando la relación histórica y de confianza que existe entre el jugador y Tabárez; Suárez debutó en la selección en 2007 en un amistoso contra Colombia disputado en Cúcuta cuando el Maestro ya era el DT.

Suárez reconoció a Referí que mantuvo una charla con el entrenador antes del partido frente a Paraguay y llegaron a la conclusión que lo mejor era “llegar fresco” a cuartos de final. El delantero de Atlético de Madrid disputó los últimos 25 minutos en ese encuentro.

EFE

Las rodillas de Suárez, su talón de Aquiles

Hace poco más de un año, en una entrevista con Referí, Suárez habló sobre el desgaste de sus rodillas: "Son piedras que se ponen en el camino, pero se debe a la exigencia de convivir con la élite del fútbol. A veces uno no se da cuenta y tiene mucho desgaste físico, soy cabeza dura, de querer jugar, de querer estar en todo. A veces no te das cuenta, porque lo que me ha pasado en la rodilla, en los meniscos, es por mi forma de jugar, pivotear, girar y piques rápidos, así que eso también genera una exigencia, por lo que me explican los médicos. Hay veces que llegan esos mensajes que te alertan a parar en ese momento, por algo sucede y es porque el cuerpo lo necesita".

Tabárez, en conferencia de prensa posterior al juego del lunes, se refirió a la situación que no es común en la selección, porque Suárez cuando está a la orden es titular siempre: "No fue una decisión táctica. Los futbolistas son personas, a veces están bien, a veces no, hay que gestionar el físico del futbolista, su capacidad futbolística actual, los grados de recuperación que tienen tras los esfuerzos de sus partidos anteriores y esas decisiones se toman porque hablando, con Suárez mismo lo conversamos, de que capaz que la solución era darle menos minutos en este partido para que esté en mejores condiciones para lo que viene. Para todo el plantel va a ser así".

@Uruguay

Suárez y Torres luchan cerca del área con el paraguayo Alonso

En 11 días la selección jugó cuatro partidos, uno cada tres días. Dos seguidos, contra Chile y Bolivia, se realizaron en Cuiabá, zona del Mato Grosso, con temperaturas que superaban los 30 grados y una humedad muy alta, lo que generó un desgaste mayor.

El técnico celeste hizo referencia al cansancio de los futbolistas y también a lo importante que serán estos cuatro días de recuperación antes del juego frente a Colombia: "Los jugadores se vaciaron corriendo, la recuperación por esa frecuencia de partidos no era completa y cuando eso ocurre hay que sacar cosas de adentro, de procurar trabajar con intensidad y eso determina que el esfuerzo se pague" expresó.

34 años y un gran desgaste

Suárez, que cumplió 34 años en enero, viene de competir durante una temporada agotadora, física y anímicamente, tras su salida de Barcelona. Con Atlético de Madrid jugó 38 partidos (marcó 21 goles en la Liga Española) y fue determinante en los últimos dos encuentros disputados en mayo frente a Osasuna y Valladolid para que el colchonero ganara el título. Fue un año con mucha presión para el número 9 que incrementó el técnico Diego Simeone cuando dijo que la liga entraba en la "zona Suárez", refiriéndose a que tenía que demostrar su clase en el tramo final del torneo.

EFE

Frente a Argentina y a su amigo Messi

Durante el último año y medio Suárez tuvo que atravesar por diferentes situaciones físicas. Un mes antes de la Copa América pasada, en junio de 2019, se realizó una artroscopía de rodilla y llegó a ese torneo con lo justo. Igualmente disputó los cuatro partidos completos con la selección. Luego se perdió cuatro encuentros amistosos en setiembre y octubre del mismo año (Costa Rica, Estados Unidos y dos contra Perú) por una lesión en el sóleo y por un trabajo físico personalizado que hizo con la sanidad de Barcelona. En abril de 2020 sufrió un desgarro en la pierna izquierda y se recuperó en tiempo récord; a los 14 días de la lesión ya estaba entrenando con sus compañeros y a fines del mismo año tuvo covid-19.

El cansancio y las recuperaciones rápidas son comunes en la carrera de Suárez: le pasó antes del Mundial de 2014, antes de la Copa América Centenario en 2016 y en las Eliminatorias para Rusia 2018.

La salida del Pistolero el lunes le permitió a Tabárez armar un sistema diferente frente a Paraguay, con dos armadores (Nicolás de la Cruz y Giorgian de Arrascaeta) que llegaron constantemente al área para acompañar a Edinson Cavani. Uruguay desarrolló un juego fluido, con mucha dinámica, que superó claramente a su oponente, especialmente en el primer tiempo. Del 4-4-2 de los partidos anteriores pasó al 4-2-3-1.

EFE

El gol contra Chile, entre Suárez y Vidal

Fue el mejor partido de Uruguay en la Copa América, superando también los últimos dos de Eliminatorias jugados este año, frente a Paraguay y Venezuela que terminaron 0-0. Igualmente Tabárez dejó claro que la salida de Suárez no fue por una determinación táctica.

La duda que planteó la salida de Suárez

El debate que se generó en torneo a la selección es si el técnico debe repetir la alineación contra Colombia, dejando a Suárez en el banco nuevamente. Una determinación que marcaría el rumbo de la conducción del técnico, como ya pasó anteriormente con jugadores importantes durante el ciclo que comenzó en 2006 con futbolistas como Diego Forlán y Diego Lugano.

Suárez es el goleador histórico de la selección nacional con 64 goles en 122 partidos (según las estadísticas del sitio oficial de la AUF) y dejarlo otra vez afuera del equipo no es una decisión sencilla de tomar.

Si bien todas las etapas tienen un final, Suárez y Cavani son una marca registrada en la selección nacional y aún mantienen su vigencia en dos de las ligas más importantes del fútbol europeo.

EFE

El Pistolero frente a Bolivia

El último gran rendimiento futbolístico que tuvo la selección antes del lunes fue justamente contra Colombia, el rival del sábado que viene. En aquel partido que se jugó en Barranquilla (un lugar siempre inhóspito para los celestes por las altas temperaturas) empezaron juntos Cavani y Suárez. Uruguay ganó 3-0 con goles de Cavani a los 4 minutos con asistencia de Suárez, de Suárez de tiro penal a los 53 y de Darwin Núñez a los 73. Éste, que ingresó en el segundo tiempo por De la Cruz, jugó un muy buen partido y no está en la Copa América por una lesión.

Uruguay formó aquel día con Martín Campaña; Martín Cáceres, José Luis Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Nahitan Nández, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Nicolás de la Cruz; Cavani y Suárez.

Si gana se queda en Brasilia

La delegación uruguaya se instaló este martes por la noche en el B hotel de Brasilia, ubicado a una cuadra del que recibió a los celestes cuando llegaron a Brasil para debutar en la Copa contra Argentina. El estadio Mané Garrincha se encuentra ubicado a ocho minutos, por lo que es muy cómodo para el traslado.

EFE

Cavani le deja su lugar el brazalete de capitán a Suárez

Los integrantes de la selección destacan que Brasilia tiene una temperatura de 25 grados durante el día, y 16 o 17 durante la noche, un clima más amigable que Cuiabá o Río de Janeiro y eso es bueno para el descanso de los futbolistas.

Otra buena noticia es que si Uruguay le gana a Colombia no se mueve del lugar y permanecerá en Brasilia porque ahí jugará su partido de semifinales el martes 6 de julio.

El plantel entrenará durante estos días en el Centro de entrenamientos del club Brasiliense y ahí decidirá Tabárez cuál piensa que es la mejor opción para enfrentar el sábado a los colombianos.