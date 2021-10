Los jugadores de Nacional Carballo, Ocampo y Trezza fueron denunciados por fiesta clandestina y agresiones

Los futbolistas de Nacional, Felipe Carballo, Brian Ocampo y Alfonso Trezza, fueron denunciados por "amenazas y agresiones" por parte de un vecino del primero de ellos en Parque Miramar, Paso Carrasco, Canelones, en un episodio que se desató por reiterados ruidos molestos en fiestas nocturnas en la casa del mediocampista central albo.

La denuncia, que data del 4 de octubre, se dio a conocer este lunes, en la semana previa del clásico Peñarol - Nacional del próximo domingo y en medio de un momento complicado de los albos a nivel deportivo.

El denunciante, el exbasquetbolista José Malet, señaló a Referí que se trata de un “problema de vecindad” que comenzó cuando su vecino lindero, Carballo, se mudó a fines de agosto a su actual casa en Paso Carrasco.

Malet señaló que desde ese entonces hubo más de cinco fiestas en la casa de su vecino futbolista y tres de ellas terminaron con intervención policial. Hizo especial referencia a la que ocurrió el 4 de octubre, por la que se hizo la denuncia que se viralizó este lunes. Esa fue “la peor de todas, fue una fiesta escandalosa", expresó.

El exbasquetbolista José Malet denunció a los jugadores de Nacional Carballo, Ocampo y Trezza

Ese día la reunión fue después del partido que Nacional le ganó 2-1 a Plaza Colonia, en la noche del domingo 3 de octubre y el comienzo del día de cumpleaños 25 de Carballo, el 4 de octubre.

“Fue la peor porque salieron los tres guapos”, comentó en referencia a los jugadores albos. “A la 1:00 de la mañana empezó la fiesta y a eso de las 3:30 fue la denuncia. Fue una fiesta en la que hubo 400 personas, pero que la Intendencia de Canelones puso que eran 250, y que tuvo que tener intervención policial para que se desarmara”, agregó Malet.

Así se labró el acta de procedimiento de la Intendencia de Canelones, con fecha del 5 de setiembre, en la que se constató una "fiesta clandestina" con público estimado de 250 personas, con la firma del denunciante.

Luis Garrido, director de contralor de la Intendencia de Canelones, reveló a Referí que la zona de Parque Miramar se reciben todos los fines de semana dos o tres denuncias por fiestas clandestinas. "Es una zona que ha estado muy complicada por la pandemia", dijo.

Realizada la denuncia ante el ente municipal, el denunciado dispone de un plazo para formular sus descargos. El trámite se encuentra en esa vía administrativa con los plazos corriendo para que el futbolista presente su defensa.

En el actual marco de la pandemia de coronavirus, solo se pueden organizar fiestas bailables los locales de eventos expresamente habilitados por el Ministerio de Salud Pública por lo que las fiestas clandestinas siguen estando prohibidas.

Pero además de realizar la denuncia por ruidos molestos, Malet también formuló una denuncia policial que fue registrada en la Seccional 26ª de Canelones y que establece que a las 4:15 se estableció la misma por un evento en la que el denunciante resultó “amenazado y agredido”.

En la declaración, Malet señala: “En el día de hoy próximo a la 01:00 horas, me despierto con gritos, golpes y música muy alta, percatándome que en la casa lindera había una fiesta”.

Luego, a la hora 03:19, intentó contactarse por teléfono con la casa de Carballo sin recibir respuesta. “Aproximadamente a las 03:20 horas al ver que la fiesta no finalizaba, concurrí al lugar, toqué timbre, donde salió el Sr. Felipe Carvallo (sic), Brian Ocampo y Alfonso Trezza, intenté dialogar con ellos, pero solo recibí insultos, un golpe de puño, amenazas y me lanzaron piedras las cuales algunas me alcanzaron”, agrega el testimonio.

Esa fue la tercera de las fiestas. “Después de cada partido, fiesta, menos ayer (por el domingo) que se ve que fue cuando explotó todo esto y se quedaron tranquilos”, comentó Malet a Referí.

Se lo comunicó a Nacional

Malet también recordó que jugó un año en Nacional y contó que en medio de las fiestas que se estaban llevando a cabo se contactó con dos directivos tricolores a los que les hizo llegar la información específica de lo que estaba ocurriendo, más videos, los que se han viralizado en las últimas horas.

Diego Battiste

Felipe Carballo

“Me dijeron que se iban a ocupar, que lo iban a manejar en la interna. No se ocuparon y bueno… No se puede esconder debajo de la alfombra la basura, tarde o temprano va a salir”, señaló. “Es un problema de ellos”, comentó.

Agregó que, tras conocerse el episodio, este lunes lo llamó "con mucho respeto" un grupo de socios para consultarle si era así lo que había trascendido y que también vio un mensaje amenazador de un hincha que dijo que no le gustaban los “buchones de la Policía”.

“Y lo mío es un tema de vecindad, por fiestas que no están habilitadas, ni aún cuando no existía la pandemia, porque no podés hacer una fiesta y no dejar dormir a tus vecinos, y menos un domingo de noche, y en un barrio residencial, de familia, tranquilo, con seguridad”, agregó.

La agresión

Con respecto a la agresión que recibió, señaló que se dio el 4 de octubre luego de que en primera instancia fuera a pedirle que pararan con la fiesta.

“Cuando les digo a ver si no bajaban la música, Ocampo me mira y me dice: ‘¿por qué no te vas a cagar?’. Y ahí fue cuando me calenté y les dije ‘ahora te voy a escrachar’. Yo conozco a todos los periodistas de mi generación, porque fui parte del deporte. Y les dije, ‘mañana los escracho’. Y después volví a casa y dije 'no puede ser, por su carrera no puedo hacerlo, no tienen idea lo que están haciendo'... Y volví a hablar con los directivos, les dije lo que pasaba, les pasé la denuncia penal. Y me dijeron que no podía ser, que iban a hablar. Y nada”.

“Estaba visto, esto lo iban a hacer explotar antes del clásico (…) Alguien por algún lado saca provecho armando este relajo”, agregó.

Alfonso Trezza

Malet señaló que no le interesa darle trascendencia a este asunto que, reiteró, para él es solo “un tema de vecindad” en el que no hay ningún trasfondo “ni de Nacional o Peñarol”. “Yo si bien jugué casi 10 años en Peñarol, jugué un año en Nacional casi en el final de mi carrera y lo tomé con el orgullo de haber jugado en los dos equipos, un logro más como lo fueron el título sudamericano y el bronce mundial”.

Silencio desde Nacional

Referí consultó a directivos de Nacional para saber si se había tomado alguna medida al respecto y si se iba a hacer una declaración sobre el tema.

Desde el club, por el momento, no hicieron ningún comentario. Un directivo, en tanto, indicó, en referencia a lo ocurrido el 4 de octubre, que los jugadores estaban en su día libre luego del triunfo ante Plaza.

Referí también envió un mensaje a Carballo para conocer su versión de los hechos, sin tener respuesta.

"Están circulando muchos videos que tampoco son de esa noche ni obviamente son de la casa de Felipe", se limitaron a decir desde el club.