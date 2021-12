Los mensajes de Lacalle Pou en el Congo: otro guiño a la familia militar

Los guiños del presidente Luis Lacalle Pou a las Fuerzas Armadas se han repetido en más de una oportunidad desde que asumió el gobierno, en marzo de 2020. Lo que el entonces mandatario electo había prometido en campaña, cuando afirmó que era necesario aumentar el “paupérrimo” sueldo de los militares, se tradujo luego en la Ley de Presupuesto Quinquenal, que concedió un aumento de salario para los escalafones más bajos de las Fuerzas Armadas, partidas extras y extensión de beneficios en salud para la familia del personal militar, entre otras cosas.

Mediante esa iniciativa fue que se aumentó de 12 a 14 en la cantidad de generales que hay en el Ejército e incrementó de 130 a 156 en la cantidad de coroneles que pertenecen a la fuerza de tierra, mejorando la cantidad de oficiales que había establecido la Ley Orgánica aprobada en 2019. Esa modificación permitió elevar, a su vez, la cantidad de capitanes de navío en la Armada, pasando de 76 a 82, y subir el número de coroneles en la Fuerza Aérea, pasando de 45 a 47.

Pero no fueron las únicas señales de apoyo que el gobierno dio a las fuerzas. El día de su asunción, el presidente marcó la cancha mostrando un perfil cercano a la cúpula militar cuando planteó que uno de sus viajes al exterior sería a la República Democrática del Congo para visitar al contingente militar uruguayo que participa en la misión de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destacada en ese país.

Este viernes cumplió con su promesa y desembarcó en territorio congoleño para pasar la Navidad con los soldados uruguayos desplegados en ese territorio, acompañado del ministro de Defensa, Javier García.

Ejército del Uruguay

Visita de Lacalle Pou al Congo

En su llegada al Batallón "Uruguay IV", en la ciudad de Goma, Lacalle Pou se dirigió a los militares con palabras de agradecimiento y reconocimiento. El presidente dijo que para él era un "gusto" pasar la Navidad "con esa gran familia que es nuestra patria". En más de una ocasión utilizó el término "orientales" para que referirse a esa familia y explicó que su presencia ahí era un "testimonio" para "entender el sacrificio" que estos militares hacen. "Siempre es bueno sentirse acompañado", subrayó en parte del breve mensaje que dio.

El presidente también expresó gratitud por la tarea de los cascos azules uruguayos, quienes integran desde hace 20 años la misión de estabilización de ONU en ese territorio. "El pueblo civil uruguayo que conoce el trabajo, la dedicación, el profesionalismo y ese humanismo típico de los orientales diciendo que portemos la palabra de agradecimiento y reconocimiento a cada uno de ustedes".

Les dijo, además, que ellos eran "orgullo" de la nación. "Compatriotas que se han destacado internacionalmente por su labor, por su tarea, por su don de gente. Y que son orgullo de todos nuestros ciudadanos".

La presencia del mandatario en el Congo y sus palabras tienen un alto grado de simbolismo en un gobierno de coalición que tiene a otros partido con fuertes vínculos con los uniformados. Cabildo Abierto surgió del seno de la familia militar, su liderazgo está integrado mayoritariamente por militares retirados y varias de sus propuestas legislativas coinciden con lo que esa audiencia quiere escuchar.

Sin embargo, el apoyo del presidente a las Fuerzas Armadas no se basa solo en discursos sino que se consolidó con otras decisiones de gobierno. Al cierre de 2020, el Poder Ejecutivo adquirió dos aviones Hércules C-130 H provenientes de España por US$ 21 millones (más US$ 1 millón para repuestos).

Además, hace dos semanas las autoridades del gobierno informaron de un llamado destinado a adquirir dos patrullas oceánicas para trabajar en el cuidado del mar territorial y la vigilancia oceánica.

Durante la última campaña electoral, el entonces candidato nacionalista había enviado un guiño a las Fuerzas Armadas al ser consultado sobre el costo que tiene la caja militar militar para el Estado: "No me hablen del déficit de la ‘caja militar’ porque no es cierto, es mentira. Es el presupuesto que Uruguay le asigna a las Fuerzas Armadas y de ahí surgen los salarios, equipamiento, funcionamiento, instrumentos y aparte los retiros de los militares”.