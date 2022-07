Los mercados agrícolas no han logrado encontrar un piso

Se cerró una nueva semana de bajas en el mercado internacional de granos que sigue sin encontrar un piso de cotizaciones. A la cosecha de trigo y maíz se suma una muy buena condición climática para los cultivos en Estados Unidos que están atravesando el momento clave de la floración en maíz y soja y se encaminan a una excelente cosecha.

Mientras en el mundo sigue la lógica de suba de tasas de interés, también prosiguen las negociaciones para una salida del grano de Ucrania y así el mercado agrícola sigue perdiendo sus referencias anteriores, volviendo a precios como los que había previo a la guerra.

Ajuste de valores

En ese contexto los precios locales tuvieron correcciones importantes.

En particular el trigo de la próxima cosecha perdió la referencia de los US$ 300 a US$ 310 que tenía y se ofrece en US$ 290. Mientras que la colza bajó a US$ 560. Esto genera un descalce entre cultivos que tenían una expectativa de precios más alta a la siembra y asumieron costos de semilla y fertilización elevados y que ahora tienen un panorama más incierto respecto al precio a la cosecha sobre el final del año.

Lo mismo sucede con quienes emprendieron alquileres elevados para la soja del año próximo. Esta semana las referencias para soja quedaron en US$ 470, más de US$ 100 por debajo de los precios de esta cosecha.

En contraposición se va consolidando una situación firme en el precio del arroz en Brasil, que además bajará su área de producción en Río Grande del Sur en aproximadamente 10% como consecuencia de la persistente expansión de maíz y soja.

Referencia de precios.

Cultivos uruguayos

Productivamente sigue un panorama muy favorable para los cultivos en Uruguay. El ascenso de temperatura ha permitido que los cultivos aceleren el crecimiento y por ahora Uruguay puede encaminarse a una tercera cosecha consecutiva favorable en trigo, cebada y colza. Las lluvias de primavera pasan ahora a ser determinantes del resultado de una zafra que en precios parece marcar un aterrizaje respecto a la anterior, aunque todavía con valores interesantes si la productividad efectivamente logra ser alta.

Al cierre de esta edición seguían las negociaciones para una salida del grano de Ucrania a través del Mar Negro con mediación de Turquía, un factor que puede pesar en el mercado de concretarse, pero sobre el que todavía hay fuerte escepticismo.