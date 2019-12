Los números del campeón Uruguayo 2019

Nacional se coronó campeón del torneo Uruguayo 2019, tras ganar a Peñarol 1-0 en la final disputada en el estadio Centenario. Como ganador de la Clasificación Anual y vencedor en las semifinales del Uruguayo, el elenco tricolor se aseguró el título, sin necesidad de llegar a las finales.

De esta forma Nacional llegó a su título número 47 en el historial del Campeonato Uruguayo, desde su primera edición en el año 1900. Los tricolores quedaron a tres títulos de los 50 que acumula Peñarol, máximo ganador del certamen (incluyendo cinco ganador bajo la égida del Curcc).

Si bien Peñarol es el más ganador en la historia, en lo que va del siglo XXI, Nacional lidera la estadística de títulos por el Uruguayo, con 10 campeonatos, frente a seis que ganó Peñarol, tres de Danubio y uno de Defensor Sporting.

Nacional no tuvo un buen comienzo de temporada. De hecho en las primeras cinco fechas del Apertura, con el argentino Eduardo Domínguez, como entrenador, el equipo no ganó, acumuló tres empates y dos derrotas. En la sexta fecha, el 24 de marzo, se produjo el debut de Álvaro Gutiérrez, con victoria 3-0 ante Plaza en el Parque Central. En el Apertura Nacional concluyó tercero, tras Peñarol y Fénix, en el Intermedio no pudo entrar en la definición y en el Clausura, logró el título, tras ganar la final a Peñarol por 2-0. Por una diferencia de un punto, el elenco albo fue quien más puntos sumó en el Uruguayo.

El 2019: el año tricolor

Finalizó la temporada 2019 con Nacional campeón Uruguayo. Los tricolores cerraron una temporada en la que también habían ganado la Supercopa Uruguaya (triunfo por penales ante Peñarol, con el argentino Eduardo Domínguez, como entrenador).

En la temporada que finalizó Nacional ganó la tres finales que jugó, todas ante Peñarol: por Supercopa Uruguaya, por el Clausura y por el Uruguayo.

Los tricolores cerraron el 2019 invictos ante Peñarol: se disputaron seis clásicos oficiales, de los cuales Nacional ganó tres y empató los tres restantes.

Por el Uruguayo, Nacional lleva cinco clásicos sin derrotas, con tres triunfos y dos empates, la última derrota fue en la final del Uruguayo 2018, el 11 de noviembre del año pasado: 1-2. Si se incluye el clásico de la Supercopa 2019, Nacional lleva seis clásicos oficiales sin derrotas, con tres triunfos y tres empates.

Penales y expulsiones

A lo largo de los 39 partidos que jugó en el Uruguayo 2019, a Nacional le pitaron cuatro penales a favor (todos los convirtió Gonzalo Bergessio) y cuatro en contra (también todos convertidos).

En cuanto a expulsiones, recibió seis tarjetas rojas: Gonzalo Bergessio (2), Luis Felipe Carvalho (2), Mathías Cardacio y Guzmán Corujo. En lo que refiere a expulsiones de rivales, fueron 10 jugadores.

Supercopa 2020: Final Nacional ante Liverpool

El próximo 25 de enero, en el estadio Centenario ,comenzará la temporada 2020 con la disputa de la final por la Supercopa Uruguaya, a partido único, entre Nacional, campeón uruguayo y Liverpool, campeón del torneo Intermedio. Será la tercera edición de la Supercopa Uruguaya, la primera en la que los finalistas no son Peñarol y Nacional. En 2018 el campeón fue Peñarol, tras ganar 3-1 ganar a Nacional, en 2019 el campeón fue Nacional que ganó la final a Peñarol en tanda de penales.

Nacional en el Uruguayo 2019

TORNEO PJ G E P GF GC SAL PTS Apertura 15 7 6 2 32 17 15 27 Intermedio 7 4 2 1 13 6 7 14 Clausura 15 11 1 3 27 10 17 34 Final Clausura 1 1 0 0 2 0 2 3 Final Uruguayo 1 1 0 0 1 0 1 3 TOTALES 39 24 9 6 75 33 42 81

Goleadores

Gonzalo Bergessio 20 Santiago Rodríguez 6 Matías Viña 5 Octavio Rivero 5 Kevin Ramírez 4 Rodrigo Amaral 4 Sebastián Fernández Miglierina 4 Gonzalo Castro 4 Thiago Vecino 4 Brian Ocampo 3 Felipe Ignacio Carballo Ares 3 Matías Zunino 3 Gabriel Neves 2 Mathías Laborda 2 Armando Méndez 1 Mathías Cardacio 1 Rafael García 1 Guzmán Corujo 1 Cristian Rodríguez (Peñ) 1 Leonardo Henriques Coelho (Fen) 1

Jugadores utilizados (se incluye los que al menos integraron banco de suplentes)

JUGADOR PJ MINUTOS Matías Viña 34 3006 Gonzalo Castro 36 2669 Luis Felipe Carvalho 28 2487 Guzmán Corujo 28 2463 Guillermo Cotugno 29 2348 Rafael García 28 2286 Gonzalo Bergessio 34 2259 Luis Mejía 24 2115 Matías Zunino 26 2021 Gabriel Neves 25 1932 Felipe Carballo 23 1919 Santiago Rodríguez 22 1480 Brian Ocampo 20 1012 Mathías Cardacio 20 979 Sebastián Fernández 25 938 Mathías Laborda 10 900 Esteban Conde 10 900 Armando Méndez 9 810 Thiago Vecino 18 754 Rodrigo Amaral 11 623 Kevin Ramírez 9 580 Gustavo Lorenzetti 12 570 Marcos Angelieri 7 538 Sergio Rochet 6 495 Octavio Rivero 10 489 Pablo Barrientos 10 409 Pablo García 12 382 Álvaro Pereira 5 356 Agustín Sant'anna 4 343 Joaquín Arzura 5 247 Rodrigo Pastorini 4 169 Hugo Magallanes 1 90 Emiliano Martínez 1 12 Ignacio Nahuel Suárez 0 0 Guillermo Centurión 0 0 Facundo Labandeira 0 0 Joaquín Trasante 0 0

DT: Eduardo Domínguez (Apertura 1ª a 5ª), Álvaro Gutiérrez (desde 6ª fecha)

La campaña. partido por partido