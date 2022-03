AUF puso en marcha un plan para corregir el déficit en las definiciones por penales

Dos eliminaciones consecutivas en Copa América, un pasaje frustrado a la final de un Mundial sub 20 y eliminaciones a nivel de clubes por Copa Libertadores y Copa Sudamericana le han dejado al fútbol uruguayo un sabor muy amargo en las definiciones por penales.

Desde que Peñarol le ganó a Santos por la primera ronda de la Supercopa 1990 por penales 4-2, tras empatar de visitante 0-0 y de local 2-2, equipos del fútbol uruguayo y selecciones, tanto juveniles como mayores, afrontaron 62 definiciones por penales.

El saldo es claramente desfavorable con 25 victorias contra 37 derrotas.

Por esa razón, el Consejo Juvenil de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) puso en marcha el año pasado un torneo experimental para que después de cada partido, los juveniles practiquen penales.

“El año pasado, a mitad de temporada, me llegó propuesta de un entrenador que me la presentó porque las estadísticas para Uruguay son desfavorables en penales. Fue una forma de buscar hacer algo a nivel juvenil, una especie de entrenamiento para el futuro y me pareció una buena idea”, dijo a Referí Marcelo García, presidente del Consejo Juvenil de la AUF.

El torneo se realizó en juveniles A en categoría sub 14.

El formativas hay dos categorías (A y B) que tienen, desde hace unos 10 años, ascensos y descensos en forma independiente a los mayores. Los juveniles A son ahora 20 equipos porque en 2020 no hubo descensos por la pandemia y los equipos compiten en las cinco categorías.

En juveniles B no hay obligación de presentarse en las cuatro categorías en las que se juega pero la amplia mayoría ya lo hace, por el valor que tiene apostar a las juveniles.

“Tuvimos una muy buena receptividad de parte de los clubes y de los profesionales de cada equipo así como también de los jugadores y de los árbitros”, explicó García.

El campeonato experimental de penales se desarrolló desde la 14ª hasta la 17ª etapa del Torneo Especial 2021.

¿En qué consistió? En la ejecución, al término de cada partido, de cinco penales por parte de cada equipo con los jugadores que figuraban en la planilla de cada encuentro (sin importar si estaban en el banco y no entraron o si habían sido sustituidos). Cada penal anotado y cada penal atajado sumaban un punto para los equipos.

El ganador resultó ser Peñarol que por esa razón será distinguido cuando se entreguen los premios de juveniles en marzo.

“Este año lo vamos a extender”, adelantó García.

“Se va a realizar en sub 14 para juveniles A y B y también en sub 16 para juveniles A”, explicó.

Momentos de la definición por penales

“Entre los permisos que obtuvimos estuvo el del Colegio de Árbitros y el del gremio de los jueces (Audaf) y para ellos también fue una experiencia importante que los ejercitó en la posición del golero, en la ejecución del rematador, detalles que está bien que se ejerciten”, dijo García.

“El año pasado lo hablé con los entrenadores de las selecciones juveniles y les pareció bárbara la iniciativa para intentar progresar en los lanzamientos de penales”, agregó.

García aún no llevó el tema al nuevo cuerpo técnico de la selección uruguaya que comanda Diego Alonso y en donde se están por definir los nuevos entrenadores de las selecciones sub 20 (donde estaba Gustavo Ferreyra) y sub 15 (donde se desempeñó hasta fines del año pasado Alejandro Garay). El único que sigue en funciones en Gustavo Demarco, en sub 17, quien ya conoce del torneo experimental que se hizo el año pasado y que se replicará en 2022.

“El año pasado se dio que un equipo que había terminado molesto con el arbitraje no quiso patear los penales. Por esa razón, este año lo vamos a hacer a partir de la séptima fecha y hasta la 16ª. No queremos largarlo al inicio ni al final cuando en juveniles A se están definiendo los lugares porque los 10 primeros van a la Copa de Oro, y en esos últimos partidos hay mucho en juego y capaz que ahí se pueden generar alguna rispidez”, comentó García.

Peñarol sub 20 ganó la Libertadores por penales

“Esto es algo que hacemos por el bien de los clubes, mañana si a algunos de estos jugadores les toca patear un penal en un torneo oficial, capaz que la llega con una cantidad de penales practicados en un torneo”, agregó.

En 2020, Nacional eliminó a Independiente del Valle en octavos de final de la Copa Sudamericana al ganarle 4-3 por penales y el remate decisivo lo convirtió el juvenil Emiliano Martínez quien nunca había pateado un penal en formativas. Su segundo penal fue en la final del Intermedio 2020, jugada en enero de 2021, contra Wanderers y también anotó.

Sin embargo, eso no refleja el panorama de equipos y selecciones uruguayas en torneos oficiales.

En Brasil 2019 y Brasil 2021, Uruguay no alcanzó las semifinales de la Copa América al perder con Perú y Colombia por penales, algo que también le había ocurrido contra los cafeteros en Ecuador 1993. En Venezuela 2007 los penales lo sacaron de la final. Contra esas derrotas logró dos triunfos fundamentales que terminaron en títulos: Brasil en la final de 1995 y Argentina en cuartos de 2011.

Peñarol viene de conquistar la Copa Libertadores sub 20 por penales, pero Montevideo City Torque se despidió de su debut en Copa Libertadores por esa vía ante Barcelona de Guayaquil.

En las últimas 10 definiciones, equipos o selecciones uruguayas tienen un récord de 4-6. Y esa es la tendencia que se busca cambiar.

