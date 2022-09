Los rumores sobre el estado de salud del líder supremo de Irán reabren el debate sobre su sucesión

Desde que el periódico estadounidense The New York Times informara ayer por la noche citando fuentes no identificadas que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, había caído “gravemente enfermo” y debió ser internado para un intervención quirúrgica, información que no fue confirmada ni desmentida por las autoridades de Teherán, las especulaciones sobre su estado de salud se han multiplicado.

Aunque los canales oficiales del gobierno iraní no han comentado la publicación, algunos portales de noticias, como el opositor en el exilio Iran Internacional, se han hecho eco de la posible internación del ayatolá, quien padece desde hace años de un cáncer de próstata y tiene su brazo izquierdo prácticamente paralizado como consecuencia de un atentado contra su vida ocurrido en 1981, apenas dos años después del triunfo de la Revolución Iraní y perpetrado por la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán. De confirmarse la internación, no sería la primera vez que la salud del líder supremo de la república islámica afronta una internación a raíz del cáncer. En 2013, ya octogenario, se sometió a una cirugía para tratar el carcinoma. En esa oportunidad fue una de las pocas veces que el gobierno informó por un canal oficial sobre su estado de salud. El ayatolá, de 83 años, ha cancelado esta semana la reunión programada con la Asamblea de Expertos, el órgano deliberativo de la República Islámica compuesto por 88 clérigos que, entre otras funciones, es el encargado de designar al líder supremo. Sus integrantes, elegidos por sufragio cada ocho años, deben ser aprobados con anterioridad por el Consejo de Guardianes, cuyos miembros son nombrados en forma directa o indirecta por el jefe de Estado. En lo inmediato, la web gubernamental iraní dedicada en forma exclusiva a informar sobre las actividades del líder supremo y difundir sus declaraciones da por hecho que Jamenei estará presente el próximo 26 de septiembre en la conmemoración del martirio de Husáyn ibn Ali ibn Abi Tálib, el segundo hijo de Alí, yerno de Mahoma, una figura venerada por el chiismo. Un día de luto para los creyentes de la rama chiita del islam. Las especulaciones, en tanto, ganaron terreno debido a que las agencias de noticias estatales –IRNA, Mehr o Fars– llevan varios días sin publicar información sobre Jamenei. Su última aparición pública fue 3 de septiembre último, y la anterior en agosto, durante la recepción oficial de los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en Teherán, para una cumbre trilateral. En esa oportunidad, fue el jefe de gobierno, Ebrahim Raisi, quien lideró el encuentro por el lado iraní. Jamenei, a diferencia de otras ocasiones, quedó en un segundo plano, algo poco habitual. La situación también ha generado especulaciones sobre su posible sucesor. En un escenario caracteriza por los analistas como sin margen para la improvisación, debido a las presiones externas y las tensiones internas –estas últimas de orden social, económico y cultural–, dos figuras se perfilan ocupar su lugar. Uno de ellos es Mojtbaba Jamenei, el segundo de sus cuatro hijos. El otro candidato es el actual presidente, Ebrahim Raisi, un cuadro con peso propio dentro del esquema de poder y con una larga trayectoria en diferentes posiciones. Mojtaba, por el contrario, no ha desempeñado funciones institucionales reconocidas. Raisi saltó a la primera línea en junio de 2021. Fue luego de ganar las elecciones presidenciales. No hubo sorpresas. El exjefe presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es denunciado por la oposición en el exilio de haber cometido crímenes de lesa humanidad contra disidentes políticos en 1988 cuando era fiscal, asumió la presidencia en agosto del año pasado. Fue luego que el Consejo de Guardianes, órgano encargado de aprobar o vetar las candidaturas, descalificara a los candidatos más competitivos. En su momento, los analistas occidentales evaluaron la situación como una señala que Jamenei había ya elegido a sucesor. No obstante, en los últimos meses, creció la figura de Mojtaba. Un clérigo de 53 años que ganó exposición durante la represión impulsada por las Fuerzas de Seguridad tras las elecciones presidenciales de 2009, que se saldaron con la controvertido triunfo del conservador Mahmud Ahmadineyad sobre el moderado Mir-Hosein Musaví. En ese momento, algunas fuentes adjudicaron a Mojtaba haber dirigido la represión que terminó con las protestas. Mojtaba, según la oposición en el exilio, procede de un entorno teológico que lo vincula con el ala más dura del régimen. Las mismas fuentes afirman que Jamenei ha ido delegando responsabilidades en él, en especial durante los últimos meses. Sostienen, además, que cuenta con estrechas conexiones con la Guardia Revolucionaria, la rama de élite del Ejército que opera como una suerte de Estado paralelo. Un apoyo crucial que podría inclinar la balanza a su favor. Sin embargo, Mojtaba no tiene todavía la credencial de ayatolá, algo imprescindible para convertirse en líder supremo de acuerdo con lo que establece la Constitución del país. Según los analistas occidentales, en caso que Jamenei falleciera o quedara invalidado para ejercer su función, la transición podría no ser inmediato. Todo dependerá de la Asamblea de Expertos. Hasta la fecha, la República Islámica ha tenido dos jefes de Estado. El primero fue Ruholla Jomeini, el icónico héroe de la Revolución que derrocó a la monarquía del Sha Reza Pahlaví y consolidó el cambio de régimen. El segundo, Jamenei. Su liderazgo, sin embargo, no fue indiscutido. Pocos meses antes de fallecer Jomeini en 1989, todas las miradas estaban puestas en el gran ayatolá Husayn Ali Montazeri. Su candidatura, finalmente, se disipó. La elección decantó en favor de Jamenei.