Los tres pecados que Sergio Markarian le vio a Uruguay en el Mundial de Qatar, y los errores de Alonso

El entrenador uruguayo Sergio Markarian analizó la actuación de la selección en el Mundial de Qatar 2022, calificó como "decepción" la eliminación y expresó las razones por las cuales el equipo de Diego Alonso falló en los tres partidos que disputó por el grupo H del certamen.

"La eliminación fue sorpresiva", analizó Markarian en entrevista con De Fútbol se Habla Así, de Directv Sports. "Si bien creo que el sorteo nos dejó rivales más difíciles que los que habíamos tenido en el último Mundial, me dio la impresión de que Uruguay estaba por encima de dos selecciones y muy pareja con Portugal. Es una decepción el hecho de que no se haya clasificado".

"Me da la sensación de que hubo una sobredimensión del rival del primer partido, una mala lectura del sistema a elegir para contrarrestar el ataque rival del segundo partido y una no conciencia de la necesidad de hacer un gol más. Eso habla de que se falló en aspectos que tienen que ver con lo estratégico, con cosas que hay que empezar a pensarlas antes de empezar el Mundial. Nos pasó algo parecido en 2018 cuando se jugó con titulares el tercer partido y eso generó que no se llegara bien al quinto partido", expresó Markarian.

Consultado sobre la continuidad o no de Diego Alonso, Markarian respondió: "No soy quién para decirle a nadie lo que tiene que hacer. Estoy viendo una cierta ansiedad en el periodismo que quiere saber sobre un futuro cuando el partido terminó recién. Creo honestamente que para empezar bien hay que hacer el duelo primero, llorar, y después analizar por qué nos pasó lo que nos pasó, asumir responsabilidades y hacer un planeamiento estratégico de ocho años, que abarque el próximo Mundial y el de 2030 ante la eventualidad de que seamos locatarios".

Cuando le preguntaron por el sistema táctico que Uruguay empleó contra Portugal con cinco defensores, Markarian comentó: "Me voy a referir objetivamente a lo que vi sin hacer ningún tipo de valoración, no es una crítica. A mí me encanta el 3-5-2, lo que sí creo es que se partió de la base de que Portugal iba a jugar con doble punta y eso restó un jugador del medio e hizo que sobrara un jugador atrás. El hecho de que Josema (Giménez), durante todo el primer tiempo salió a encimar a Joao Félix que no era segundo punta sino que estaba jugando como volante externo en el sistema que Portugal utilizó, porque el único punta era Ronaldo, eso le creó a Uruguay la dificultad para recuperar el balón sin otra opción que retroceder, porque la zona más fuerte de Portugal son los dos o tres que juegan en el medio, que juegan muy bien. Eso motivó ese desequilibrio y dificultad que tuvimos para recuperar la pelota en la mitad de la cancha".

AFP

Diego Godín contra Cristiano Ronaldo

"El entrenador tiene tres herramientas con las que toma decisiones: elige un sistema, una táctica y define un estilo, cuando entienden que tienen que imponer un estilo. Uruguay no apostó a un estilo, sí apoyó a la táctica y sí apoyó al sistema, porque de hecho cambió de sistemas de un partido a otro y en los mismos partidos. Y también a la táctica porque o se replegó o salió a atacar groseramente cuando tuvo que salir a buscar resultados y hasta hizo cambios que cambiaran un poco la posición táctica del equipo. O sea, los cambios fueron cambios tácticos. Por eso me parece un equipo que más que analizarlo en el estilo, donde creo que Alonso tiene poco tiempo de trabajo como para ir definiendo cosas de ese tipo, sí metió con fuerza mano en lo que es el sistema de juego y la táctica", opinó el entrenador.

Finalmente le preguntaron si la presencia de jugadores como Federico Valverde o Rodrigo Bentancur pueden generar un cambio de estilo del juego de Uruguay, Markarian, respondió: "Uruguay cambió el estilo. Con respecto al proceso anterior, la sola presencia de esos jugadores de alguna manera cambió algunos aspectos del estilo, empezamos a ser menos verticales, a ser cuidadosos por un ataque un poco más masivo, la utilización del ancho de la cancha. Hubo cambios en Uruguay. Creo que Uruguay debe rendir un homenaje a cinco jugadores que en el Mundial pasado estaban, en sus puestos, entre los 10 mejores del mundo, y eso le daba a Uruguay en el Mundial pasado una posibilidad muy seria de ser campeón del mundo. Muslera, Cáceres, Godín, Suárez y Cavani. Hoy los estamos perdiendo por un tema de edad y Uruguay tendrá que trabajar para buscar recambios en esas posiciones y deberán asumir liderazgo quien yo creo que ya se muestra como un líder futbolístico del equipo, incluso anímico, que es Bentancur".

"Lo de Valverde me parece que es un gran aporte, creo que es un jugador excepcional pero hay que pensar en el rol que debe tener. Creo que pretendieron hacer de Valverde el actor principal pero Valverde es el mejor de los actores de reparto, como en el (Real) Madrid. Los principales son Benzama, Kroos, Modric, el wing brasileño (Vinicius Jr.), Valverde es un extraordinario jugador de banda derecha con mucha inteligencia y gol. Pero jugando en otra posición y necesitando que él asuma el rol de líder futbolístico probablemente lo logre en el futuro, pero por ahora nos quedó en el debe", concluyó Markarian.