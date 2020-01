Los últimos mensajes de Lacalle Pou antes de cinco años de pausa a su militancia política

A Luis Lacalle Pou lo vivido durante la campaña electoral le pasó por delante de los ojos en un par de horas. Bajarse del auto y que decenas de personas lo rodearan para pedirle fotos y autógrafos. Saludar a dirigentes de todos los puntos del país. Escuchar algún reclamo y sugerencia y varias voces de aliento. Y mover los pies al ritmo del “presidente, presidente” coreado por la militancia. Solo que esta vez, la palabra “presidente” no fue una expresión de deseo.

El futuro mandatario realizó este sábado a pocos kilómetros de La Paloma (Rocha) su despedida política por los cinco años que será inquilino del piso 11 de la Torre Ejecutiva. El “hasta luego”, como le llamaron en filas blancas, eligió hacerlo en el tradicional congreso del Herrerismo, que mutó al sector Todos y este año se transformó en un encuentro abierto para los dirigentes y militantes que quisieran despedirlo como uno más del Partido Nacional.

En su último mensaje político por los próximos cinco años, Lacalle Pou pasó varios mensajes. Uno para el sector Todos, al que quiere ver funcionando como un sector “colegiado” en el que Álvaro Delgado, Luis Alberto Heber, Carlos Enciso y Javier García -líderes de agrupaciones de Todos y futuros jerarcas del gobierno- tomen la posta en conjunto.

Otro para el Partido Nacional en su conjunto y la carrera electoral hacia las departamentales. En ese punto, también le habló a los socios de la coalición a quienes les recordó que la victoria de Montevideo, según entiende, está dada por la confirmación de una coalición local. Y fue claro en el mensaje: el único camino para poder ganarle al Frente Amplio es el del acuerdo en la coalición.

"Yo en Montevideo quiero concertar porque si no no le vamos a ganar al FA", dijo, a la vez que señaló que a esta situación hay que "sacarle drama" y "no teñir la coalición nacional con procesos departamentales".

Camilo Dos Santos

Lacalle también defendió al proyecto de ley de urgente consideración y criticó a quienes “le dan más palo que las llamadas sin haberlo leído”.

En tanto, quiso dejar espacio para reconocer el trabajo que considera que se está realizando en la transición, volvió a destacar su visita con el presidente Tabaré Vázquez a la asunción del presidente argentino Alberto Fernández en Buenos Aires. Y aseguró a sus votantes que se comenzó a trabajar “desde el 25 de noviembre”. “Vamos a tener una rara condición: vamos a cumplir nuestros compromisos electorales”, dijo.

Lacalle llegó a La Paloma con su esposa y sus hijos a encontrarse con unas mil personas. Entre ellas, su padre, el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, que saludaba también a quienes se le acercaban y que esta vez le hablaban más sobre el futuro de su hijo que su pasado como mandatario. “Hasta ahora, es el mejor presidente que hemos tenido”, le dijo un hombre al abrazarlo y felicitarlo por su hijo.

En todas sus ediciones, el congreso tiene oradores que hacen una puesta a punto del año anterior y proyectan el que se viene. Este año, el único orador fue el presidente de la juventud nacionalista, Armando Castaingdebat, que presentó al presidente electo para darle paso a su discurso.

Lacalle subió al escenario con los ojos llenos de lágrimas. Sentadas en el pasto, la vicepresidenta electa Beatriz Argimón, y su esposa, Lorena Ponce de León, lo miraban también emocionadas. Antes de empezar a hablar, la emoción volvió a ganarle a la calma que intenta mantener en esas situaciones al ver subir al escenario a su jefe de campaña, Nicolás Martinez, que será su secretario personal cuando asuma la Presidencia. Martinez suele esquivar los micrófonos pero esta vez hizo una excepción.

Tomó la palabra, agradeció al futuro mandatario y amigo y le entregó un regalo. “Esperemos poder verlo colgado en la Torre Ejecutiva”, le dijo a Lacalle cuando el presidente electo vio que se trataba de un cuadro que retrataba la playa de La Paloma, la favorita de Lacalle.

Al comenzar a hablar, Lacalle Pou no escondió la emoción y centró su discurso en su militancia blanca. “Yo cuando grito ¡viva el Partido Nacional! estoy gritando ¡viva Uruguay! y cuando grito ¡viva Uruguay! lo hago desde el Partido Nacional”, dijo.

En su mensaje de unidad al partido, agradeció especialmente a su padre, líder del Herrerismo, y a Carlos Julio Pereyra, histórico dirigente que no se encontraba por estar internado. “Es una definición muy difícil para los dos, más difícil para uno que para otro, participar y estar sin ser protagonistas. Ese es un mensaje de generosidad”, dijo.

Antes de reconocer el trabajo de la transición y de centrarse en el futuro gobierno, Lacalle pasó el último mensaje como dirigente político en los próximos cinco años. Se centró en las discusiones sobre las elecciones departamentales y la necesidad o no de acordar con otros partidos. En Montevideo, está convencido de que el acuerdo es el camino.

“Estamos en un proceso fermental en estos días y son posicionamientos políticos que yo respeto y he conversado y hablado sobre estos temas”, dijo luego en rueda de prensa sobre la posibilidad de que Ernesto Talvi y Guido Manini Rios sean candidatos. “El canciller designado por el gobierno es Ernesto Talvi. Ya ha estado trabajado y conformó un equipo”, agregó.

Ante los militantes aseguró que buscar un acuerdo en todos los departamentos “es un error” porque “es no conocer la autonomía política de cada departamento”. La militancia lo aplaudió.

En cada acto de campaña, Lacalle recordaba cuántos días quedaban para las elecciones. Esta vez fue diferente. “Quedan 36 días para empezar el gobierno y 1862 para volver a la militancia dentro del Partido Nacional. A diferencia de todas las cuentas regresivas, van a ser 1862 días de entrega total al país”, afirmó con la pequeña confesión de que va a extrañar la recorrida política que está obligado a poner en pausa.