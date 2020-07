Los uruguayos campeones con Real Madrid: una selecta lista de 10 nombres

Federico Valverde se consagró este jueves campeón de la Liga española 2019/20120 con el Real Madrid. El exfutbolista de Peñarol terminó así una temporada excelente en la que se ganó la confianza del entrenador Zinedine Zidane y en varios partidos, antes del paréntesis por la pandemia de covid-19, fue destacado como figura del equipo. En el partido contra Villarreal ingresó por Toni Kroos y disputó los últimos cinco minutos de juego.

Valverde totalizó 31 partidos en la Liga y marcó dos goles en la actual temporada que se vio sacudida por el coronavirus y que cuando se reanudó Real Madrid estaba dos puntos abajo de Barcelona.

Después del mítico José Emilio Santamaría, Valverde es el futbolista uruguayo que más partidos jugó con la camiseta de Real Madrid. Pasaron más de 50 años para que un uruguayo volviera a tener trascendencia en el equipo de la capital española. A lo largo de estas cinco décadas jugaron otros futbolistas nacidos en Uruguay, pero ninguno alcanzó el rendimiento de ellos dos.

La lista no es extensa e incluye, además de Santamaría y Valverde, a un campeón del mundo de 1950 como Julio César Britos, quien llegó en 1953. Disputó tres partidos, marcó dos goles y en aquella temporada Real Madrid también ganó la Liga. En el mismo plantel también estaba Sergio Rodríguez, quien disputó cinco partidos; surgido en Rampla, antes de sumarse al Madrid había pasado por Málaga. El técnico en aquella ocasión fue Enrique Fernández, otro charrúa que en su época de jugador defendió a Barcelona.

Otro uruguayo campeón con Real Madrid fue Héctor Omar Ramos, quien integró el plantel merengue en la temporada 1958/59 y luego siguió su carrera en Racing de Santander, Elche y Celta de Vigo. Llegó al club desde Nacional, donde había debutado en 1954. En ese mismo año jugó todos los partidos de la selección uruguaya que ganó en Caracas el primer Sudamericano sub-20 de la historia.

En Real Madrid compartió el plantel con Santamaría, el futbolista uruguayo que tuvo mayor destaque en la historia de la institución. El zaguero, formado en Nacional, cosechó seis ligas con el elenco merengue y una Copa de El Generalísimo, cuatro Copas de Europa (actual Liga de Campeones) y una Intercontinental.

La web del club lo destaca de esta forma: "Excelente central que aportó seguridad a la zaga madridista en un equipo que tenía arriba una constelación de estrellas como Gento, Di Stéfano, Rial y Puskas. Sólido, decidido y ordenado, también era bueno en el juego aéreo. Era quien mandaba en la defensa blanca. Procedente del Nacional de Montevideo, Santamaría aterrizó en el Real Madrid en 1957. En su primera temporada ganó la Liga con autoridad y la Copa de Europa (la tercera del club), cuya final se disputó en Bruselas contra el Milan. A estos títulos sumó posteriormente otras cuatro Ligas, tres Copas de Europa, una Copa de España y otra Intercontinental".

Después de la década de 1950 tuvieron que transcurrir 30 años para que otro futbolista uruguayo fuera contratado por Real Madrid. En 1982 llegó Juan Alberto Acosta y disputó 2 partidos, uno de Liga y otro por la Recopa. A fines de los 90 también fue contratado Federico Magallanes desde el fútbol italiano, pero nunca actuó de manera oficial.

Los que si tuvieron una participación activa fueron Pablo García y Carlos Diogo, quienes se integraron al equipo llamado de los galácticos porque entre otros estaban Luis Figo, Zidane, Ronaldo y David Beckham. Ese año Real Madrid salió segundo en la Liga detrás de Barcelona y en la Champions quedó rápidamente eliminado.

Los uruguayos no continuaron y este año el diario As madrileño los incluyó en el peor once de la historia del equipo merengue.

El actual zaguero de Peñarol, Gary Kagelmacher estuvo varios años en el Real Madrid Castilla, la filial del equipo principal, a la que llegó siendo muy joven desde Danubio. Tuvo un buen rendimiento, al punto que fue ascendido a Primera, pero solo jugó una vez, en una derrota contra Osasuna. En ese encuentro compartió plantel con Iker Casillas, Raúl, Robben, Gonzalo Higuaín, Guti, Robinho, Van der Vart, entre otros.

Por la filial también pasaron en los últimos años Matías Rodríguez, Leandro Cabrera y Guillermo Varela, pero se fueron de la institución sin tener la oportunidad de llegar al plantel principal. Varela fue dirigido por Zidane, cuando este daba sus primeros pasos al costado de la cancha.

En la temporada 2016/2017 Peñarol transfirió a Valverde, quien se integró a la filial de Real Madrid. Disputó 30 partidos y marcó tres goles. En la siguiente fue cedido a préstamo a Deportivo La Coruña para que recogiera experiencia en la categoría mayor y en 2018 regresó, ya como jugador del plantel merengue. Este jueves fue campeón y lo tuvo como uno de los protagonistas principales.