Lozano: "Cuando me confirmaron que volvía a Nacional casi se me caen las lágrimas de la emoción"

Leandro Lozano volvió a Nacional y disfruta de su regreso y su debut oficial en la Primera tricolor, por el Campeonato Uruguayo y la Copa Libertadores. Quien fuera capitán de la sub 20 que ganó a Libertadores 2018, que quedó libre y jugó los últimos tres años en Boston River, contó a Referí cómo vive su retorno al club tricolor, su “casa”.

¿Cómo está viviendo este momento tan esperado, el regreso a Nacional, el debut oficial en el Apertura y también en la Libertadores?

La vuelta a Nacional, el club del que soy hincha, la vivo muy feliz. Cuando fui a Boston River siempre pensaba en la vuelta, y ahora la estoy disfrutando el doble.

Cuando se despidió de Boston River dijo que tenía que “volver a casa”, Nacional; ¿ese es su sentimiento por el club?

Y sí, porque yo prácticamente me crié acá. Vine a Nacional a los 12 años y me fui a los 20. Ahora la vuelta es una revancha y la estoy disfrutando muchísimo.

Nacional

Lozano en Los Céspedes

Tuvo el debut en la Libertadores ante Vélez, con un festejo importante en el final de todo el equipo…

Cuando llegué declaré que nunca tuve la oportunidad de jugar una Libertadores en el primer equipo de Nacional. Y el otro día, ganar ese partido de atrás, contra Vélez, 2-1 de visitante, creo que lo festejamos así porque fue una alegría inmensa.

¿Cómo fue su pasaje por Boston River, con momentos complicados por el descenso?

Sí, con Boston River estoy superagradecido porque fue el equipo que me abrió las puertas cuando me fui de Nacional. Me hizo debutar en Primera división, agarré rodaje y experiencia. Esos dos descensos en los que nos salvamos, con mi corta edad, fue una gran experiencia en el fútbol, porque los descensos, por lo general, los pelean los jugadores más grandes. Y yo con corta edad pude vivir eso, que fue muy lindo y lo cerramos las dos veces con el broche de oro que fue salvarnos.

¿Cuándo surgió la posibilidad de volver a Nacional?

Mi nombre sonaba en las redes sociales, yo veía que sonaba... Un día estaba por dormir la siesta y cuando me acuesto con mi hijo me suena el celular. Era un dirigente, Bari Monzeglio, que me preguntó mi situación en Boston River. Yo pensé que estaba consultando, no me imaginé que el club estaba interesado en mí. Pensé que era para el futuro. Y cuando me dijo que me querían ahora, me sorprendí, quedé muy contento. Esos días que pasaron, porque creo que fueron 48 horas, los viví con una ansiedad terrible, quería que se hiciera ya, y ya estar en Los Céspedes.

Nacional

Con la tricolor en su regreso

¿Y el regreso a Los Céspedes?

Cuando se hizo oficial, me llama el día antes mi representante a las 10 de la noche para decirme que al otro día me tenía que presentar en Los Céspedes a las 8 de la mañana. Estaba con mi señora y le digo: “Mañana arranco en Nacional”. ¡Una locura! Casi se me caen las lágrimas. Tenía que estar a las 8 y llegué a las 7 de la mañana a Los Céspedes, por la ansiedad que tenía, y estaba Camilo Cándido, era el único jugador que había, y me recibió de buena manera. Fue divino.

Y tuvo un reencuentro con varios de los campeones de la Libertadores sub 20…

Sí, fue una alegría inmensa volver a encontrarme con Brian (Ocampo), con Alfonso (Trezza), con Mathi Laborda, Joaquín Trasante… Justo cuando llegué se fue Thiago (Vecino), que era una banda linda.

¿Cómo ha visto a Ocampo y a Trezza ahora, cambiaron su juego con respecto a lo que eran en aquella sub 20?

Han crecido un montón. A Alfonso cada vez lo noto más rápido y Brian no vamos a descubrir que es tremendo jugador. Y Alfonso también, le ha agregado un montón de cosas a lo que ya jugaba. Están muy bien los dos.

Lozano en Los Céspedes

¿Qué le pareció este nuevo plantel que se armó?

Bien. Hay una mixtura linda de jugadores de experiencia con jóvenes. Los más grandes son muy buenos, buena gente, suman un montón. Para mí, volver a Nacional y tener jugadores de esa experiencia, que pasaron por todos lados, para alguien que no ha salido del país, es muy lindo.

¿Y a los jóvenes como Monzeglio y Fagúndez los tenía vistos?

No. Son más chicos, dos o tres años, y no los conocía. Cuando estaba en juveniles ellos eran mucho más chicos. Son muy buenos jugadores, Monzeglio lo está demostrando y Fagúndez cuando le ha tocado, respondió con gol, son muy buenos.

¿Qué le ha parecido Repetto como entrenador?

Bien. No lo conocía a Pablo y me parece un buen entrenador. Y estamos trabajando.

¿Había jugado por el lateral izquierdo?

Sí, en alguna ocasión. Con el Loco Abreu en Boston River me puso un par de partidos. Con Juan Tejera también. Puedo ser una alternativa por izquierda, lo puedo hacer tranquilamente, pero obviamente que me queda más cómodo por la derecha.

¿Cómo era Sebastián Abreu como técnico?

Bien, muy bien. Lo teníamos como jugador antes y después como técnico. Aprendimos muchas cosas, los trabajos estaban muy buenos, tiene una idea muy linda y creo que le va a ir muy bien como entrenador.

¿Le decía algo de Nacional?

Siempre hablábamos de que yo quería volver, él sabía que yo tenía muchas ganas de volver. Además, es como yo, hincha de Nacional. Y cuando volví me mandó un mensaje, que lo valoro mucho, y me dijo que había vuelto a donde uno es hincha y que disfrute la vuelta.

¿Le parece que viene levantando el juego de Nacional?

Sí. La verdad hemos tenido un cambio importante. En las primeras fechas capaz que no se vio un buen fútbol y tampoco nos acompañaron los resultados, pero estamos por buen camino, desplegando un buen juego. Ante Vélez capaz que no se hizo un buen juego en la generación y la tenencia de pelota, pero a veces hemos jugado un poco mejor y en otras muy bien, y no ganábamos. El otro día no jugamos muy bien, pero logramos los tres puntos que necesitábamos.

@Nacional

En la pretemporada

¿Cómo ve sus posibilidades de ser lateral titular?

Obviamente que hay que trabajar. A mí nunca me fue fácil. En Boston River cuando llegué no fui titular, al principio no estaba convocado o estaba en el banco, y cuando me gané el puesto, lo defendí y me tocó jugar siempre. Ahora no me está tocando ser un titular indiscutido, digamos, pero estoy teniendo las chances de a poco. Pablo me está dando la chance y me parece que la estoy aprovechando. Obviamente que en algún momento, trabajando, se me puede dar la posibilidad de ser titular, y la voy a defender a muerte.

¿Cómo se imagina el partido con Estudiantes del martes en La Plata?

Va a ser duro. Demostró que es un equipo fuerte. Hay que jugarle de igual a igual, nosotros somos un equipo grande, y no hay que hacer faltas cerca del área, porque sabemos que el fuerte de ellos es el juego aéreo.

Por último, ¿cómo vive este momento con su familia?

Soy papá de un varón. Se llama Joaquín. Y vamos a tener un duelo con la madre que es hincha de Peñarol. Pero lo estoy llevando por mi vereda. Lo voy a hacer bolso a Joaquín, ya le hice la remera y todo, y ya ha ido al Parque. No me ha tocado jugar cuando fue, pero ahora que se me están dando las chances y teniendo minutos, espero llevarlo al Parque y que me pueda ver.

Boston River: fue un referente con el Hormiga Valdez y Pablo Álvarez

¿En Boston River fue en referente? El presidente Roberto Perdomo dijo a Referí que usted le decía que iban a zafar del descenso.

Sí, yo no soy un jugador grande de edad, pero sí era importante en el equipo, era uno de los referentes. Y hablábamos con el Hormiga (Carlos Valdez) y Pablo Álvarez, y estábamos convencidos de que nos íbamos a salvar. Y lo veía al presidente Perdomo preocupado a veces, cuando perdíamos o empatábamos, y le decía: “Presi, tranquilo que nos vamos a quedar en la A”.

Camilo dos Santos En Boston River, donde dejó una gran imagen

¿Cómo fue compartir plantel con Valdez y Álvarez, jugadores con experiencia y con pasado en Nacional?

Fue divino. Fueron tres años con ellos, muy lindos. Cuando hablo en Nacional y sale la conversación, siempre nombro al Hormiga y a Pablo porque me hice amigos de ellos. Con Pablo daba la casualidad de que jugábamos en el mismo puesto y había algo que yo tenía que mejorar, que ahora lo he mejorado, pero lo sigo trabajando, que son los centros y pases, y nos quedábamos con él a entrenar. Y él me hablaba mucho, y el Hormiga también.