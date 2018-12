Lucas Hernández se va; Rojo, Canobbio, Novick y el Lolo renuevan

El lateral izquierdo de Peñarol Lucas Hernández tiene las valijas prontas y sus representantes le buscan nuevo destino. En el club, mientras, tienen la convicción de que en este período de pases emigrará.

“Tenemos la idea de que se va a ir ahora”, dijo a Peñarol un directivo del club. “Peñarol no tiene participación en la ficha del jugador, no depende de nosotros”, agregó.

Los derechos de Hernández pertenecen al Grupo Casal desde que el jugador estaba en Cerro. Es una situación similar a la del también lateral zurdo Maximiliano Olivera, quien salió campeón con Peñarol en 2015-2016 para luego emigrar a Fiorentina. Sus derechos también pertenecían al Grupo Casal.

Hernández, de 26 años, jugó 76 partidos y anotó cuatro goles en Peñarol donde se convirtió en el mejor lateral izquierdo del medio siendo bicampeón uruguayo.

El aurinegro ya se adelantó a esta jugada el viernes 21 cerró la contratación de Jesús Trindade, lateral izquierdo de Racing que es diestro y puede jugar también por derecha y en zona de volantes.

Trindade firmó contrato por dos años y llegó libre de Racing.

Renovaciones en masa

La fuente aurinegra agregó que están arregladas de palabra las renovaciones de Rodrigo Rojo, Marcel Novick, Agustín Canobbio y Fabián Estoyanoff.

“Las tratativas avanzaron, ya hay arreglo y este lunes van a poner la firma”, informó.

A Canobbio le representa el Grupo Casal y su situación se destrabó recientemente ya que había posibilidades de que fuera colocado en el extranjero.

El Lolo era cantado que iba a renovar por su adhesión con el club.

Viatri trancado

El futbolista con el cual no lograron avanzar para encaminar la renovación es el argentino Lucas Viatri.

Se seguirá trabajando porque es intención del club renovarlo. El problema es que los tiempos apremian y este miércoles, un día después del arranque del año, el plantel viajará en dos tandas rumbo a Miami para realizar la pretemporada hasta el miércoles 16 de enero.

Por ahora, Viatri está abajo de ese avión.

Se seguirá trabajando porque es intención del club renovarlo. El problema en este caso, a diferencia de lo que ocurrió con el también Maximiliano Rodríguez, es económico.

El jugador pretende un importante incremento salarial y Peñarol piensa en no incrementar su presupuesto.

Rodríguez, de 37 años, optó por retornar a Newell’s Old Boys, el club de sus amores para vivir su última temporada como futbolista.

Peñarol ya había logrado renegociar su contrato en forma bastante favorable a mediados de año y tenía un preacuerdo económico que había encaminado su renovación.

Sin embargo, el jugador se fue con el afán de tener una despedida futbolera con mayor protagonismo en la cancha y además retirarse en Newell’s.

El otro que se había ido fue el zaguero Carlos Rodríguez, quien formó junto a Fabricio Formiliano una sólida dupla defensiva.

Para suplir esa baja, Peñarol apuntó a Honduras y tiene en carpeta a los mundialistas Maynor Figueroa (zaguero) y Brayan Beckeles (lateral).

El pase de Rodríguez pertenecía a Plaza Colonia y sus buenas actuaciones en Peñarol despertaron el interés de otros mercados más fuertes. Primero sonó su nombre en Deportivo Cali pero al final el jugador desembarcó en Liga de Quito, que será rival de Peñarol en la Libertadores junto a Flamengo y San José de Oruro.

El viernes, el volante Walter Gargano, uno de los referentes del actual plantel bicampeón, criticó a los dirigentes por haber perdido a Maxi Rodríguez.

“Son noticias duras porque una de las prioridades era mantener el plantel, a los jugadores, y no sé cómo es el tema pero serían dos bajas importantísimas para el equipo. Es una pena que no se mantengan, en el caso de Maxi es entendible, pero en el caso de Viatri no sé, son jugadores fundamentales en el plantel y el equipo en sí. Eso lo tienen que ver los dirigentes y vamos a ver que van a analizar en el tema de Gargano, porque si dejaron a Maxi y a Lucas afuera, capaz que me quieren dejar salir”, expresó a Sport 890.

Este lunes renuevan cuatro jugadores. Lo de Rojo, Novick y Estoyanoff se veía venir por su grado de adhesión con el club. Lo de Canobbio estaba más frío por su juventud y la posibilidad de sus representantes de colocarlo en el exterior. Ahí los dirigentes se anotan puntos a favor.