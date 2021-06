Luis Suárez: "En el segundo tiempo jugamos mucho mejor que ellos"

El delantero Luis Suárez habló luego del debut con derrota de este viernes ante Argentina por la Copa América y entre otras cosas, sostuvo que se quedó con amargura por las chances malogradas.

"Luego de terminado el primer tiempo hablamos de que no estábamos siendo eficaces a la hora de crear situaciones y en el segundo jugamos mucho mejor que ellos"

"Ellos solo hicieron jugadas a la contra y nos tenemos que quedar con el buen segundo tiempo que hicimos a pesar del resultado, y corregir los errores que se cometen y lo bueno que se hizo, tratar de repetirlo para el próximo partido", dijo Suárez entrevistado luego del encuentro.

El delantero de Atlético de Madrid agregó: "No es una excusa el tema físico. La mayoría son jóvenes y tienen muchísimo para dar, las condiciones le sobran. También son virtudes del rival tapar a nuestros mejores jugadores para tratar de evitar situaciones de gol".

"En una me pasé en la carrera y en la otra, le quise pegar de volea-chilena y por eso me quedé con la amargura de que tuvimos situaciones y no pudimos concertarlas. Estos partidos son cada tres días y tenemos plantel para hacer recambio y aprovechar el próximo partido, pero obviamente que hay que mejorar", indicó Suárez.

