Luis Suárez está pronto para jugar en 10 días; solo le falta el alta médica

El sábado 13 de junio, cuando Barcelona reanude su competencia en la Liga española contra Mallorca, habrán pasado cinco meses y un día desde que Luis Suárez fue intervenido del menisco externo de la rodilla derecha. El pronóstico de rehabilitación que dio aquel 12 de enero la sanidad del club azulgrana tras la artroscopia fue de cuatro meses. Sin embargo, la pandemia de coronavirus que causa estragos en el mundo permitió que el delantero uruguayo solo se perdiera dos meses de competencia, ya que la actividad futbolística en Europa se detuvo el 14 de marzo, y estará en el cierre de la temporada, lo que no hubiera ocurrido en otras circunstancias.

Según pudo saber Referí, es altamente probable que Suárez integre el plantel de Quique Setién el sábado 13 en el Iberostar Estadi de Palma de Mallorca. El delantero ya entrena de forma normal, se siente muy bien y espera el alta médica esta semana.

“Los médicos no se quieren apurar”, se informó a Referí desde el entorno del delantero.

A 10 días del regreso de la liga en España, Suárez se siente listo para volver, aunque los médicos le ponen el freno porque conocen su ímpetu, siempre quiere jugar.

AFP

También podrá estar con Uruguay y en pleno rodaje en el arranque de las Eliminatorias para la Copa del Mundo de Catar 2022, si es que se inician en setiembre. Las dos primeras, frente a Chile y Ecuador que se iban a disputar en marzo sin la presencia de Suárez, fueron postergadas y se aguarda que FIFA anuncie el nuevo calendario para Conmebol.

Desde que Suárez jugó su último partido transcurrieron más de 150 días. Fue el 9 de enero contra Atlético Madrid por la Supercopa española en Arabia Saudita. Su equipo perdió 3-2, fue eliminado y se quedó sin el delantero titular que hasta ese momento había marcado 11 goles en la Liga y tres en la Champions; además era el máximo asistente del torneo local con siete pases de gol. Ahora lo superó Leo Messi que tiene 12.

En total, el uruguayo se perdió 12 partidos, incluido el clásico contra Real Madrid que Barcelona perdió 2-0.

Al otro día del partido en Arabia, se resolvió la intervención por parte de Ramón Cugat, un prestigioso médico español experto en lesiones de rodilla.

AFP

En mayo de 2019, Suárez había sido operado de otra lesión meniscal que le impidió disputar la final de la Copa del Rey ante el Valencia, aunque compitió con la selección en la Copa América que se jugó en Brasil.

“Son piedras que se ponen en el camino, pero se debe a la exigencia de convivir con la élite del fútbol. A veces uno no se da cuenta y tiene mucho desgaste físico, soy cabeza dura, de querer jugar, de querer estar en todo. A veces no te das cuenta, porque lo que me ha pasado en la rodilla, en los meniscos, es por mi forma de jugar, pivotear, girar y piques rápidos, así que eso también genera una exigencia, por lo que me explican los médicos. Hay veces que llegan esos mensajes que te alertan a parar en ese momento, por algo sucede y es porque el cuerpo lo necesita”, explicó sobre las lesiones en esa zona.

El 21 de marzo pasado, una semana después de que se decretara la cuarentena en España, Suárez le contó a Referí que ya estaba en la etapa final de su recuperación y que iba más adelantada de los previsto. “Está dentro de las posibilidades que habíamos manejado y ahora con esto hubo un cambio, pero la idea era clara de volver antes de lo previsto. El doctor me había dicho que iba demasiado bien y eso me daba esperanzas de volver a jugar cuánto antes. La diferencia ahora es que cuando vuelva el equipo, voy a poder estar con ellos”.

@luissuarez9

Así fue, el 8 de mayo, después de dos meses de inactividad en el fútbol por la pandemia, Barcelona retomó sus entrenamientos con ejercicios individuales y el uruguayo estuvo entre los que regresaron a las instalaciones del equipo luciendo mascarillas y guantes.

Durante los dos meses de confinamiento entrenó en su domicilio, supervisado por el fisioterapeuta Juanjo Brau. “Hice todo el proceso con él y estamos en pleno contacto por mensaje de los trabajos que tengo que hacer diariamente. Nos tenemos que adaptar a las máquinas y opciones que tengo dentro de casa para por lo menos mantener el cuádriceps, que es lo más importante en esta etapa de recuperación”, expresó el delantero a Referí.

Hace 10 días el técnico Setién fue cauto al hablar con la prensa española sobre el regreso del Pistolero.

“Totalmente recuperado no está. Está trabajando ya con el grupo, hace prácticamente todo con los compañeros pero se le nota que está falto de condición y de confianza”, dijo el entrenador.

Luego agregó: “Lleva bastante tiempo parado, ha pasado una operación, hemos estado dos meses que prácticamente se ha frenado su progreso pero evidentemente en breve, no sé si serán tres semanas, dos o cuatro, pero seguramente cuando empecemos a jugar lo iremos viendo”, añadió.

En los hechos, según pudo saber Referí, el jugador viene entrenando a la par del grupo, preparando el retorno de la actividad oficial que será con la Liga española, de la que restan 11 fechas para el final ya que antes del covid-19 se habían jugado 27. Barcelona lidera con 58 puntos, seguido por Real Madrid con 56, de modo que el último tramo será muy disputado en la disputado del título.

Los dos partidos que ya tienen fecha y hora de Barcelona son el 13 de junio (17:00 horas de Uruguay) contra Mallorca y el 16 frente a Leganés (también a las 17:00). Luego seguirán Sevilla, Athletic Bilbao, Celta de Vigo, Atlético Madrid, Villarreal, Espanyol, Real Valladolid, Osasuna y Deportivo Alavés.

En la Liga de Campeones, Barcelona tiene pendiente el partido revancha de octavos de final contra Napoli en el Camp Nou. Ese encuentro estaba previsto para el 18 de marzo y Suárez no iba a estar. Cuando se reprograme, seguramente el goleador estará presente. En la ida jugada en Italia igualaron 1-1 y la clasificación se resolverá en Barcelona.

Si bien la UEFA no tiene fechas concretas para la vuelta del torneo, hay un calendario tentativo que establece que ese partido se jugaría el 8 de agosto. Con Suárez ya dentro de la cancha.