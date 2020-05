Luis Suárez y varios exfutbolistas de Nacional ayudan a los funcionarios del club

Los funcionarios de Nacional que se encuentran en el seguro de paro total desde este mes de mayo -igual que los futbolistas- por la pandemia de coronavirus, recibieron canastas con alimentos de parte de los integrantes del cuerpo técnico, plantel principal y de varios exfutbolistas del club.

Entre los que aportaron están Luis Suárez, Sebastián Abreu, Gastón Pereiro, Marcelo Tejera, Sergio Martínez, Diego Vera, Esteban Conde, Jorge Bava, Matías Zunino, Mauricio Pereyra, Sebastián Coates, Santiago García, Diego Arismendi, Alexis Rolín, Carlos De Pena, Santiago Romero, Leandro Barcia, Alfonso Espino, Matías Viña y Martín Ligüera.

La colaboración continuará mientras dure la crisis sanitaria.

Al mismo tiempo, los funcionarios mantuvieron este miércoles una reunión con el presidente José Decurnex, el vicepresidente Alejandro Balbi y el dirigente Pablo Durán, con la intención de llegar a un acuerdo en el pago de los complementos salariales, así como se hizo con el plantel principal.

En principio, según manifestaron a Referí desde el gremio de funcionarios, quedaron molestos porque la semana pasada el club informó públicamente que los directivos habían acordado con todos por igual, sin embargo con ellos no se habían reunido.

De manera que asesorados legalmente enviaron una carta a la comisión directiva y fueron recibidos por los dirigentes, con los que llegaron al mismo acuerdo de cobrar los complementos salariales por franjas.

Como informó Referí, el jueves 30 de abril, la directiva resolvió enviar a todos sus funcionarios a seguro de paro y pagar un complemento en tres franjas, según los ingresos. Los futbolistas fueron notificados a través de una videoconferencia con los cinco representantes que tiene el plantel (Gonzalo Bergessio, Sebastián Fernández, Gonzalo Castro, Luis Mejía y Claudio Yacob).

En la misma les expresaron que en mayo pasaban a seguro de paro total y que el club pagaría complementos en tres franjas: los salarios hasta US$ 5.000 completará el 60%, los sueldos de US$ 5.001 a US$ 15.000 complementarán el 40% y quienes perciben más de US$ 15.000 el 25%.

La mayoría de los futbolistas y funcionarios del plantel están comprendidos en la primera franja.

Actualmente la plantilla de Nacional la componen 250 funcionarios: 150 empleados dependientes y 100 trabajadores contratados para sus planteles de fútbol de Primera y juveniles (médicos, entrenadores, preparadores físicos, kinesiólogos, futbolistas).