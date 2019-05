La decisión de Cristina y sus repercusiones: las "raíces podridas" y el chiste

Tras el anuncio de la exmandataria Cristina Fernández de que será candidata a la vicepresidencia con Alberto Fernández como candidato en las próximas elecciones, el presidente Mauricio Macri aseguró: "Volver al pasado sería autodestruirnos".

En un acto en la ciudad de Buenos Aires, Macri pidió "sacar las raíces podridas" y señaló: "El pasado solamente nos va a destruir", informó La Nación.

"Es muy importante que hoy estén acá reafirmando que creemos en lo que estamos haciendo, por eso los 'defensores del cambio'. Estamos en el rumbo correcto. Nos va a ir mejor, mucho mejor. Los necesitamos, los necesito", expresó Macri.

Macri habló de la "ola del cambio" y advirtió: "También tenemos que saber que hay muchos enemigos del cambio: mafiosos, matones, mentirosos, corruptos, perezosos, burócratas. Son todos enemigos del cambio, quieren conservar sus privilegios, quieren agitar para que nada cambie, quieren la oscuridad para ellos poder esconderse", concluyó.

El expresidente Eduardo Duhalde sostuvo que la decisión de Fernández fue "una sorpresa" y generó "algo de desazón en las filas del kirchnerismo porque no estaba en el pensamiento" de los militantes. "Cuando me contaron, pensé que era un chiste", dijo en una entrevista con el canal de noticias C5N, y completó: "Creo que Alberto es un hombre que está bien mirado por los partidos políticos, pero no tiene condiciones por lo menos demostradas para poder ampliar el panorama. Quizá esté equivocado, pero veremos con el tiempo".

Los diputados Agustín Rossi y Felipe Solá bajaron su precandidatura tras conocer el anuncio de Cristina Fernández; mientras que el expresidente Daniel Scioli dijo que continuará en carrera hacia la Casa Rosada. “Ella tomó una definición, como cada uno de nosotros iremos tomando decisiones para darle a la sociedad una salida y una alternancia”, dijo en Radio Mitre. Y agregó: “Más allá de lo que hagan otros espacios políticos y otros dirigentes, siento una responsabilidad y un compromiso con el 49% que me acompañó en la elección pasada”.

La imagen de Cristina Fernández genera rechazo en parte del peronismo que ella integra, como por ejemplo entre el jefe del Bloque Justicialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto; el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y el exjefe de Gabinete Sergio Massa, quienes ya anunciaron su intención de presentarse el 10 de agosto a las primarias por la corriente Alternativa Federal.