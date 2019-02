Malvín le cortó la racha al Aguada de Cortizas y es líder

Aguada y Malvín se enfrentan en partido atrasado de la 21ª fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol aplazado en su momento por la participación de Malvín en la Liga de las Américas.

En Aguada será el último partido para el ala-pívot Andrew Feeley quien será sustituido por Al Thornton, un 2,03 m que puede jugar tanto de alero como de ala-pívot, que jugó tres temporadas en Los Angeles Clippers (2007-2010), una y media en Washington Wizards (2010 a fines de 2011) y media en Golden State Warriors (2011). Posteriormente jugó en equipos de Puerto Rico, China, Filipinas y Japón. Tiene 35 años.

En Malvín debutó el estadounidense Chris Braswell, ala-pívot de 2,06 m y 29 años. Vino del banco con mano caliente: tres de tres en triples.

Parciales

Primer cuarto: Malvín 21-20

Segundo cuarto: Malvín 49-40

Tercer cuarto: Malvín 69-65

Mirá las estadísticas completas del partido.

Así quedaron las posiciones

Malvín 39 (17-5)

Nacional 38 (16-6)

Urunday Universitario 37 (15-7)

Defensor Sporting 36 (14-8)

Hebraica Macabi 36 (13-10)

Aguada** 36 (14-8)

Olimpia* 35 (15 ganados, 7 perdidos)

Trouville 35 (13-9)

Goes 33 (11-11)

Biguá 32 (10-12)

Atenas* 27 (7-15)

Welcome*** 25 (6-17)

Sayago 24 (2-20)

Verdirrojo*** 20 (2-20)

* Atenas y Olimpia sufrieron quita de dos puntos

** Aguada y Atenas tienen pendiente un pico de 2.30 minutos por jugar, con Aguada 93-82 arriba en el marcador

** Welcome y Verdirrojo sufrieron la quita de 4 puntos

Así sigue la Liga y la 23ª fecha

Viernes, hora 20.30, Biguá-Trouville en Trouville

Viernes, hora 20.30, Defensor Sporting-Goes en Welcome

Viernes, hora 20.30, Olimpia-Nacional en Larre Borges

Viernes, hora 20.30, Verdirrojo-Sayago en Verdirrojo

Viernes, hora 20.30, Urunday Universitario-Malvín en Malvín