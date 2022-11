Manchester United toma medidas en respuesta a entrevista de Cristiano Ronaldo

El club inglés Manchester United anunció que inició "los pasos apropiados" en respuesta a la entrevista de su futbolista Cristiano Ronaldo al periodista Piers Morgan para Talk Tv, en la que aseguró que el club inglés lo "traicionó" y lo convirtió en la "oveja negra" del equipo.

"El Manchester United ha iniciado esta mañana los pasos apropiados en respuesta a la reciente entrevista con los medios de Cristiano Ronaldo. No haremos más comentarios hasta que este proceso llegue a su conclusión", informó el club en un comunicado publicado este viernes.

De acuerdo a medios ingleses como The Guardian y el deportivo The Athletic el club se asesora con abogados para buscar rescindir el contrato del jugador portugués de 37 años. El actual acuerdo con el futbolista está vigente hasta junio de 2023. Según AFP, las declaraciones de Cristiano ponen en peligro su continuidad en el club.

En el reportaje Ronaldo acusó a sus compañeros de equipo de tener "falta de empatía" luego del fallecimiento de uno de sus hijos mellizos que esperaba para abril con su pareja Georgina Rodríguez. También apuntó contra Ralph Ragnick, anterior entrenador del United, al que aseguró que desconocía.

“No tengo respeto por él porque él no tiene respeto por mí. Si no me respetas, nunca te voy a respetar", dijo después sobre Erik Ten Hag, actual DT del club.

El futbolista también aseguró que el Manchester "no evolucionó" desde el final de su primer pasaje con el club, que comenzó en 2003 y culminó en 2009: "Está igual, no cambió, el progreso ha sido cero".

El pasado lunes el United había informado que tomó "nota" de la entrevista del jugador portugués, que se prepara para disputar su quinto Mundial en Qatar, y que consideraría tomar una su respuesta "una vez que se hayan establecido todos los hechos".

"Nuestro enfoque sigue siendo prepararnos para la segunda mitad de la temporada y continuar con el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el personal y los fanáticos", se lee en el comunicado.