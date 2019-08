Manini Ríos: "No vamos a ser los que que pongan palos en la rueda, sea cual sea el presidente"

El candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, reafirmó su postura de no hablar de un gobierno de coalición hasta pasadas las elecciones. "Nosotros no vamos a ser el que ponga palos en la rueda al gobierno que venga, no vamos a tomar de rehén a la población uruguaya por mezquindades políticas", aseguró este viernes, entrevistado en el programa En Perspectiva (Radiomundo).

El excomandante en jefe del Ejército cuestionó las posibles "motivaciones políticas" de Julio María Sanguinetti, quien en una de sus columnas semanales afirmó que "ya no está entre las posibilidades" de Manini Ríos "poner en marcha políticas de rigor en el orden público o cumplir una defensa de las instituciones militares".

El general retirado redobló la apuesta y expresó en la entrevista que "todos" conocen "el rigor en el orden público y el respeto a las instituciones militares" que profesa el dirigente colorado. "Ya tuvimos dos gobiernos de él y sufrimos la experiencia. Todo este proceso no empezó con el Frente Amplio, empezó mucho antes", señaló en referencia "al descontrol del fenómeno de la delincuencia", y sugirió que "el rigor" del dos veces presidente no fue suficiente para combatirlo.

A su vez, Manini Ríos consideró que "no (fueron) muy democráticas" las expresiones de Sanguinetti sobre la falta de utilidad de los votos a Cabildo Abierto. "Creo que no es muy democrático calificar de útiles o inútiles los votos. Los votos son siempre la expresión de adhesión a una opción. Creo que el doctor Sanguinetti está haciendo campaña para su partido, eso es indudable", afirmó.

La letra chica del programa

El general retirado también se explayó en la entrevista radial sobre algunas de las propuestas contenidas en su programa de gobierno, que fue presentado este jueves.

En el documento está planteada la necesidad de crear un cuerpo de serenos que patrullen las calles de todo el país en la noche, integrado fundamentalmente por policías y militares retirados. Manini Ríos precisó que los civiles también podrán participar de la vigilancia y, según dijo, el espíritu de esta propuesta es "regularizar" iniciativas que surgieron entre vecinos de ciertas localidades –como Toledo, en Canelones– que se unieron para vigilar y estar alertas en determinadas zonas.

Otra idea en la que ahondó el líder de la actual cuarta fuerza política fue la creación de cursos de nueve meses para "voluntarios de protección civil". Estas serán capacitaciones para "jóvenes que no tienen posibilidades de insertarse" en el mercado laboral y "salir de la situación marginal en la que están", y serán impartidas en el Ministerio de Defensa y otros organismos del Estado.

El principal contenido del curso será la "capacitación para actuar en emergencias como incendios", pero a su vez incluirá la "enseñanza de oficios y normas de convivencia". Quienes asistan a estas clases deberán tener "prioridad para ingresar a la gestión pública en determinados escalafones", explicó.

Por otra parte, el candidato explicó por qué quiere prohibir la producción y consumo de marihuana recreativa. "Tenemos que buscar la recuperación de los adictos a todo tipo de droga, el Estado tiene que generar una estructura mucho más contundente que la que hoy tiene. Creemos que el tema de la adicción es muy grave y esta ley baja la percepción del daño, del mal que hace esta droga, y en definitiva inicia (al que la consume) en un camino que se va profundizando. Está comprobado que la marihuana daña la salud", afirmó.

Esta iniciativa, según dijo este viernes, forma parte de la ley de urgente consideración en materia de seguridad que enviará al Parlamento el 1° de marzo de 2020, en caso de ganar las elecciones. Manini Ríos explicó que con esta norma pretende "abordar de forma simultánea y desde distintos ángulos" la inseguridad. Los cuatro ejes de las modificaciones propuestas son los siguientes: cárceles, narcotráfico, Policía y Justicia.

Diego Vila

La participación de militares y el posicionamiento ideológico

El candidato reconoció que su trayectoria militar "seguro marca" la intención de voto de los adherentes de Cabildo Abierto, aunque dijo que él no está "proponiendo una conducción de tipo castrense". Según expresó, en las recorridas percibe que la gente busca un líder que sea capaz de ejercer la autoridad que le fue democráticamente concedida.

Por eso reiteró en la entrevista una idea de la que se ha valido a lo largo de la campaña: "La gente quiere que realmente haya conducción, no un barco a la deriva. Quiere un timonel que maneje ese barco que aparentemente se esté yendo derechito a estrellar a las rocas. Tal vez el perfil de militar ayude a que uno relacione el timonel con ese background o trayectoria".

Los dirigentes de Cabildo Abierto rechazan definirse como un partido de derecha o uno de izquierda. Manini Ríos dijo a Radiomundo que no quiere "perder el tiempo" con esas etiquetas. "Yo creo que nosotros proponemos medidas que tradicionalmente pueden relacionarse con la derecha, porque creemos que acá es esencial poner orden de una vez por todas", reconoció. Ese orden es "en el sentido de controlar la delincuencia, de hacer más armoniosa la vida de los uruguayos y de volver a valores que se han perdido".

Sin embargo, también encontró puntos de coincidencias con ideas comúnmente asociadas a los partidos de izquierda. "Puedo asegurar que nuestra sensibilidad por los marginados, la gente de a pie y que ha quedado al costado del camino, coincide con la teoría de la izquierda", indicó, aunque consideró que "no es realmente lo que la izquierda ha hecho".

Finalmente, Manini Ríos dijo que si es electo presidente buscará permanecer dentro del Mercosur. El candidato de Cabildo Abierto contó que tiene un "relacionamiento personal muy bueno" y conversa por WhatsApp con el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, y el comandante en jefe del Ejército brasileño, Eduardo Villas Bôas.

No obstante, el general retirado evitó elegir entre el presidente Jair Bolsonaro y Alberto Fernández, que según las encuestas es el candidato con más posibilidades de ganar las elecciones en Argentina. "Nosotros no vamos a caer en el error que cayeron autoridades de nuestro país criticando al presidente casi electo de un país vecino de la importancia de estos países vecinos. (...) Hay muchos intereses comunes y lo último que podríamos hacer es ponernos a criticar a un candidato altas posibilidades de ser electo", sentenció.