Manini: tuits de cuenta de Elgue fueron una "respuesta lógica" a Talvi y Mieres

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, consideró que los tuits hechos en su defensa desde la cuenta del subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, fueron "una respuesta lógica" a lo que expresaron el canciller Ernesto Talvi y el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.

"No sé exactamente los pormenores del tuit, pero lo que estaba escrito en ese tuit era una respuesta hasta lógica de lo que habían dicho esas personas. Pero en realidad, sorprender, no me sorprendió nada", afirmó Manini Ríos este lunes, en entrevista con el programa Todo Pasa de Océano FM.

La fricción entre Elgue, Talvi y Mieres tuvo como punto de partida la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores del 14 de abril, donde Manini Ríos cuestionó cómo la Justicia había procedido en el caso del capitán retirado Lawrie Rodríguez, procesado con prisión por el asesinato de Iván Morales Generalli en 1974.

El senador planteó en la media hora previa que la causa contra Rodríguez estaba abierta desde hacía más de 10 años, había feria judicial, regía la emergencia sanitaria y el capitán retirado era población de riesgo, lo que derivó en la siguiente pregunta: "¿Hasta cuándo se seguirá procesando y encarcelando militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?".

A través de Twitter, Talvi y Mieres marcaron distancia de estas declaraciones y defendieron la actuación del Poder Judicial. La cuenta de Elgue le escribió al ministro de Trabajo que no tenía argumentos y que su “caudal electoral” lo tenía mareado. Al canciller le contestó que la sentencia del juez no ofrecía garantías democráticas porque había mantenido preso a un inocente mayor de 70 años por “tener los ojos azules”.

Ambos mensajes fueron eliminados pocos minutos después y Elgue aseguró que le habían hackeado la cuenta. Sin embargo, al día siguiente el viceministro de Defensa pidió disculpas y explicó que alguien de su confianza, con acceso a su cuenta, había escrito los mensajes y por eso no haría la denuncia ante Delitos Informáticos.

Camilo dos Santos

"Soberbia total"

Por otra parte, en la entrevista radial Manini Ríos se refirió a otros temas en los que discrepa con Talvi. El primero, quién puede hablar de economía, luego de que el canciller dijera que él no se metía "en temas militares" y que era "un sinsentido" afirmar que de la crisis "se sale más con Keynes que con Friedman", como días atrás había hecho el líder de Cabildo Abierto.

“Me da la impresión que el canciller lo debe haber dicho en un sentido diferente, no puedo creer que alguien diga que fulano o mengano no puede hablar de economía, sería de una soberbia total. Yo creo que en este país, al que se le antoja hablar de economía, habla de economía, el que quiera hablar de fútbol, habla de fútbol, el que quiera hablar de política, habla de política”, expresó Manini Ríos.

Parafraseando al político francés Georges Clemenceau, que dijo que la guerra es un asunto demasiado serio para dejárselo a los militares, Manini Ríos afirmó que "

la economía es demasiado importante para dejarla en manos de los economistas".

“Tengo mi opinión de economía y cuantas veces se me antoje expresarla, lo voy a hacer, siempre en el entendido de buscar hacer algún aporte para encontrar soluciones a los grandes problemas que tiene el país", advirtió.

Porte de armas

El excomandante en jefe del Ejército también defendió el porte de armas de militares retirados, que a pedido de Cabildo Abierto fue incorporado al proyecto de ley de urgente consideración. “No hay que mirar este asunto con prejuicios, sino que hay que estar abiertos a entender las distintas razones”, señaló al ser consultado sobre la resistencia que esta propuesta puede generar, incluso dentro de la coalición de gobierno.

Manini Ríos explicó que hasta diciembre de 2016, cuando vía decreto se reglamentó la ley 19.247, los militares siempre pudieron portar armas si superaban las pruebas psíquicas, físicas y de aptitud. "Creemos que es de justicia. Simplemente se restituye un derecho que tuvieron toda la vida", valoró.

"No hay que hacer diferenciaciones en lo que se hacía hasta hace poco tiempo, que de repente un buen día, sin razones que fueran claras, se le sacó un derecho a un colectivo que tiene total aptitud para el uso de las armas", concluyó.