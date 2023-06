Marcelo García, presidente de Juveniles de la AUF: la revolución de Tabárez, el trabajo invisible de los clubes y ser campeón del mundo

Desde 2008, Marcelo García integra el Consejo Único Juvenil de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), y desde mayo 2019 preside el cuerpo que regula toda la actividad del fútbol formativo y de las selecciones uruguayas hasta la categoría sub 20.

Antes de vincularse al fútbol juvenil, actuaba como delegado de Fénix en Primera División, cuando luego de trabajar durante un año en un proyecto que tenía como objetivo independizar los ascensos y descensos de los equipos de Primera y de juveniles, lo llamó José Luis Corbo, en ese momento presidente de la AUF, y le planteó la idea que se sumara al trabajo en juveniles. “Al principio dudé un poco porque estaba muy metido en la vida del club y entendía que me podía costar el desarraigo de no estar en la cancha. Finalmente José Luis, José Carlos Domínguez y Ovidio Cabal, que estaban en el Comité Ejecutivo, me convencieron. Me costó adaptarme al nuevo rol, porque dejé de ser un defensor exclusivo de mi club para atender el bien de todos, pero me terminé adaptando”.

Bajo su presidencia en juveniles, la AUF ganó una copa del mundo después de 73 años y la primera en una sub 20.

¿Cómo fue descubrir el mundo del fútbol juvenil hace 15 años?

Fue muy interesante, porque además de toda la actividad local estaba la selección, que era un gran tema y un mundo nuevo para mi. Lo viví como un desafío muy grande y descubrí un lugar diferente en la AUF. Con el tiempo te puedo decir que no me arrepiento de haber decidido dar ese paso.

Inés Guimaraens

Marcelo García, presidente el Consejo Único Juvenil de la AUF

¿Qué cambio desde 2008 a 2023 en juveniles en la AUF?

La llegada de Tabárez fue clave. Realizó un cambio a nivel de estructura de selecciones que fue muy importante. Fue el que impulsó la idea de selecciones fijas, que debían trabajar todo el año, con cuerpo técnicos estables, contratos a término, y eso generó un cambio muy profundo. El Maestro impulsaba jugar la mayor cantidad de partidos internacionales posibles previo a sudamericanos y mundiales. También pretendía que a nivel local aumentara la cantidad de partidos que se jugaban en juveniles.

¿Dieron ese paso?

Sí. En ese momento se jugaban no más de 28 partidos al año y con el impulso que dio pasamos a 38 encuentros. Tabárez decía que a nivel local lo mínimo que se debía jugar era 37 partidos. De ahí para arriba.

¿Qué generó ese cambio?

Se empezó a notar otro nivel en los jugadores uruguayos, otro ritmo de competencia cuando iban a jugar a nivel internacional, y nos llevó a dar un salto de calidad. En la actualidad, la AUF es la asociación que tienen más competencias a nivel de juveniles, y somos la envidia de varias federaciones en Sudamérica. Obviamente tenemos la ventaja de las distancias, que nos ayudan a tener los calendarios que desarrollamos. Además hubo otros cambios que surgieron del trabajo de muchos dirigentes. En 2010-2011 pusimos en práctica los ascensos y descensos de los equipos en juveniles independiente a los rendimientos de Primera. Era un tema traumático, porque cuando descendía el primer equipo bajaban todos los demás planteles, y ocurría que había equipos que trabajaban muy bien en juveniles, y un ejemplo fue el de Miramar Misiones -que tenía unas juveniles que competían de verdad-, y lo obligabas a jugar en la B. Y no solo sufría el descenso sino que pasaba de jugar en las cinco categorías en la A y en un nivel más alto, a competir solamente en dos categorías, las mayores, porque no era obligatorio en la B tener sub 16, sub 15 y sub 14, y la mayoría competía con en el mínimo exigido de dos categorías. Entonces era un castigo para quienes trabajaban. Todo eso fue generando la maduración de los jugadores y la posibilidad de crecer en lo deportivo a partir de mayor competencia, y el crecimiento de los clubes en infraestructura y mejores campos de juego. Paulatinamente fue creciendo todo en juveniles y hay clubes que están trabajando muy bien, que invierten en juveniles. Esa es la base, porque si no invertís en juveniles no hay proyecto que valga a nivel de clubes y de selecciones.

¿Cómo hicieron para cambiar el concepto de que lo que se aporta a juveniles dejó de ser un gasto y se transformó en una inversión?

La clave fue la capacidad de los dirigentes que tuvieron la virtud de ver que esto no era un gasto sino una inversión y que se transformaba en la viabilidad de los clubes. Apostaron a juveniles, confiaron en proyectos serios de selecciones que le dieron un cambio de imagen a la Asociación y a sus clubes, con selecciones competitivas. Todo eso hizo un combo para crecer. Hoy los equipos están muy bien presentados en los campos, en su indumentaria, y hay muchos aspectos en los que dieron un salto de calidad.

¿Cómo se arman los proyectos de selecciones juveniles en la AUF?

Cada ciclo comienza en año par, porque en el impar se juegan sudamericanos y mundiales. Entonces, en marzo comienza la sub 15, sub 17 y sub 20. En esto fue muy importante el aporte de Tabárez, con la implementación de selecciones fijas, con microciclos de entrenamiento de lunes a miércoles en el complejo de la AUF, durante todo el año, y un mes antes de la competencia disponer de los jugadores tiempo completo previo autorización de los clubes. Esa condición fue impuesta por él, fue aceptada y hoy está naturalizada. Lo bueno que dejó el proceso del Maestro Tabárez, y que hablamos con Jorge Giordano, el nuevo director de selecciones, se aprovecha y lo que se debe ajustar se ajusta.

¿Los clubes se suman al proyecto o es difícil que cedan a los jugadores?

Con los clubes tenemos palabras de agradecimiento. Si no fuera por el trabajo invisible que hacen en los clubes, esto que está ocurriendo con las selecciones no sería posible. En el caso puntual del Sudamericano sub 20, Marcelo Broli tuvo a los futbolistas dos meses para entrenar (noviembre y diciembre 2022), porque fue año especial por el Mundial Qatar 2022. En setiembre citamos a los clubes para disponer de los jugadores durante dos meses. Nos pidieron que adelantáramos los partidos de Cuarta, en donde estaban involucrados los jugadores convocados, terminamos antes el torneo, tuvimos apoyo de los clubes y el entrenador pudo trabajar dos meses con los futbolistas para preparar el Mundial. Para el Mundial tuvimos un mes los jugadores.

¿Es caro el proyecto de selecciones juveniles de Uruguay?

Entiendo que no. Es un dinero bien invertido, bien aprovechado, que se apuesta a los mejores profesionales para realizar el trabajo. Esto nos permitió tener continuidad en la elite y estar en los lugares top. Todo eso hace que la selección se transforme en la vidriera del mundo para los juveniles de todos los clubes, especialmente para aquellos que no pueden jugar copas internacionales. Entonces, ocurre que el jugador de selección tiene otro precio diferente en el mercado a uno que no haya pasado por la selección. Las selecciones los valorizan a esos futbolistas y con esos jugadores se valoriza el patrimonio de los clubes.

¿Marcelo Broli seguirá siendo el técnico de la sub 20?

La AUF le hizo una propuesta formal y manifestó que es intención continuar con él en la sub 20. Marcelo lo vio con buenos ojos. Le hicimos un planteamiento y le manifestamos cuál es nuestro plan. Su respuesta fue que se siente a gusto en Uruguay, que tiene ganas de seguir, pero que el fútbol es muy dinámico y que hay propuestas que a veces cambian todo. Quedamos en hablar nuevamente a su regreso, y que si en estas semanas que estará en el exterior surge una oferta a la que no puede decir que no y que sea imposible para la AUF, tenemos los dos las manos libres. La idea es continuar con todo el grupo de trabajo, incluido el Ruso (Pérez) y Nacho (Ignacio Bordad, entrenador de goleros). Debemos buscar profes porque los de la sub 20 pasaron a la mayor.

¿Cuándo empieza a entrenar la nueva sub 20?

La idea es que eso ocurra después del Panamericano de Santiago, que se jugará entre octubre y noviembre. En ese momento empezaría la futura sub 20, la de 2025, que hoy son los sub 18 nacidos en 2005, 2006 y 2007.

¿Cuándo comienza la sub 17?

Queremos ver cómo nos va en el Sudamericano sub 15 con el cuerpo técnico que encabeza Edgardo López Báez, para definir si el técnico avanza con los jugadores a sub 17, como ya ocurrió a lo largo de los últimos años con otros entrenadores. Lo hicimos con Garay y Demarco en la 15, y con Coito en la 17. Esa evaluación la haremos más adelante. Edgardo tiene mucha experiencia en juveniles y Matías Cardacio, su asistente, tiene experiencia como jugador recién retirado.

La experiencia de Broli y Diego Pérez en la sub 20 también fue exitosa, ¿la idea es acercar a exfiguras de la selección para trabajar con juveniles?

Cuando Jorge Giordano nos planteó la idea de acercar al Ruso Pérez mi respuesta fue instintiva y me pareció excelente, porque el Ruso tuvo una química muy especial con los jugadores. Fue un emblema de la selección hasta hace pocos años. Fue una gloria reciente, y eso fue un plus que los jugadores lo captaron como tal. Les dejó muchas enseñanzas y vivencias del Ruso, que suman valor. Cardacio va a aportar lo mismo, y eso es muy importante, porque tenés referentes que estuvieron en la selección mayor, que están capacitados para estar a cargo y acompañar en muchos aspectos a los chicos.

¿Casualidad o causalidad que Uruguay haya sido campeón del mundo?

Es el resultado de muchos años de trabajo. Es un proceso que empezó en 2007, con cambios que se fueron realizaron en el tiempo y que fueron mejorando la organización. Atrás de lo que ocurre existe mucho trabajo, mucha profesionalidad en todas las áreas para que cuando el futbolista llega al Complejo de la AUF pueda tener lo mejor en la parte técnica, física, sanidad, utilería, indumentaria, infraestructura. Que el jugador vaya y se sienta que está en el lugar ideal, que está en la selección, que tenga todo y que no deba pasar ninguna necesidad.

¿Tienen todo los jugadores en el Complejo?

Sí, solo nos falta recuperar el área de salud mental que tuvimos hasta 2020, y que estamos terminando de armar con sicólogo, siquiatra y asistente social.

¿Por qué la sub 17 no logra el mismo éxito que la sub 20 y faltó a los últimos cuatro mundiales?

Es un tema que estamos revisando y viendo cómo ajustar. Puede existir un tema de madurez, que es igual para todos los países porque es una competencia para futbolistas de hasta 17 años, pero que a nosotros nos puede afectar. Porque los procesos de selección son los mismos, la selección de entrenadores es la misma, la forma en que se desarrollan los plantes también, el tiempo de trabajo es igual. La realidad es que fuimos vicecampeones del mundo en 2011, octavos en 2013, pero faltamos en 2015, 2017, 2019 y 2023.

¿Existe alguna diferencia en la preparación de la sub 17 con relación a la sub 20 que estuvo en todos los Mundiales desde 2007 y en tres de los últimos cinco clasificó entre los cuatro primeros?

No. Se elige al mejor entrenador, al más capacitado y tienen luz verde para seleccionar a los futbolistas. Tienen al misma infraestructura que la sub 15, sub 20 y la mayor. Tienen los partidos internacionales. Esta sub 17 fue a jugar a Alemania previo al Sudamercano y salió campeón. A veces los resultados no se dan.

¿Qué tuvo de particular la sub 20 campeona del mundo?

El grupo. Ya había demostrado en el Sudamericano que tenía un grupo muy unido, que sabía lo que quería y que no es casualidad que por cinco minutos se nos escapara el título en ese torneo. Estaba convencido desde el comienzo, lo dije en La Plata antes del primer partido, que íbamos a estar en la última semana del Mundial porque teníamos un grupo muy comprometido y muy serio. Un entrenador joven, con un estilo de juego que deslumbró a todo el mundo y un cuerpo técnico muy capaz.